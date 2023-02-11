Королева Циньвэнь – новая суперзвезда тенниса. Снимается для GQ и Cosmopolitan и не боится амбиций

На этой неделе в Абу-Даби 20-летняя китаянка Циньвэнь Чжэн впервые в сезоне напомнила, почему по итогам 2022-го стала в WTA «Прогрессом года». В двух матчах подряд Чжэн обыграла Алену Остапенко и Дарью Касаткину, сделав положительным карьерный баланс против соперниц из топ-15 (6-4). В полуфинале 29-я ракетка мира встретится с Людмилой Самсоновой, которой осенью проиграла свой пока единственный финал WTA.

В 2022-м Чжэн дебютировала на турнирах «Большого шлема» и на всех прошла минимум по кругу основной сетки. На «Ролан Гаррос» она дошла до четвертого, драматично обыграв чемпионку-2018 Халеп и взяв сет у будущей чемпионки Швентек. В нескольких матчах сезона Чжэн делала в районе 20 эйсов (вошла в итоговую топ-10 по эйсам за год) и в ноябре дебютировала в топ-25 рейтинга WTA – оказавшись на 118 мест выше, чем в конце 2021-го. На Australian Open Циньвэнь впервые попала в посев на «Шлеме» (во втором круге проиграла Бернарде Пере).

Чжэн играет в атакующий теннис, смоделированный по образцу, конечно, Ли На – пионерки китайского тенниса, про которую Циньвэнь говорит, что та своими победами подарила ей мечту. В восемь лет Чжэн уехала из дома тренироваться в Ухань (родной город Ли На), потом три года работала в Пекине с Карлосом Родригесом (бывшим тренером Ли На и Жюстин Энен), а в 2015-м впервые встретилась с кумиром. С 2019-го Чжэн тренируется в Барселоне и сейчас работает с бывшим игроком ATP Пере Рибой. Каждое утро он заезжает за ней, и они вместе едут на корты.

Чжэн на встрече с Ли На на «Уимблдоне»-2018 в группе самых перспективных теннисисток из Азии (также Сиюй Ван, Ван Синюй и Наоми Осака)

«Я сразу очень в нее поверил, – рассказывал 34-летний Риба в межсезонье Tennis.com. – Она постоянно исправляет разные игровые нюансы – каждый месяц в чем-то прибавляет. Я вижу большую разницу по сравнению с тем, что было 15 месяцев назад. Даже смотрит теннис она сейчас по-другому и лучше понимает, что должна делать».

Циньвэнь рассказывает, что Риба учит ее: у хорошего человека больше шансов добиться успеха в теннисе: «Если умеешь общаться и строить диалог, это поможет в работе на корте. Плюс, хороший человек всегда найдет друзей, а это всегда помогает».

Интересы Чжэн уже давно представляет IMG – главный в теннисе скаут талантов со звездным потенциалом. Только за последние полгода Циньвэнь стала амбассадором нескольких китайских компаний и спортивного напитка Gatorade, а также снялась для больших глянцевых изданий, в том числе для совместной с Ли На кавер-стори Сosmopolitan.

«Мне нравится смотреть на себя вне корта, и было здорово увидеть себя с другой стороны, – говорила Чжэн про одну из глянцевых съемок. – Так я понимаю, что у меня есть что-то помимо тенниса – другая красота, не связанная со спортом.

Когда я увидела те фотографии, почувствовала себя очень счастливой. Потому что на корте я иногда делаю странные лица. Не все могут быть как Федерер и играть с невозмутимым выражением лица. Я бы хотела так уметь, но это тяжело».

Как на корте Циньвэнь отличает уверенность в себе, так за его пределами – легкость общения. В прошлом году неудачный матч против Швентек на «Ролан Гаррос» она открыто объяснила менструальными болями, а про уимблдонское поражение от будущей чемпионки Рыбакиной (6:7, 5:7) потом говорила:

«Когда она выиграла, я искренне ее поздравила, потому что это было заслуженно. Но про себя я считаю, что должна была наш матч выигрывать. Я дала ей возможность победить на турнире. Я понимаю, что это может не очень хорошо прозвучать, но я была очень зла на себя за то поражение».

Сочетание мягкого характера в жизни с твердостью и амбициозностью на корте делает очень подходящим для Циньвэнь ее фанатский каламбурный ник – Королева Вэнь (см. ниже на обложке GQ Sports). Помимо него, у нее есть еще английское имя Ана, прозвище Огонь из академии IMG во Флориде и звание «Девочка-ракета» из китайских медиа.

«Можете называть меня как хотите, – говорила Чжэн месяц назад на Australian Open. – Лишь бы было понятно, что речь обо мне».

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Фото: Gettyimages.ru/Christopher Pike; twitter.com/IMGTennis; instagram.com/pereriba88, imgtennis