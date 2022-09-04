Медведев – это особая пластика. Кайфуем от эстетики теннисного осьминога

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Даниил Медведев, который сегодня поборется за выход в четвертьфинал US Open, – на данный момент самый успешный из теннисистов, родившихся в 1990-е. В отличие от других игроков поколения, у него уже есть титулы всех уровней – простые ATP, «Мастерсы», итоговый, «Шлем», – и он единственный, кто нарушил многолетнюю гегемонию Большой четверки на вершине мирового рейтинга.

На этой неделе 26-летний Медведев защищает титул Открытого чемпионата США и в первых трех матчах не проиграл ни сета (и только в одном сете – пять геймов). Помимо класса, Даниил в Нью-Йорке демонстрирует и, возможно, самую удивительную черту своей игры – необычную технику и как следствие – странноватую пластику.

Фотографии теннисистов в движении – вообще отдельный жанр, но в случае с Медведевым это нечто совершенно особенное, потому что они отлично ловят его идиосинкразии. Причем это одинаково касается как раннего Даниила (на фото в форме Lotto, в которой не выступает с 2019-го), так и нынешнего.

Медведев прекрасно видит своеобразие своей техники и признавался как-то, что иногда смотрит на собственные фотографии с матчей и думает: что я делаю? В то же время он справедливо замечал, что даже самая идеальная техника сама по себе не значит вообще ничего:

«Когда я был очень молод, я видел одного любителя, который вообще не мог попасть в корт, но, клянусь, техника у него была, как у Федерера. Так что дело не только в технике».

Сравним. К мячу тянется Стефанос Циципас (справедливости ради, один из самых эстетичных игроков):

То же самое делает Медведев (для которого, правда, грунт – нелюбимое покрытие, игру на котором он сравнивает с возней в грязи на собачий манер):

Прозвище Осьминог, которое Медведев получил от соперников за то, что может будто бы одновременно непонятно как находиться во всех частях корта, тоже можно понять, глядя на его фотографии.

В теннисной аналитике эстетику игры Медведева принято вежливо называть «неортодоксальной», «озадачивающей» или «обманчиво неуклюжей». Как правило это все комплименты: подняться на вершины элитного тенниса невероятно сложно само по себе – а как насчет того, чтобы сделать это, когда тебе мешают собственные руки и ноги?

Странная техника Медведева приводит к соответствующим ударам. Но при всей своей странности они не теряют в эффективности:

Из форхенда выходит Рафаэль Надаль:

Медведев делает то же самое несколько недель назад на турнире в Мексике, который выиграл:

Ранее в этом году трехкратный чемпион «Шлемов» и большой теннисный эрудит Энди Маррей прекрасно объяснил, за что любит смотреть матчи Медведева:

«У него совсем другой стиль по сравнению со многими игроками. Он очень нестандартный, а мне нравятся люди, играющие не по учебнику. Многие тренеры в Великобритании очень увлечены идеальной техникой и ударами, но у него этого нет. У него странная техника, кажется, что он не должен играть так хорошо, как играет. Но он невероятно умен на корте, очень хорошо двигается и знает, как и куда пробить».

Медведев со своей особенной эстетикой даже стал для тенниса примерно тем же, чем фильмы Андрея Тарковского для кино и деконструктивистские фасоны Мартана Маржелы – для моды: способом обозначить свое превосходство над основной массой любителей, которым сложно понять и наслаждаться неочевидными вещами.

Бэкхенд Роджера Федерера:

Бэкхенд Даниила Медведева:

Но и не будем забывать, что удивительная пластика Медведева иногда производит реально классные снимки.

А когда к грации добавляется творчество, вообще получаются шедевры – как когда год назад Даниил отпраздновал победу в финале US Open падением из FIFA:

На замечание, что фотографии, как в этом посте, бывают только с ним, Медведев однажды ответил просто:

«😂😂😂».

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В 1/8 финала US Open Медведев сыграет с финалистом «Уимблдона» Ником Кириосом, которому меньше месяца назад проиграл на «Мастерсе» в Канаде. Начало матча – 2:00 по Москве.

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Фото: Gettyimages.ru/Hector Vivas / Stringer, Elsa, Lintao Zhang Alex Pantling Mike Hewitt, Quinn Rooney, Daniel Pockett / Stringer Manuel Velasquez / Stringer, Will Russell / Stringer, Clive Brunskill, Al Bello, Brendon Thorne / Stringer, Mark Metcalfe / Stringer, Julian Finney, Graham Denholm / Stringer, Tim Clayton – Corbis / Contributor; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Panoramic/ZUMAPRESS.com, Carlos Costa/ZUMAPRESS.com