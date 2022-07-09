Победив на «Уимблдоне», Рыбакина просто выдохнула. О ее невозмутимости уже делают мемы

Пиковый покерфейс.

23-летняя Елена Рыбакина до сегодняшней победы на «Уимблдоне» провела в WTA-туре три полных сезона. За это время она выиграла два небольших титула и дошла до шести финалов, в том числе до четырех почти подряд в начале 2020-го.

При этом, кроме мощной игры и нескольких ярких побед, Рыбакина больше всего была известна непроницаемостью – как на корте, так и в интервью. Поэтому она для всех остается загадкой, так что в Tennis Podcast на этой неделе обсуждали: ей не хватает беглости в английском, медианатренированности или она правда настолько невозмутимая?

Финал «Уимблдона» на этот вопрос немного ответил. Главную победу в жизни в матче, где она проиграла первый сет, Рыбакина встретила так:

Такой сдержанности в момент завоевания первого «Шлема» не продемонстрировал даже Даниил Медведев, считающий своей фишкой отсутствие празднования после матчбола. Он на прошлогоднем US Open воспроизвел падение из FIFA. Рыбакина же запустила мем в стиле Ивана Лендла, который в годы тренерства Энди Маррея никогда не менялся в лице:

Сравнение реакций на победы в первом круге, полуфинале и финале Серены Уильямс, Марии Шараповой и Рыбакиной

Тем не менее в интервью на корте Рыбакина все же немного раскрылась и сказала:

«У меня нет слов. Я безумно нервничала перед матчем и во время матча. Сейчас просто рада, что все кончилось. Я никогда ничего такого не испытывала.

Хочу поблагодарить зрителей за поддержку – она была невероятной на протяжении двух недель.

Конечно, хочу поздравить Онс с отличным матчем. Ты достигаешь потрясающих вещей и вдохновляешь не только юниоров, а вообще всех. У тебя замечательная игра, и в туре нет никого, кто был бы на тебя похож.

Играть с тобой – сплошное удовольствие. И я так много бегала, что мне даже физподготовкой больше заниматься не нужно.

Если честно, я не ожидала, что и во вторую неделю выйду, а уж титул и подавно. У меня нет слов, чтобы описать, как я счастлива.

У меня бы ничего не получилось без моей команды. Хочу очень их поблагодарить. И президента Федерации тенниса Казахстана, который был и на полуфинале, и на финале. Это невероятная поддержка.

И, конечно, самых важных людей – моих родителей. Они сюда не приехали, и мне очень жаль. Зато моя сестра здесь – по-моему, она всего третий раз приехала на мой турнир, так что для нее это тоже невероятно. Но важнее всего родители. Без них меня бы здесь точно не было (сквозь слезы)».

Журналисты, работавшие на «Уимблдоне» и ходившие на ее пресс-конференции, отмечали – такой разговорчивой они ее не видели никогда. Так что все же она не совсем железная.

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