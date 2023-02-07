«Россия – моя родина, а Путин – ее спаситель». Что мы знаем об отце Новака Джоковича?

Победный Australian Open начался для Новака Джоковича нервно. Он приехал на «Большой шлем» с травмой, которую которую получил на подготовительном турнире в Аделаиде. С таким повреждением, по словам его тренера Горана Иванишевича, 97% игроков просто снимаются, но Новак ради титула был готов ежедневно делать множество процедур.

К началу второй недели травма почти перестала беспокоить. Но потом возникла новая, не связанная с теннисом проблема. После четвертьфинальной победы Джоковича над Андреем Рублевым отец Новака Срджан оказался на митинге. Он позировал вместе со зрителями, которые принесли на турнир флаги России с Владимиром Путиным, флаги ДНР и футболки с символом Z. Фразу, которую он произнес на видео, англоязычные медиа перевели как «Да здравствуют русские» (сербские журналисты и Новак говорят, что этот перевод неправильный). Реакция в прессе и соцсетях оказалась бурной, и Срджану пришлось пропустить полуфинал и финал.

Скандал такого масштаба Джокович-старший спровоцировал впервые, но он всегда был известен безграничной любовью к Новаку и острыми высказываниями про соперников.

Срджан с женой скрывали от Новака финансовые трудности, чтобы он спокойно тренировался

Срджан провел детство в Косовска-Митровице, где жил вместе с родителями, братом и сестрой. Когда он окончил школу, семья переехала в Белград. Срджан поступил на юридический факультет, но, к сожалению его мамы, учебу не закончил.

Его единственной любовью тогда были лыжи. Он работал инструктором на Копаонике и в Брезовице, и благодаря лыжам познакомился с будущей женой Дианой. Они начали общаться в 1986-м, когда Диана приехала на Копаоник студенткой. В конце того же года они поженились.

«Когда мои родители с ним познакомились, они сказали, что он красивый, привлекательный. Однако они были не в восторге от того, что я выхожу замуж так рано. Я еще не окончила колледж, – вспоминала Диана. – Но никогда не знаешь, что принесет тебе жизнь».

«Новак тоже был на нашей свадьбе, – шутил Срджан. – Ему уже было три или четыре месяца в животе у мамы. Он родился 22 мая 1987 года, и, когда ему было всего пять месяцев, мы привезли его на Копаоник».

Копаоник – место силы для семьи Джоковичей. Срджан называл его «горой богов» и даже «наш Олимп». Срджан и Диана владели там пиццерией, а еще – магазинами, где продавались вещи из хлопка и бархата. Неподалеку были теннисные корты, где стал играть маленький Новак. В 1993-м туда приехала тренер Елена Генчич, которая пригласила Новака в свою школу в Белграде.

Первые теннисные результаты Джоковича пришлись на период конфликта в Косово и натовских бомбардировок города. Срджан говорит, что никогда не простит этих событий: «Новаку тогда было 12. В Раковице в 1999-м упала мощная бомба. В нашей квартире в Баньице выбило все окна. Мы попадали с постелей, выбежали в коридор, кричали: «Господи, спаси нас, не дай погибнуть». Эти травмы остаются на всю жизнь».

Срджан вспоминал, что теннис обходился очень дорого – семья не могла себе его позволить. Чтобы Новак занимался в теннисной школе Николы Пилича в Германии, Джоковичу-старшему пришлось проявить находчивость с валютными кредитами. Пока Новак тренировался в Мюнхене, он не знал о финансовом положении семьи: «Мы не загружали его своими проблемами. Тогда у него были чистые мысли, сосредоточенные только на теннисе».

Новак приезжал в Белград и Копаоник в разгар сезона: в это время в пиццерии всегда было много лыжников, и создавалось впечатление, что у семьи есть лишние деньги. Срджан говорил, что сын «полностью заслужил каждую копейку, которую в него вложили».

10 лет назад перенес серьезные проблемы со здоровьем. С лечением помог близкий к Путину миллиардер – и победа сына на итоговом

В 2012-м Срджан попал в больницу. Сообщения были противоречивые. Blic утверждала, что у него сепсис, состояние критическое, врачи обнаружили бактерии стафилококка в крови, а также проблемы с легкими и позвоночником. «Затрудненное дыхание спровоцировало отек легких, и дальнейший ход лечения предсказать сложно», – писала газета.

Mondo давало другие подробности. Издание подтверждало информацию про стафилококк, но отмечало, что, по словам врачей, после двух дней терапии Срджан в порядке и стабилен. Клиника опровергла сообщения, что у Срджана сепсис и его жизнь в опасности.

Пресс-секретарь клиники сообщил, что Джоковича доставили из-за болей в спине и ногах: «После обследования была назначена терапия, он чувствует себя намного лучше, врачи довольны».

Адвокат семьи Горан Драганич призвал сербскую прессу воздержаться от комментариев по поводу состояния Срджана. Драганич обвинил Blic во вторжении в частную жизнь и нарушении журналистской этики.

Сезон подходил к концу. Когда появились первые новости, Новак участвовал в «Мастерсе» в Париже. Он выбыл после второго матча и отказался комментировать здоровье отца. После победы на итоговом Новак повторил, что это «семейное дело», но поделился, что Срджану намного лучше, хотя он все еще в реанимации: «Хочу навестить его завтра и посмотреть, как дела, постараюсь взять с собой трофей и заставить его улыбнуться».

Спустя почти 10 лет Срджан рассказал, что у него действительно был сепсис. Говоря об этом на сербском телевидении, Срджан пояснил, что, помимо сепсиса, у него была жидкость в легких. Он несколько дней ничего не ел и весил 68 килограммов. «Ноле тогда играл итоговый в Лондоне и посвятил эту победу мне, – вспоминал Джокович-старший. – И это очень много значило для меня, когда я об этом узнал. Он хотел остаться со мной и не ехать на турнир. Я сказал: «Нет, ты даешь папе силы, когда играешь и выигрываешь».

Они всегда были очень близки, и Срджан признавался, что в юности Новак многим с ним делился. Джокович-старший говорил об этом так: «У нас два тела и одна душа».

В интервью Russia Today в 2019-м выяснилось, что во время проблем со здоровьем Срджану помог председатель совета директоров КХЛ, президент СКА и близкий к Владимиру Путину миллиардер Геннадий Тимченко. Он почетный консул Сербии в Санкт-Петербурге. «Здесь не было условий, чтобы меня вылечить, поэтому он прислал свой самолет, чтобы перевести меня в Мюнхен. Не сделай мы этого, еще через несколько дней я бы умер, так что я обязан ему жизнью», – сказал Срджан.

В том же интервью Срджан заявил, что считает «Россию своей родиной, а нынешнего президента – спасителем России и русского народа».

Во время австралийского скандала сравнивал Новака со Спартаком и Иисусом и выступил на митинге в центре Белграда

В прошлом году, когда Новак судился за право въехать в Австралию, его активно поддерживали в Белграде. Заявления о задержании делала вся семья, компенсируя то, что Новак в тот момент не только не хотел, но и периодически не мог общаться с прессой. Самые заметные реплики шли именно от Срджана. Например, он сравнил Новака со Спартаком, «который не терпит несправедливости, колониализма и лицемерия» и Иисусом Христом – «точно так же пытаются распять Новака, принизить его, поставить на колени».

Когда болельщики собрались на митинг в центре города, Срджан заряжал толпу с громкоговорителем. Обращением «братья и сестры» он сорвал аплодисменты:«Мы не чувствуем холода, мы чувствуем причастность к сербскому народу, нашему свободному народу».

Несколько дней спустя Срджан, Диана и младший брат Новака Джордже собрали пресс-конференцию, на которой Джокович-старший назвал сына ментальной скалой и пообещал еще 10 титулов на «Больших шлемах» (две из них уже есть).

«Новак – это Сербия, а Сербия – это Новак. Они притесняют Новака, а вместе с этим и Сербию, и сербский народ», – подчеркнул Срджан. Он и раньше говорил, что для подавляющего большинства сербов Новак как член семьи.

Джокович-старший подчеркивает, что для него прочно переплетено все, что касается Сербии и Новака. В интервью он однажды сказал, что считает сербов и черногорцев одним народом – и сразу вспомнил пример из жизни, связанный с черногорским островом Свети-Стефан: «Когда Новак решил жениться и позвонил мне из-за границы, он сказал: «Папа, я летом женюсь, и свадьба будет на Свети-Стефане». Я говорю: «Почему на Свети-Стефане, твой родной город – Белград?» Он: «Пожалуйста, ты всю жизнь меня учил, что это одна страна и один народ».

Недолюбливает западные медиа и больше 15 лет критикует Федерера

Джокович-старший не раз обвинял западные медиа в клевете и недооценке достижений Новака. «Судя по всему, они о нас нелучшего мнения, и мы им постоянно мешаем, – жаловался Срджан. – Если им не нравится, что я должен делать? Они все время очерняют Новака, говорят про него столько гадостей – это просто невероятно. А такого чемпиона больше не будет».

Джокович-старший много высказывался о предвзятости зарубежных журналистов, отдающих предпочтение Федереру и Надалю. Испанцу обычно достается по касательной – из-за того, что его, как и Федерера, больше поддерживают пресса и болельщики. Но с Роджером у Срджана был продолжительный конфликт.

Проблемы впервые возникли в 2006-м, когда Сербия и Швейцария играли в Кубке Дэвиса. Тогда 19-летний Джокович в пяти сетах обыграл Стэна Вавринку, и Федереру не понравилось, что он несколько раз вызывал на корт врача – это якобы сбивало соперника с ритма. «Я не доверяю его травмам. Серьезно. По-моему, этом плане он смешон», – возмутился Роджер. После этого он обыграл Новака в трех сетах, и Швейцария квалифицировалась в Мировую группу.

С тех пор Срджан обвинял Федерера в зависти к Новаку и сомневался в человеческих качествах швейцарца – даже после того, как Федерер публично заявил, что обсудил все с Новаком, и вопрос исчерпан.

«Каким бы он ни был великим чемпионом, Федерер не такой уж и хороший человек», – сказал Срджан в 2021-м. Кроме того, Джоковича-старшего удивляло, что Федерер продолжает карьеру в 40 лет. «Поскольку Надаль и Новак дышат ему в спину, он не может смириться, что они станут лучше, – говорил Срджан. – Хватит уже, воспитывай детей, займись чем-нибудь другим, покатайся на лыжах». Недавно швейцарец наконец воспользовался его советом.

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Фото: Gettyimages.ru/Srdjan Stevanovic, Cameron Spencer, Matthew Stockman, Marko Metlas/Euroleague Basketball, Andy Cheung