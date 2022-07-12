Сиреневые трусы на «Уимблдоне», спущенное состояние, крушение вертолета, изнасилование и десятки кошек. Трагическая история Гасси Моран

Ученица Чарли Чаплина.

Городской оркестр исполнял популярные мелодии, публика наслаждалась игрой неподражаемого аккордеониста Лоуренса Велка, а многочисленные рестораны на берегу океана ломились от посетителей. Летом 1975-го на день города в родную Санта-Монику приехала известная теннисистка Гертруда (Гасси) Моран. Бывшая первая ракетка США познакомилась с двумя парнями, представившимися музыкантами из ансамбля Велка. Компания танцевала и веселилась, а когда стемнело, отправилась прогуляться на пляж. Это последнее, что вспомнила девушка на следующий день в больнице.

Голова Моран раскалывалась, она почти не чувствовала тело и не понимала, как вообще тут оказалась. Полицейский рассказал, что ее нашли под утро без сознания. С окровавленной после удара тупым предметом головой, в разодранной одежде и пустой сумочкой. «Моя память очень избирательна. Она стирает негативные моменты и обнажает только хорошее. Возможно, поэтому я прожила такую долгую и насыщенную жизнь», – философствовала Моран. Избивших и изнасиловавших теннисистку подонков так и не нашли.

Гасси считала излишнее доверие людям своим главным недостатком, но ничего не могла с этим поделать. Она воспитывалась в очень дружелюбной творческой среде. Отец Моран работал звукорежиссером на Universal Studios, в гостях у семьи бывали Чарли Чаплин, Грета Гарбо, Мэри Пикфорд и другие звезды кино начала столетия. Первые уроки тенниса девочке преподал именно Чаплин, с которым Моран перебрасывала мяч через импровизированную сетку в перерывах между съемками.

Мечту стать актрисой американка оставила еще подростком – она поняла, что не обладает нужным талантом, поэтому сосредоточилась на спорте. В 26 лет Гасси стала абсолютной чемпионкой США, победив во всех трех разрядах, и отправилась на «Уимблдон». Девушка обладала мощнейшим форхендом, но хотела впечатлить лондонскую публику не только мастерством, но и внешним видом. «В душе она оставалась актрисой, даже на корте передвигалась так, словно ступает по воде. Грация Моран завораживала», – восхищался девушкой модельер и официальный распорядитель «Уимблдона» Тед Тинлинг. К нему Гасси обратилась за пошивом эксклюзивного платья для турнира 1947 года.

Теда восхитили длинные ноги Гасси и он подчеркнул их, пошив платье чуть короче принятых норм. «Да, это прекрасно! – закатила глаза теннисистка. – Пожалуйста, сшейте мне еще и нижнее белье под этот наряд, ведь раньше я всегда носила шорты». В голове Тинлинга что-то щелкнуло. Он пошил трусы и отнесся к этому еще более творчески: модельер выбрал сиреневый цвет белья из дефицитного шелка и добавил к нему кружевную отделку. Тед еще немного поработал над длиной платья и сделал так, чтобы подол иногда приоткрывал кружева.

Платье стало хитом уже после первой тренировки Моран в Лондоне. Тинлинг очень тонко прочувствовал запросы послевоенного британского общества, испытывавшего острый недостаток в красоте в любом ее проявлении. Эротический наряд Гасси в сочетании с красивым телом и парящим стилем американки стал настоящей сенсацией турнира. Первый же матч Моран на «Уимблдоне» собрал больше зрителей, чем мужская встреча на Центральном корте, а плененная очарованием девушки публика дала ей прозвище Великолепная Гасси.

«Фотографы ложились на землю, чтобы поймать тот самый волшебный момент и запечатлеть сиреневые трусы», – торжествовал Тед. Словно главный герой романа «Парфюмер», он наслаждался потрясающим эффектом своего творения. Потрясенные флюидами Гасси британцы приглашали ее на радио, конкурсы красоты, а гастролировавшие в Лондоне популярные американские артисты братья Маркс обещали главную роль в шоу. В честь Великолепной назвали самолет, соус в ресторане и породистого скакуна.

Конечно, Гасси хотела внимания и признания, но не подозревала, каких размахов достигнет вызванный сиреневыми трусами бум. Она с огромным трудом прошла два раунда – вспышки фотографов сбили ее форхенд и сковали движения. «Моран слишком суетилась и торопилась, из-за чего ее атакующая игра развалилась», – писала The New York Times. В следующей игре она влетела Джем Хоакинг из Гонконга и покинула турнир.

Вызванное Гасси умопомрачение обеспокоило депутатов Парламента – ее наряд осудили и сочли проявлением вопиющей вульгарности. Досталось и Тинлингу. Председатель Всеанглийского клуба сэр Луи Грэйг (друг короля и теннисиста Георга VI) осудил модельера за эксплуатацию сексуальной тематики и отстранил от турнира на 33 года.

После возвращения на родину популярность Моран зашкаливала: ее приглашали не только на теннисные турниры, но и светские тусовки. Это быстро наскучило теннисистке – Гасси хотела, чтобы ее воспринимали как спортсменку и личность, а не секс-бомбу. Похожие чувства в начале карьеры испытала Симона Халеп, мастерство которой затмевал шестой размер груди.

Девушка все реже играла в теннис и сосредоточилась на карьере спортивного обозревателя на телевидении. «Я была одной из первых женщин, комментировавших спорт, и мужчин это задевало. Получила несколько писем и телефонных звонков с проклятиями и угрозами», – сокрушалась Моран. А ее карьера на телевидении закончилась после того, как она назвала католическую религию политической партией.

Зато в 1952 году исполнилась заветная мечта Гасси о съемках в кино – девушка сыграла саму себя в теннисной комедии «Пэт и Майк» с Кэтрин Хепберн и Спенсером Трэйси. Спортсменка много снималась в рекламе и основала фирму по производству спортивной одежды, но бизнес прогорел.

В середине 1950-х Моран соскучилась по теннису и согласилась на приглашение знаменитого Бобби Риггса присоединиться к профессиональному туру. «Бобби предложил контракт на $87к, но я не знала, что выступления напоминают бродячий цирк. Матчи с одними и теми же игроками и постоянная эксплуатация моего образа легкомысленной девушки в платье с сиреневыми трусами», – сокрушалась теннисистка. Гастроли быстро надоели Гасси, и она ушла, не отработав и половины контракта.

Зато вместе с другими теннисистами она играла выставочные матчи для американских военных во Вьетнаме. Во время одного из таких полетов вертолет с теннисисткой подбили, и он потерпел крушение в джунглях. Моран получила травму позвоночника, многочисленные переломы, но осталась жива. Как и про изнасилование, она мало что помнила об этой трагедии.

И для нее это был не первый военный опыт. Во время Второй мировой 17-летняя теннисистка вкалывала по 12 часов в день на заводе по производству военных самолетов. Она остро переживала гибель старшего брата на фронте.

Гасси трижды побывала замужем, но не познала ни семейного, ни материнского счастья. Не хватило Моран избирательности и обходительности с финансами – она спустила состояние в $1 млн после продажи отцовского поместья в Санта-Монике. Провалилась и попытка поправить дела за счет автобиографии (не заинтересовала издателей), поэтому теннисистка взяла кредит в банке. Неспособность исполнять обязательства лишила ее квартиры, в которой она прожила 22 года.

В 1980-х уже немолодая Моран работала тренером в теннисном центре, но травмы отразились на ее подвижности. Владельцы кортов жалели чемпионку и готовы были продлить трудовой договор, но гордая Гасси отказалась и устроилась продавцом в сувенирную лавку в зоопарке. Однажды посмотреть на животных пришла группа из теннисной академии, и бабушка Гасси разговорилась с одним мальчиком. «Хотите, я научу вас играть в теннис?» – задорно воскликнул малыш. Его осек узнавший Моран тренер: «Вряд ли ты чему-то сможешь научить чемпионку Америки».

Гасси доживала в нищете в крохотной съемной квартирке в Лос-Анджелесе. Она продала все трофеи, и даже платье с сиреневыми трусами. Друзья пытались помочь Моран, но гордая женщина принципиально отказывалась брать деньги и принимать другую помощь. «Я пытался с ней связаться, но Гасси не шла на контакт», – сокрушался Тинлинг. Общению с близкими женщина предпочла общество кошек – их у нее было больше десятка. Великолепная Гасси ушла на 90-м году жизни.

В одном из последних интервью теннисистка призналась, что поворотным моментом в ее истории стало вовсе не платье с сиреневыми трусами, а вдохновенный рассказ Чаплина из далекого детства. В память девочке врезалось, с какой гордостью великий актер описал свой проход по красной ковровой дорожке. Моран жила так, словно ходила по ней каждый день.

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Фото: Gettyimages.ru/George W. Hales/Fox Photos, Evening Standard/Hulton Archive, Express