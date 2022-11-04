Сафин целовал Курниковой руки. Они дружат с детства: Анна обыгрывала его в академии и обливала водой

Карантинной весной-2020, когда Марат Сафин стал звездой соцсетевых лайвов, в одном из них на вопрос Тины Канделаки «Мария Шарапова или Анна Курникова?» он выбрал Анну.

Курникову и Сафина действительно кое-что связывает: в детстве они вместе тренировались на культовой московской «Ширяевке», а повзрослев, стали первыми глобально популярными русскими игроками. Они выстрелили в профессионалах почти одновременно: Анна на «Уимблдоне»-1997 дошла до полуфинала, а Марат годом позже на «Ролан Гаррос» – из квалификации до второй недели через Агасси и действующего чемпиона Куэртена.

Курникова во Флориде в начале 1990-х

Позднее в том году Сафин кинул ставшую знаменитой реплику о том, что Курникова, которая на полтора года младше, в детстве постоянно его обыгрывала. Дальше он, правда, уточнил, что это «постоянно» происходило только в академии Боллетьери, где он в 12 лет пробыл две недели (не прошел отбор и вернулся в Россию).

Марат и Динара Сафины

Десять лет спустя те тренировочные матчи вспоминала Курникова: «Было такое, но не постоянно. Вообще Марат в юниорах играл средне, но он меня тогда поражал воспитанием и сдержанностью».

На профессиональном корте Сафин и Курникова пересеклись пару раз – это были неофициальные, плохо задокументированные и потому такие романтические встречи: на «Ролан Гаррос»-1999 (на котором adidas раздал 150к брелков с фрагментами платья Анны) сыграли в миксте выставочный матч, а три года спустя потренировались вместе во второй день супертурнира в Майами.

2002-й был годом, когда поп-культурная релевантность Курниковой, кажется, достигла пика – тогда она стала самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала FHM и одной из четырех теннисисток в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей Forbes. Тогда же они с Энрике Иглесиасом подтвердили, что встречаются, придя вместе на церемонию вручения наград MTV.

На корте Анна, однако, проводила последний полный сезон; и если в паре она хотя бы выиграла второй Australian Open, то в одиночке собрала «Шлем Курниковой», проиграв в первых кругах всех главных турниров. Впрочем, даже в том сезоне Анна сыграла в нескольких полуфиналах и одном финале WTA, а за первые два месяца даже немного улучшила рейтинг (да и не будем забывать, что с теннисом она закончила из-за травмы, а не из-за того, что провалилась в какую-то рейтинговую бездну).

Сафин на старте 2002-го тоже задержался в Австралии – там он подарил теннису культовый визуал с тремя блондинками в ложе и впервые дошел до финала, в день рождения внезапно проиграв Томасу Юханссону. Благодаря мельбурнскому выступлению Марат вернулся в топ-10 и, в отличие от Курниковой, получившей в Майами wild card, приехал туда шестым сеяным. Результаты они показали соответствующие: Курникова в первом круге проиграла Елени Даниилиду, а Сафин в первый и последний раз дошел во Флориде до четвертьфинала (проиграл №1 Ллейтону Хьюитту).

Правда, на том турнире Сафин отличился не теннисом, а небольшим скандалом. Ему как игроку первой восьмерки на турнирную неделю предоставили спонсорский «Мерседес». Марат попал в аварию и попросил замену машины, а, получив отказ, нагрубил представителю компании, так что ATP оштрафовала на 5 000 долларов (призовыми заработал 66 450).

Курникова, нуждавшаяся в игровой практике, перед стартом турнира проводила тренировочные матчи, куда пускали зрителей, – и их, согласно одному репортажу, было больше, чем на всех квалификационных. Одна из тренировок Анны была с Иродой Тулягановой, другая – с Сафиным. На последней еще присутствовал ее вроде-бы-бывший бойфренд 26-летний эквадорец Николас Лапентти, 22-я ракетка мира, но только в незавидной роли третьего колеса.

Чем закончился тот матч, неизвестно, но визуалы с него согревают душу и 20 лет спустя.

«Мы знаем друг друга с семи лет, вместе начинали заниматься на «Спартаке». К ней у меня отношение как к родственнице, поэтому не воспринимаю ее как женщину», – говорил Сафин о Курниковой в 2020-м.

Жаль, Анна дает интервью примерно раз в десять лет.

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Фото: Gettyimages.ru/Chris McGrath, Dean Purcell, Mark Dadswell, Ezra Shaw; instagram.com/annakournikova, dinarasafinaofficial; facebook.com/KourniFans; twitter.com/FanClub_Kourni; tennisforum.com