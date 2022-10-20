Италия помешалась на теннисе: десятки турниров, много топов, толпа талантов. Теннис уже хочет обойти футбол по популярности

Рассказываем, как должна работать система.

За последние годы Италия стала одним из ключевых игроков в мировом теннисе. В стране проходят восемь турниров ATP и WTA, включая «Мастерс» в Риме, молодежный итоговый турнир для теннисистов до 21 года и полноценный итоговый турнир ATP.

У итальянцев сейчас три игрока в топ-30 ATP, а совсем недавно в топ-10 стояли два человека.

Итоговый турнир проходит при постоянно заполненных трибунах – и как показал пример женского итогового в американском Форт-Уорте, наличие лучших игроков планеты еще не гарантирует такой зрительский успех.

Максим Янчевский съездил в Турин, поговорил с местными теннисными чиновниками и рассказал, как теннис из нишевого вида спорта превратился в массовое помешательство.

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Осенний Турин невероятно теплый. С учетом проведения итогового турнира АТР – жаркий. Люди помешались на теннисе: на трибунах стадиона Pala Alpitour, на подступах к арене, где развернули зрительскую зону, и в фудкорте, где сэндвичи «тай-брейк» (домашняя поркетта, майонез, салат, помидоры), «топ-спин» (ростбиф, карамелизированный лук, соленые огурцы, салат, горчичный майонез) и вегетарианская «подача» не уступают традиционным пицце и пасте.

Столица зимней Олимпиады-2006 дышит теннисом: на центральной площади Кастелло установлен мини-корт, а для тех, кто побаивается брать большую ракетку в руки, организован мини-пинг-понг – столы раза в три меньше стандартных забавляют. Баннерная реклама итогового турнира превалирует над рождественскими скидками, которые на фоне тенниса даже не бросаются в глаза.

Представить, что именно Турин станет мировым теннисным центром, еще лет пятнадцать назад было нереально. Не то чтобы город, Италия в целом практически не обращала на теннис внимания.

Что же изменилось?

Прорыв начался с бесплатного телеканала и прекрасных женщин

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги, занимающий пост с 2001 года, в середине нулевых понимал: возможности посмотреть теннис, кроме платной подписки, у соотечественников нет. Первый и важный шаг, который был сделан, – создание бесплатного теннисного канала SuperTennis, который работает и сейчас.

Теннис начал мелькать перед глазами обычных людей. А еще в конце нулевых и начале десятых постоянно блистало потрясающее поколение итальянских теннисисток: Франческа Скьявоне, Флавия Пеннетта, Сара Эррани и Роберта Винчи. Первые две даже выигрывали турниры «Большого шлема»: «Ролан Гаррос»-2010 и US Open-2015.

Повышенное зрительское внимание к теннису федерация совместила с инвестициями в молодое поколение, создавая для них возможность роста и построения профессиональной карьеры. Причем эти инвестиции носили систематический характер. В частности, в Италии стали проводить очень много мелких профессиональных турниров, чтобы местные игроки могли не просто проявить себя, а заработать рейтинговые очки для продвижения вверх.

Например, только в этом году Италия приняла у себя 24 мужских «Челленджера» – больше, чем традиционные лидеры Испания (11), Франция (18) и США (21). И в одиночном разряде итальянцы выиграли 16 турниров этой категории – больше взяли только французы (21) и аргентинцы (22).

Постепенно стали подтягиваться ресурсы от спонсоров и для организации крупнейших турниров – как римский «Мастерс». До этого один из главных турниров в мировом календаре долгое время проводился в убыток. Например, около 30% билетов раздавались бесплатно. После смены менеджмента столичный «Мастерс» постоянно получает прибыль.

Более того, со следующего года «Мастерс» будет проходить уже 12 дней вместо недели. Сдвоенный турнир АТР и WTA вышел на крупнейший уровень за пределами ТБШ наряду с Индиан-Уэллс и Майами. Конечно, это не только заслуга итальянцев, но и часть общей стратегии развития туров. С другой стороны, не стоит забывать, что во главе ATP сейчас стоят два итальянца – Андреа Гауденци и Массимо Калвелли.

Итальянские власти и спонсоры вкладывают в теннис деньги, а федерация их с умом распределяет – поэтому география тенниса расширяется

Административно схема, обеспечившая мощный рост тенниса в Италии, выглядит так:

• самый большой финансовый игрок, правительство страны, помогает деньгами, но полностью передает управление турнирами федерации тенниса. Плюс, успех, конечно, привлекает коммерческих спонсоров, которые тоже выделяют ресурсы.

• Федерация, в свою очередь, с этими деньгами идет на места и работает с локальными администрациями, с регионами страны.

Такая рабочая модель обеспечила организаторов ресурсами, но и определенной независимостью. А это позволяет выдвигать разные города на проведение турниров. Так случилось с Турином (АТР Finals), Болоньей (групповой этап финальной части Кубка Дэвиса), Миланом (молодежный итоговый ATP).

В этом году еще появились турниры ATP во Флоренции и Неаполе. Они, конечно, были организованы вместо соревнований, которые не смогли состояться, но возможность провести их в сжатые сроки также появилась благодаря четко выстроенной системе. И эта же система помогла оперативно решить многочисленные проблемы, которые возникли в Неаполе.

Федерация тенниса Италии создала рабочую модель, которая может быть примером для других видов спорта: если вы работаете вместе на всех уровнях, да еще и привлекая коммерческих спонсоров, которые также иногда проявляются в зависимости от территории, то нет ничего невозможного.

Более того, за спортивные события в Италии сейчас идет жесткая конкуренция. Например, итоговый переехал в Турин после определенных политических передряг между городами.

В 2006 году в Турине состоялись зимние Олимпийские игры, и город был не прочь повторить эту заявку 20 лет спустя – у Пекина же получилось провести Олимпиаду с разницей всего в 14 лет. Но Турин был исключен из гонки, когда совместная заявка Милана и Кортина-д’Ампеццо стала основным кандидатом от страны.

Амбиции провести крупное спортивное событие остались в Турине на всех уровнях, а у Лондона заканчивалась лицензия на проведение итогового. Попробовали – сработало. АТР искала город исключительно в Европе по чисто логистическим причинам: окончание сезона (серией турниров в европейских залах) плюс 80% топ-игроков – европейцы. Если сравнивать Лондон и Турин, шаг оказался смелым. Но в то же время сложилась команда из представителей Федерации тенниса Италии, правительства страны и мэрии Турина – на всех уровнях желание и возможности были зафиксированы.

В Италии теннис – уже второй вид спорта после футбола. Но хочет обойти и его

При этом Федерация тенниса Италии – это не та организация, которая заработала и сидит на мешке с деньгами. Она инвестирует дальше, в базовый уровень спорта. Год от года появляется все больше средств, которые уходят на развитие спорта на массовом уровне.

Теннис добрался даже до общеобразовательных школ: в этом году стартовала программа Racchette in Classe, которая позволит примерно 350 тысячам школьников приобщиться к спорту. Чем больше вложений в детский и массовый спорт, тем больше шанс, что вырастет большой чемпион. Природный талант игроков никто не отменял, но если за них еще и система, то вероятность повышается.

Далеко за примерами ходить не нужно: если будущий большой чемпион Янник Синнер – по большей части результат работы с собственной командой (и это признают и в федерации), то финалист «Уимблдона» Маттео Берреттини и игрок топ-25 Лоренци Музетти – люди, выросшие во многом благодаря выстроенной системе.

Внушительные результаты итальянского тенниса подтверждает и еще один факт: если два-три года назад организаторы молодежного итогового турнира в Милане просили АТР о wild card для итальянского игрока, то в этом сезоне трое отобрались уже по рейтингу. Более того, из 25 сильнейших теннисистов мира в возрасте до 21 года 10 – итальянцы.

В целом по размерам федерация тенниса – уже вторая в стране, уступая лишь футбольной. Но ей и этого мало, она хочет выйти на первое место. Сейчас в общей сложности около полумиллиона человек задействованы в работе федерации на всей территории Италии. В последние пять лет именно теннис – самый быстрорастущий спорт в стране.

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То, что выстроенная система работает, подтверждает и рабочий визит на итоговый турнир ATP президента Федерации тенниса Франции Жиля Мореттона (отвечающего за проведение «Ролан Гаррос»). Он в том числе хотел разузнать детальнее, как итальянцы пришли к успеху, чтобы воспроизвести их опыт по трем важнейшим направлениям: привлечению топ-игроков, организации крупнейших турниров и узнаваемости тенниса в стране в целом.

Когда у тебя хотят учиться крупнейшие и богатейшие участники рынка, это говорит само за себя.

Фото: globallookpress.com/Massimo Paolone/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Arturo Holmes, Giorgio Perottino, Clive Brunskill, Julian Finney, Matthew Stockman