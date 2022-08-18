Серена Уильямс мечтала о кино – играла дилера, жертву похищения и снималась в «Скорой помощи». Но критики ее разнесли

Талантлива не во всем.

Драма про отца сестер Уильямс «Король Ричард» получила шесть номинаций на «Оскар»-2022 и в одной победила. После успеха картины (7,6 баллов от «Кинопоиска» и 7,5 от IMDb) Серена Уильямс в совместном интервью с Винус и исполнителем главной роли Уиллом Смитом отметила, что фильму не помешал бы сиквел, а то и два. Только чтобы в каждом продолжении внимание уделялось уже не папе, а личному пути сестер.

Столь сильное вдохновение Серены обусловлено не только успехом драмы – теннисистка всегда мечтала о съемках в кино. На всех этапах теннисного пути Уильямс-младшая проводила много времени на съемочной площадке и прокачивала актерское мастерство – занималась в студии драматического искусства в Нью-Йорке. «Я живу с убеждением, что могу добиться успеха в любом деле, за которое берусь. Потому что мало кто обладает таким усердием и трудолюбием. Думаю, я бы классно сыграла главную героиню боевика. Очевидно, что такая роль мне подходит», – зажглась Серена в интервью Vanity Fair.

В драматическом сериале «Уличное время» (2003)

Увлечения за пределами корта особо не мешали пиковой Уильямс косить трофеи, но ей все равно прилетело. Особенно кипятилась 18-кратная обладательница одиночных «Шлемов» Крис Эверт, которая в 2006-м написала открытое письмо теннисистке. «Пару лет назад ты выиграла пять из шести турниров «Большого шлема». Но затем ты отвлеклась на личные проекты и выиграла только один «Шлем» из последних семи. Тебе всего 24, ты в расцвете сил. Это решающие годы, которые ты никогда не вернешь. Я не понимаю, как съемки в кино и дизайн одежды могут сравниться с гордостью быть лучшей теннисисткой в мире», – недоумевала Крис.

Серена подчеркивала, что большой спектр интересов не только помогает ей лучше самовыражаться как личности, но и улучшает теннис, делает ее игру более креативной. Впервые Уильямс мелькнула на телеэкранах 20 лет назад в одном из эпизодов популярного семейного сериала «Моя жена и дети», сыграв воспитательницу детского сада. В кадре спортсменка смотрелась зажатой и неубедительной, поэтому решила, что в следующей работе ей нужно больше нерва и драматизма.

В комедийном сериале «Игра» (2008)

В 2003-м теннисистка сыграла в эпизоде сериала «Уличное время» женщину Мику Хейс, которая пыталась интегрироваться в нормальную жизнь после выхода из тюрьмы за преступление, связанное с наркотиками. Вполне вероятно, что на игре Серены отразилась личная драма – за неделю до съемок, проходивших в Торонто, сводную сестру спортсменки Йетунде Прайс случайно застрелили во время разборок наркоторговцев в пригороде Лос-Анджелеса. «Проблема Серены в том, что в каждой сцене она играет одинаково. Это особенно бросается в глаза на фоне профессиональных актеров», – припечатал игру актрисы Baltimore Sun.

Серена слишком верит в собственную исключительность, но было сложно понять, зачем американка настойчиво бралась за посредственные роли. В сериале «Закон и порядок» (2004) Уильямс сыграла баскетболистку, чей отец был главным подозреваемым в убийстве. Годом позже в сериале «Женская бригада» теннисистка исполнила роль женщины, возвращенной в семью спустя 20 лет после похищения. Не добавила авторитета Серене и роль выжившей в авиакатастрофе учительницы в «Скорой помощи».

В продвижении актерской карьеры Уильямс не хватало избирательности и везения. Одной из первых ролей знаменитого футболиста Винни Джонса стала культовая черная комедия «Карты, деньги, два ствола» – его авторитет в новой профессии сразу вырос. Неплохо стартовал и другой харизматичный футболист Эрик Кантона, сыгравший эпизодическую роль в «Елизавете» с Кейт Бланшетт. Картина номинировалась на «Оскар».

Съемки Серены в фильмах уровня комедии «Магазинчик красоты» (2004) – это не только пустая трата времени, но еще и удар по репутации. Понимание бессмысленности этого занятия пришло лишь ближе к концу теннисной карьеры, когда Уильямс наконец перешла от количества к качеству. Первая достойная лента с ее участием – «Семь дней в аду», мокьюментари о сумасшедшей спортивной истории. В работе также приняли участие Крис Эверт, Джон Макинрой и Дэвид Копперфилд, но все они, включая Серену, сыграли самих себя, так что это нельзя назвать актерской работой.

Сюжет фильма навеян эпохальной рубкой Джона Изнера и Николя Маю на «Уимблдоне»-2010. В «Семи днях ада» рассказывается история теннисистов Аарона Уильямса и Чарльза Пула. В детстве Аарона усыновил Ричард Уильямс и воспитал вместе с Сереной и Винус. Он быстро стал одним из лучших теннисистов, но вечеринки и выпивка довели его до тюрьмы. Пул – британский вундеркинд, которого мать заставила заняться теннисом, и на него очень сильно давит желание выиграть «Уимблдон» для своей страны. Веселая 45-минутная история насыщена совершенно дикими событиями: от секса на корте Уильямса со стрикершей до избиения Пула королевой Англии.

В последних фильмах («Пиксели», «Восемь подруг Оушена») Серена работала в компании выдающихся актеров: Энн Хэтэуэй, Адама Сэндлера, Сандры Буллок, Шона Бина и Брайана Кокса. В этих лентах Уильямс тоже играла саму себя – похоже, сегодня хорошая компания для нее важнее персонального признания. Как бы ни мечтала Серена о главной роли в боевике, она понимает, что это нереально. А если такой фильм и выйдет в прокат, то провалится.

С Питером Динклэйджем в «Пикселях» (2015)

Сегодня все обсуждают откровенное эссе Серены об окончании карьеры. Но не менее важное и многое объясняющее в ее жизненном пути послание она написала в 2016-м для журнала Porter. «Я надеюсь, моя история вдохновит всех молодых женщин стремиться к величию и следовать своим мечтам с непоколебимой стойкостью. Мы всегда должны мечтать о большем. То, что другие отмечали как недостатки: мою расу, мой пол, – я использовала как топливо для своего успеха. Я никогда не позволяю никому и ничему определять мой потенциал», – настаивает Серена.

Ее съемки в кино, дизайнерские начинания и другие устремления – это вовсе не попытка стать лучшей в другой индустрии, а всего лишь способ показать, что всегда нужно мечтать о большем. Поэтому о продолжении карьеры актрисы она сегодня кокетливо отвечает: «Не знаю, будет ли у меня на это время».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Emma McIntyre; imdb.com