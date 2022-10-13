Леопардовый принт – это классика, секс и характер. Его носили Курникова и Курт Кобейн, а из-за пальто Джеки Кеннеди убили 250 тысяч животных

Одним из неспортивных хайлайтов прошедшего в США итогового турнира WTA стал ликбез Алены Остапенко по актуальности леопардового принта в одежде.

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 с лета играет в наряде латвийского бренда DK One с леопардовой юбкой и в Техасе, где дошла до полуфинала парного разряда, на вопрос о нем сказала:

«В этом сезоне этот принт в тренде – я видела его у многих брендов.

Я разрабатывала его с девочкой, которой принадлежит бренд. По-моему, леопардовые принты в тренде, так что мне тоже был нужен такой наряд».

Остапенко тут и права, и нет: леопардовый принт действительно есть во многих актуальных коллекциях, причем как классических буржуазных типа Dior, так и более ориентированных на молодежь и улицу – например, у демократичных скандинавов Ganni.

В то же время леопард – это классика уровня маленького черного платья, так что говорить, что он в тренде, – это как сказать, что в тренде джинсы. В моде наших дней классический леопардовый принт уже давно считается нейтральным: он подходит любому тону кожи и сочетается с любыми цветами, и его можно стилизовать и по-уличному, и на выход.

Даже в теннисе леопард не новость. Сразу вспоминается пара туник, в которых Серена Уильямс выиграла US Open-2014.

Семью годами раньше там же Бетани Маттек-Сэндс, тоже известная громким стилем, выступала в наряде, где даже козырек был леопардовый.

В 2019-м в линии adidas by Stella McCartney было черно-розовое леопардовое платье (правда, в нем, кажется, никто не играл), а в прошлом году в Мадриде Анастасия Павлюченкова дошла до полуфинала в поло Lacoste с принтом ягуара.

И конечно, Анна Курникова снималась в леопардовом ансамбле для глянца:

Как несложно догадаться, леопардовой одежде тысячи лет. В древней мифологии в шкуре убитых леопардов изображались египетская богиня мудрости Сешат (и реальная принцесса Нефертиабет), греческий бог вина и вдохновения Дионис, а также мать богов Кибела. Есть мнение, что первоначально людям захотелось носить леопард, чтобы идентифицироваться с качествами животного: его силой, неудержимостью, красотой. Эти коннотации сохранились надолго в том числе за счет ассоциации леопарда с Африкой (за леопардовый еще часто принимают похожий принт ягуара, который водится в Америках и заметно крупнее, но это детали).

Шкуры леопарда ценились высоко на протяжении всей истории человечества, так что текстиль с леопардовым принтом появился, как только позволили технологии, – уже в XVIII веке.

В модный мейнстрим западного мира леопардовый принт вошел чуть позже – после промышленной революции с развитием синтетических материалов и концепции готовой одежды (более дешевой, чем изготовленная на заказ за счет массовости производства). В первой половине XX века старшая соотечественница Шанель Жанна Ланвен делала платья с леопардовым принтом под своей маркой Lanvin, а Кристиан Диор в 1947-м включил его в дебютную коллекцию своего дома, вдохновившись подругой Митцей Брикар; она была известна тем, что на ней всегда было как минимум что-то леопардовое, а иногда – все (в честь нее современный леопардовый принт дома Dior называется Mizza).

Митца Брикар

Леопардовый принт быстро расползся по модному спектру и земному шару. В 1950-е в США бренд Vanity Fair выпустил белье леопардовой расцветки, еще усилив эротический подтон принта. К тому же периоду относится знаменитая фотография певицы и секс-символа Эрты Китт, где она в леопардовом тотал-луке держит на поводке леопарда.

Вскоре, однако, первая леди США Жаклин Кеннеди носила натуральное леопардовое пальто дизайнера Олега Кассини, показывая узор атрибутом не призывной сексуальности, а сдержанной роскоши и старых денег (Кассини, правда, потом считал, что пальто Кеннеди спровоцировало дикий спрос на леопардовые шкуры, приведя к гибели до 250 тысяч животных и, возможно, последующему введению вида в Красную книгу). Вслед за Джеки памятные леопардовые пальто носили героиня Энн Бэнкрофт из «Выпускника» и певица Джун Картер Кэш, жена Джонни Кэша (сейчас оно принадлежит Кейт Мосс, летом снявшейся в нем для Diet Coke).

Диана фон Фюрстенберг на выставке, посвященной ее платью на запах, в лос-анджелесском музее LACMA (2014)

В те же 1960-е Боб Дилан записал песню «Леопардовая шляпа-таблетка», посвященную подруге Энди Уорхола Эди Седжвик. В 1970-е другая подруга художника дизайнер Диана фон Фюрстенберг представила платье на запах, впоследствии ставшее ее знаковым дизайном, и сама носила его в леопардовой расцветке. На сцене в разных леопардовых вещах по обе стороны Атлантики появлялись Игги Поп, Сид Вишес, Дебби Харри, Род Стюарт.

В 1991-м один из флагманов дизайнерской моды Аззедин Алайя, игнорировавший жесткий график недель моды, показал осеннюю коллекцию не за шесть, а всего за два месяца до начала осени – и все равно произвел фурор, не в последнюю очередь за счет череды леопардовых образов, которые на подиуме показали Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Клаудия Шиффер (на фото выше).

В 1993-м Курт Кобейн незадолго до самоубийства снялся в теперь знаменитой фотосессии в леопардовом пальто (то ли похожее, то ли то самое носила и Кортни Лав). Потом леопард стал сценической униформой Мел Би из Spice Girls (хоть 30 лет спустя это и отдает расовой стереотипизацией), а повседневной – Кейт Мосс и всех, кто подражал ее богемному стилю (то есть примерно всех).

В XXI веке леопардовый принт может быть каким угодно: спокойно-респектабельным, как у Каролин Биссет-Кеннеди, страшно активным и/или уберженственным, как у Бейонсе или Шанайи Твейн, иронично-хулиганским, как на голове Денниса Родмана или у Versace, и, конечно, просто трэшовым в духе Джо Экзотика или меметичного объявления с Авито. Все зависит от исполнения и стилизации – ну и характера. Последнего в избытке у Алены Остапенко.

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Фото: Gettyimages.ru/Dylan Buell, Julian Finney, Clive Brunskill (3, 4), Gareth Cattermole, Michael Buckner; twitter.com/dior; butchwaxvintage.blogspot.com; vogue.com; instagram.com/jessefrohman/