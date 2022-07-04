Федерер и «Уимблдон» – это любовь. Первый титул Роджер взял в 2003-м, когда не мог сидеть из-за боли в спине и скорбел по тренеру

История преображения.

В этом сезоне Роджер Федерер пропускает «Уимблдон» впервые за 24 года. Серия могла прерваться и раньше, но в 2020-м, когда восьмикратный чемпион не сыграл бы после двух операций, турнир отменили из-за пандемии.

История уимблдонских побед Федерера началась в 1998-м, когда он взял юниорский титул. В те времена образ Роджера сильно отличался от нынешнего. Как недавно утверждал Хольгер Руне, уставший от претензий к эмоциональным всплескам на корте, молодой Федерер «вел себя в 40 раз хуже» него – зато теперь он один из самых обожаемых теннисистов.

В юности Федерер кричал и крушил ракетки. Помогли тренерский план, знакомство с будущей женой и победа над кумиром

Роджер действительно признавался, что в 16 его безостановочно выгоняли с тренировок: он постоянно бросал ракетки и кричал. Рассказывали, что однажды он от злости порвал занавес между кортами в национальном теннисном центре в Швейцарии

Но постепенно Федерер понял, что образ плохого парня ему скорее вредит, чем помогает. Бывший директор Nike Майк Накаджима, знакомый с Роджером с середины 90-х, утверждал, что на швейцарца повлияли хайлайты юниорского матча против Марата Сафина. Вместо розыгрышей Федерер обнаружил там сплошные крики и метания разных предметов. Если верить Накаджиме, тогда Роджер «поклялся больше так не делать».

Еще, по рассказам, Федереру помог нестандартный метод тренера Петера Лундгрена. В машине он включал на полную громкость группу Metallica и просил Роджера кричать изо всех сил. Так Федерер выпускал нервную энергию.

А Мирослава Вавринец водила Роджера в кино или ужинать, заставляя вынырнуть из постоянных мыслей о теннисе. «Благодаря ей я быстрее развивался и рос, был очень спокоен в важные моменты карьеры», – объяснял Федерер.

Важным этапом эмоциональной перезагрузки стал «Уимблдон»-2001. В четвертом круге Федерер дебютировал на Центральном корте матчем со своим кумиром Питом Сампрасом. Американец к тому моменту одержал во Всеанглийском клубе 31 победу подряд.

«Будь сосредоточен каждую секунду», – советовал Лундгрен. Тренер был уверен, что Роджер в тот момент играл лучше Сампраса.

Федерер за два дня до матча жаловался на проблемы с приводящими мышцами, но начал уверенно. Как и Сампрас, он стремился быстро заканчивать розыгрыши и после подачи сразу шел к сетке. Федерер выиграл первый и третий сеты, но фаворит матча дважды сравнял счет.

При счете 4:4 в решающем Федерер спас два брейк-пойнта серв-энд-воллеем. «Не могу поверить, как я там сыграл», – удивлялся Федерер после матча. Спустя три гейма Роджер воспользовался шансом закончить игру на подаче Сампраса.

Федерер упал на колени, сжал кулаки и закричал, а после рукопожатия немного всплакнул. Новая визитная карточка перспективного швейцарца: не срывы и расколоченные ракетки, а трогательная чувствительность.

Британская пресса будто ждала повода заявить о смене поколений. «Король потерял корону», «Конец эпохи Сампраса», «сначала Федерер отобрал подачу Сампраса, а потом его волю», – писали газеты, потихоньку отправляя Пита на пенсию.

Сампраса попросили сравнить Федерера с другими молодыми талантами: Ллейтоном Хьюиттом, Маратом Сафиным, Хуаном Карлосом Ферреро. Американец назвал Роджера «абсолютно особенным».

Однако после победы над Сампрасом Федерер выступал на «Больших шлемах» довольно средне. От него два года ждали успехов и даже титулов, а он четырежды проиграл в четвертом круге и трижды – в первом. После поражения от Луиса Орны в первом круге «Ролан Гаррос»-2003 в очередной раз заговорили, что Федерер не в состоянии реализовать свой огромный потенциал. А почти 22 года по меркам той эпохи было немало.

До «Уимблдона»-2003 Федерер ни разу не проходил на «Больших шлемах» дальше четвертьфинала. Но на том турнире все наконец сложилось.

Роджер приехал на «Уимблдон»-2003 одним из лидеров тура, но в середине турнира чуть не снялся из-за боли в спине

Первые два круга Федерер, посеянный четвертым, прошел без потери сета, но во втором матче дважды упал. На пресс-конференции он пожаловался на слишком скользкую траву, из-за которой чуть не травмировался (но обошлось).

В третьем круге швейцарец отдал один сет Марди Фишу. Они едва успели доиграть до темноты, потому что матч дважды прерывался из-за дождя. Подавая на победу при счете 5:1, Федерер торопился и чуть не проиграл гейм, но в итоге справился с нервами.

Проблемы посерьезнее начались в четвертом круге против Фелисиано Лопеса. На разминке у Федерера внезапно заболела спина. Всего после двух геймов он вызвал врача. По ходу матча Федерер, которому все же удалось победить в трех сетах, делал упражнения для шеи, чтобы снять физическое и психологическое напряжение.

«Спину полностью зажало, – констатировал Федерер. – Я вообще не мог двигаться – не знаю, как я выиграл. Было очень трудно, потому что боль просто не проходила. Я чувствовал ее с каждым ударом. Раньше такого никогда не случалось. Меня полностью зажало, и было очень больно».

Лундгрен считал выход в следующий круг чудом. Он говорил, что за несколько лет до этого у Роджера были проблемы со спиной, но не понимал, почему они вернулись именно сейчас.

Перед четвертьфиналом у Федерера был день отдыха, который явно пошел на пользу. В следующем матче он уже не выглядел ослабленным – в отличие от соперника.

У Шенга Схалкена обострилась хроническая травма стопы. Перед матчем ему сделали укол, но после трех геймов нога снова заболела (нидерландец делал важное уточнение: проблемы со связками, а не с костью). После поражения Схалкен говорил, что отставал от Федерера на шаг, и выходить на корт с травмой вообще того не стоило. «Не то чтобы я разочарован, – пояснял нидерландец. – Роджер – такой классный игрок, что я могу проиграть ему даже в стопроцентной форме».

За год до того Схалкен проиграл на «Уимблдоне» Ллейтону Хьюитту. На вопрос, нет ли у него ощущения, что второй год подряд его выбил будущий чемпион, он назвал Федерера лучшим из четырех игроков, оставшихся в сетке.

Чтобы физика позволила оправдать ожидания Схалкена, теннисных экспертов и приехавших в Лондон швейцарских болельщиков, Роджер продолжал мазать спину разогревающей мазью и клеить специальные пластыри. Но обнадеживал, что обострения больше не боится.

Первый титул «Большого шлема»: постоянные сравнения с Сампрасом и много-много слез

В своем первом шлемовом полуфинале Федерер играл с Энди Роддиком. Их встреча была логичной и ожидаемой. Перед «Уимблдоном» Федерер победил в Галле, а Роддик – Queen’s Club. Действующий чемпион и лидер посева Хьюитт, который был в той же части сетки, проиграл в первом круге Иво Карловичу, так что полуфиналу Федерер-Роддик ничего не мешало.

Поначалу оба легко справлялись на своей подаче, и на горизонте ненадолго замаячил пятисетовый марафон. Но в итоге даже тай-брейк в матче оказался один.

На матч с Роддиком Федерер потратил всего на пять минут больше, чем на четвертьфинал со Схалкеном. Трибуны устроили победителю овацию. «Наверное, не так часто аплодируют стоя после трех сетов. Это много для меня значит. Мне так аплодировали, когда я обыграл Сампраса. Это особое чувство. Ты так упорно ради этого работаешь. Это приятная награда», – благодарил публику Роджер.

Играть за титул предстояло с Марком Филиппуссисом. Для австралийца финал был прорывом: он уже играл в одном на US Open-1998, но с тех пор слишком многое изменилось. Он перенес три операции на колене, год пробивался обратно в топ-100 и вдобавок переживал за здоровье отца. Полноценный камбэк удался как раз в 2003-м.

В матче с Филиппуссисом, полагавшемся на подачу, Федерер выглядел фаворитом. «Он как Пит Сампрас, – сказал про Роджера австралийский чемпион «Уимблдона» Пэт Кэш. – Когда он играет, всегда есть вау-эффект».

В четвертом круге, когда Федерер мучился со спиной, Филиппуссис прошел первую ракетку мира Андре Агасси. Это добавило уверенности на весь оставшийся турнир, но в матче с Федерером не помогло. Австралиец не создал ни одного брейк-пойнта, и Роджер победил 7:6, 6:2, 7:6.

При счете 4:3 на первом тай-брейке Филиппуссис ошибся с форхенда и допустил двойную. После матча он признал, что Федерер играл лучше него, но не согласился, что тай-брейк помешал ему психологически.

«Безусловно, он очень талантлив, – говорил Филиппуссис. – Он умеет все. Ему удобно играть серв-энд-воллей, что он сегодня и продемонстрировал. Так просто, когда у тебя отличный день. Все получается идеально. Так что он определенно заслужил».

В полуфинале и финале Роджер действительно показал теннис, близкий к идеальному, к тому же Федерер играл без нервов. Его не выбило из колеи, даже когда в третьем сете судья на вышке отменил решение линейного, что Филиппуссис на брейк-пойнте не попал второй подачей.

Роджер стал первым чемпионом со времен Ричарда Крайчека в 1996-м, отдавшим за турнир всего один сет. «И если Крайчек так и не смог приблизиться к еще одному титулу, кажется немыслимым, что Федерера постигнет та же участь», – предсказывала The New York Times.

Как и после победы над Сампрасом, Федерер упал на колени и поднял руки вверх. В ожидании церемонии награждения он заплакал, сидя на скамейке, и, давая интервью на корте с трофеем в руках, он тоже с трудом сдерживал слезы.

«Это абсолютная мечта, мальчишкой я всегда шутил: «Я выиграю этот кубок», – а теперь он у меня в руках. Это такой замечательный трофей, и я очень доволен своей игрой, никогда не думал, что возможно выиграть «Большой шлем».

Сбивчивое чемпионское интервью балансировало на грани искренности и неловкости, но вполне соответствовало моменту. Роджер шутил, что сам не понимает, как удалось победить, и что семикратному чемпиону «Уимблдона» Сампрасу вряд ли наскучило поднимать эти кубки.

«Многие зрители приехали из Базеля, так приятно разделить с ними этот момент. Спасибо всем, это потрясающе», – закончил Федерер срывающимся голосом. Публика в ответ устроила ему вторую овацию за три дня.

«Я несколько раз плакал по важным поводам. Почему-то сначала я думаю, что не заплачу, но потом просто не могу держать это в себе. Этот турнир так много для меня значит», – будто бы оправдывался Роджер на пресс-конференции.

«Есть что-то магнетическое в его теннисе: притягательная смесь плавного движения и творческого мышления, деликатности и силы, способной пересекать границы», – писала о Федерере The New York Times. Борис Беккер, комментировавший матч, радовался, что чемпионом стал Федерер, потому что «он не просто парень, который забивает подачи под 130 миль в час» (вряд ли такие слова воодушевили Филиппуссиса). L’Equipe назвала стиль Роджера смесью грации и уверенности Сампраса со скоростью Анри Леконта.

На сравнения Сампрасом Федерер реагировал с особым пиететом: «У меня всего один один титул по сравнению с его семью. Мне до него очень далеко. Я просто счастлив быть в этом списке».

Филиппуссис был уверен, что опыт, полученный в финале, поможет ему выиграть «Шлем» в будущем. «Горан Иванишевич трижды был в финале, прежде чем победил, поэтому я не собираюсь сдаваться. Есть много положительных моментов, и я точно возьму этот трофей до окончания карьеры», – сказал 28-летний австралиец. Он ушел из тенниса в 2007-м, и до того момента «Уимблдон» не выигрывал больше никто, кого звали не Роджер Федерер.

Федерер посвятил победу своему детскому тренеру, погибшему в автокатастрофе

По итогам турнира Роджера не могли не спросить о травме, из-за которой он чуть не снялся еще в начале второй недели. Матч против Лопеса оказался для Федерера самым напряженным и длинным.

«Было трудно подавать, принимать. Я не мог даже сесть, потому что мне было очень больно, – объяснил Роджер. После двух геймов я вызвал врача, и он дал мне обезболивающее, сделал массаж спины с разогревающей мазью. И я сказал себе: «Если так будет продолжаться еще несколько геймов, и я пойму, что этот парень просто надирает мне задницу, то играть не стоит». Но каким-то образом я остался в матче, и мне стало немного лучше».

Титул Федерер посвятил близким и друзьям, в том числе тренеру Питеру Картеру.

Роджер тренировался у Картера с девяти лет, тот сформировал его технику и пытался направить энергию в нужное русло. В 2000-м, когда Федерер окончательно перешел в профессиональный тур, Картера сменил Петер Лундгрен, но они продолжали общаться, к тому же Картер был капитаном сборной в Кубке Дэвиса.

Летом 2002-го Картер и его жена Сильвия по совету Федерера поехали в Южную Африку на запоздалый медовый месяц (они поженились в 2001 году). 1 августа Картер погиб в автокатастрофе во время сафари.

Федерера шокировала новость о трагедии. Он узнал о случившемся на следующей день во время турнира в Торонто. «Он вышел из отеля и побежал по улице, рыдая в истерике», – написала потом The Australian.

«Я потрясен и очень опечален. Питер был моим очень близким другом. Когда я был подростком, мы виделись каждый день. Питер был очень спокойным, но при этом веселым, с типичным австралийским чувством юмора. Я никогда не смогу отблагодарить его за все, что он мне дал», – говорил Роджер.

Федерер благодарил Картера за игровую технику и вспоминал, как тот не хотел, чтобы его талант пропал впустую. После победы на «Уимблдоне» Роджер назвал смерть Картера «сигналом к пробуждению», заставившим его работать упорнее.

«Питер был одним из самых важных людей в моей карьере. Думаю, мы бы устроили большую вечеринку, если бы он был здесь, – сказал Федерер на чемпионской пресс-конференции. – Надеюсь, он откуда-то смотрел этот матч».

Федерер добавил, что теперь ему не терпится попасть на чемпионский бал, который он пропустил в 1998-м, когда выиграл юниорский титул. Тогда он получил свою первую wild card на турнир ATP в Гштааде, и они с Картером решили, что лучше вернуться в Швейцарию и подготовиться.

На фото с ужина он позировал с Сереной Уильямс, защитившей титул. Всего общих фото из Всеанглийского клуба у них накопилось три: еще за 2009-й и 2012-й.

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И в итоге Федерер превзошел Сампраса – выиграл восемь «Уимблдонов» и стал самым титулованным чемпионом в истории турнира. В этом году он в Лондон тоже приехал – чтобы поучаствовать в церемонии в честь 100-летия Центрального корта.

На ней 40-летний швейцарец, уже год не играющий из-за операции на колене, заверил – он еще хочет вернуться на главный турнир в своей карьере.

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Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt /Allsport, Bongarts, Clive Brunskill, Phil Cole, Alex Livesey