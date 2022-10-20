Глаз Народа
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Италия помешалась на теннисе: десятки турниров, много топов, толпа талантов. Теннис уже хочет обойти футбол по популярности

Флавия Пеннетта Флавия Пеннетта
Маттео Берреттини Маттео Берреттини
Янник Синнер Янник Синнер
Лоренцо Музетти Лоренцо Музетти
ATP ATP
Франческа Скьявоне Франческа Скьявоне
ATP Finals ATP Finals
Теннис Теннис

Рассказываем, как должна работать система.

За последние годы Италия стала одним из ключевых игроков в мировом теннисе. В стране проходят восемь турниров ATP и WTA, включая «Мастерс» в Риме, молодежный итоговый турнир для теннисистов до 21 года и полноценный итоговый турнир ATP.

У итальянцев сейчас три игрока в топ-30 ATP, а совсем недавно в топ-10 стояли два человека.

Итоговый турнир проходит при постоянно заполненных трибунах – и как показал пример женского итогового в американском Форт-Уорте, наличие лучших игроков планеты еще не гарантирует такой зрительский успех.

Максим Янчевский съездил в Турин, поговорил с местными теннисными чиновниками и рассказал, как теннис из нишевого вида спорта превратился в массовое помешательство.

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Осенний Турин невероятно теплый. С учетом проведения итогового турнира АТР – жаркий. Люди помешались на теннисе: на трибунах стадиона Pala Alpitour, на подступах к арене, где развернули зрительскую зону, и в фудкорте, где сэндвичи «тай-брейк» (домашняя поркетта, майонез, салат, помидоры), «топ-спин» (ростбиф, карамелизированный лук, соленые огурцы, салат, горчичный майонез)  и вегетарианская «подача» не уступают традиционным пицце и пасте.

Столица зимней Олимпиады-2006 дышит теннисом: на центральной площади Кастелло установлен мини-корт, а для тех, кто побаивается брать большую ракетку в руки, организован мини-пинг-понг – столы раза в три меньше стандартных забавляют. Баннерная реклама итогового турнира превалирует над рождественскими скидками, которые на фоне тенниса даже не бросаются в глаза.

Представить, что именно Турин станет мировым теннисным центром, еще лет пятнадцать назад было нереально. Не то чтобы город, Италия в целом практически не обращала на теннис внимания.

Что же изменилось?

Прорыв начался с бесплатного телеканала и прекрасных женщин

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги, занимающий пост с 2001 года, в середине нулевых понимал: возможности посмотреть теннис, кроме платной подписки, у соотечественников нет. Первый и важный шаг, который был сделан, – создание бесплатного теннисного канала SuperTennis, который работает и сейчас.

Теннис начал мелькать перед глазами обычных людей. А еще в конце нулевых и начале десятых постоянно блистало потрясающее поколение итальянских теннисисток: Франческа Скьявоне, Флавия Пеннетта, Сара Эррани и Роберта Винчи. Первые две даже выигрывали турниры «Большого шлема»: «Ролан Гаррос»-2010 и US Open-2015.

Повышенное зрительское внимание к теннису федерация совместила с инвестициями в молодое поколение, создавая для них возможность роста и построения профессиональной карьеры. Причем эти инвестиции носили систематический характер. В частности, в Италии стали проводить очень много мелких профессиональных турниров, чтобы местные игроки могли не просто проявить себя, а заработать рейтинговые очки для продвижения вверх.

Например, только в этом году Италия приняла у себя 24 мужских «Челленджера» – больше, чем традиционные лидеры Испания (11), Франция (18) и США (21).  И в одиночном разряде итальянцы выиграли 16 турниров этой категории – больше взяли только французы (21) и аргентинцы (22).

Постепенно стали подтягиваться ресурсы от спонсоров и для организации крупнейших турниров – как римский «Мастерс». До этого один из главных турниров в мировом календаре долгое время проводился в убыток. Например, около 30% билетов раздавались бесплатно. После смены менеджмента столичный «Мастерс» постоянно получает прибыль.

Более того, со следующего года «Мастерс» будет проходить уже 12 дней вместо недели. Сдвоенный турнир АТР и WTA вышел на крупнейший уровень за пределами ТБШ наряду с Индиан-Уэллс и Майами. Конечно, это не только заслуга итальянцев, но и часть общей стратегии развития туров. С другой стороны, не стоит забывать, что во главе ATP сейчас стоят два итальянца – Андреа Гауденци и Массимо Калвелли.

Итальянские власти и спонсоры вкладывают в теннис деньги, а федерация их с умом распределяет – поэтому география тенниса расширяется

Административно схема, обеспечившая мощный рост тенниса в Италии, выглядит так:

• самый большой финансовый игрок, правительство страны, помогает деньгами, но полностью передает управление турнирами федерации тенниса. Плюс, успех, конечно, привлекает коммерческих спонсоров, которые тоже выделяют ресурсы.

• Федерация, в свою очередь, с этими деньгами идет на места и работает с локальными администрациями, с регионами страны.

Такая рабочая модель обеспечила организаторов ресурсами, но и определенной независимостью. А это позволяет выдвигать разные города на проведение турниров. Так случилось с Турином (АТР Finals), Болоньей (групповой этап финальной части Кубка Дэвиса), Миланом (молодежный итоговый ATP).

В этом году еще появились турниры ATP во Флоренции и Неаполе. Они, конечно, были организованы вместо соревнований, которые не смогли состояться, но возможность провести их в сжатые сроки также появилась благодаря четко выстроенной системе. И эта же система помогла оперативно решить многочисленные проблемы, которые возникли в Неаполе.

Федерация тенниса Италии создала рабочую модель, которая может быть примером для других видов спорта: если вы работаете вместе на всех уровнях, да еще и привлекая коммерческих спонсоров, которые также иногда проявляются в зависимости от территории, то нет ничего невозможного.

Более того, за спортивные события в Италии сейчас идет жесткая конкуренция. Например, итоговый переехал в Турин после определенных политических передряг между городами.

В 2006 году в Турине состоялись зимние Олимпийские игры, и город был не прочь повторить эту заявку 20 лет спустя – у Пекина же получилось провести Олимпиаду с разницей всего в 14 лет. Но Турин был исключен из гонки, когда совместная заявка Милана и Кортина-д’Ампеццо стала основным кандидатом от страны.

Амбиции провести крупное спортивное событие остались в Турине на всех уровнях, а у Лондона заканчивалась лицензия на проведение итогового. Попробовали – сработало. АТР искала город исключительно в Европе по чисто логистическим причинам: окончание сезона (серией турниров в европейских залах) плюс 80% топ-игроков – европейцы. Если сравнивать Лондон и Турин, шаг оказался смелым. Но в то же время сложилась команда из представителей Федерации тенниса Италии, правительства страны и мэрии Турина – на всех уровнях желание и возможности были зафиксированы.

В Италии теннис – уже второй вид спорта после футбола. Но хочет обойти и его

При этом Федерация тенниса Италии – это не та организация, которая заработала и сидит на мешке с деньгами. Она инвестирует дальше, в базовый уровень спорта. Год от года появляется все больше средств, которые уходят на развитие спорта на массовом уровне.

Теннис добрался даже до общеобразовательных школ: в этом году стартовала программа Racchette in Classe, которая позволит примерно 350 тысячам школьников приобщиться к спорту. Чем больше вложений в детский и массовый спорт, тем больше шанс, что вырастет большой чемпион. Природный талант игроков никто не отменял, но если за них еще и система, то вероятность повышается.

Далеко за примерами ходить не нужно: если будущий большой чемпион Янник Синнер – по большей части результат работы с собственной командой (и это признают и в федерации), то финалист «Уимблдона» Маттео Берреттини и игрок топ-25 Лоренци Музетти – люди, выросшие во многом благодаря выстроенной системе.

Внушительные результаты итальянского тенниса подтверждает и еще один факт: если два-три года назад организаторы молодежного итогового турнира в Милане просили АТР о wild card для итальянского игрока, то в этом сезоне трое отобрались уже по рейтингу. Более того, из 25 сильнейших теннисистов мира в возрасте до 21 года 10 – итальянцы.

В целом по размерам федерация тенниса – уже вторая в стране, уступая лишь футбольной. Но ей и этого мало, она хочет выйти на первое место. Сейчас в общей сложности около полумиллиона человек задействованы в работе федерации на всей территории Италии. В последние пять лет именно теннис – самый быстрорастущий спорт в стране.

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То, что выстроенная система работает, подтверждает и рабочий визит на итоговый турнир ATP президента Федерации тенниса Франции Жиля Мореттона (отвечающего за проведение «Ролан Гаррос»). Он в том числе хотел разузнать детальнее, как итальянцы пришли к успеху, чтобы воспроизвести их опыт по трем важнейшим направлениям: привлечению топ-игроков, организации крупнейших турниров и узнаваемости тенниса в стране в целом.

Когда у тебя хотят учиться крупнейшие и богатейшие участники рынка, это говорит само за себя.

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Фото: globallookpress.com/Massimo Paolone/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Arturo Holmes, Giorgio Perottino, Clive Brunskill, Julian Finney, Matthew Stockman

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