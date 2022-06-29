Босс «Формулы-1» хотел купить «Уимблдон» за $600 млн. А потом вообще захватить хаотично устроенный теннис

Нереализованные планы Берни Экклстоуна.

«Чертов придурок! Можешь меня дисквалифицировать, слышишь?! Я на тебя в суд подам!» – бушевал Вашек Поспишил на турнире в Майами весной 2021-го. Так канадец приложил главу ATP Андреа Гауденци, который днем ранее раскритиковал Вашека и Новака Джоковича за создание Ассоциации профессиональных теннисистов в противовес классической структуре.

Теннис считается четвертым самым популярным видом спорта в мире с глобальной фанатской базой свыше миллиарда человек, а его суперзвезды входят в число самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. Тем не менее как бизнес он постоянно отстает. Согласно отчету компании Sport Business за 2020 год, на его долю приходится всего 1,3% от общей стоимости глобальных прав на спортивное телевидение и СМИ. Это меньше, чем на гольф, хоккей или крикет. Большинство игроков вынуждены устраиваться на вторую работу, чтобы получить дополнительный доход.

Попытки исправить положение натыкаются на неспособность игроков, представителей турниров и управляющих организаций (ATP, WTA, ITF) найти точки взаимодействия. «Постоянная грызня за призовой фонд, отказ мужчин сотрудничать с женщинами. Все это провоцирует полное недоверие друг к другу», – сокрушается Этьен де Вилье, глава ATP с 2005 по 2008 год.

Профессиональный теннис – огромная, но разрозненная империя. До пандемии этот вид спорта приносил около 2,3 млрд долларов в год, из которых около 60% приходится на US Open. Теперь же доходы заметно упали, и для восстановления и прогресса теннис нуждается в едином центре. Два года назад Роджер Федерер призвал объединить ATP и WTA. «Для болельщиков слишком запутанно, когда существуют разные системы рейтингов, разные логотипы, разные сайты, разные категории турниров. Лучше чтобы из кризиса вышли не две ослабленные ассоциации, а одна более сильная», – подал идею швейцарец.

Роджер не первый, кто задумался о проекте по объединению ведущих теннисных организаций. В начале нулевых эту идею всерьез рассматривали владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун и знаменитый в прошлом теннисист, а затем успешный менеджер Ион Цириак.

«Как-то мы с Берни сидели на трибунах «Уимблдона» и наслаждались матчем Горана Иванишевича, – рассказал The Telegraph Цириак. – Игра проходила на Центральном корте и трижды прерывалась из-за дождя. И тогда Берни спросил у меня: «Как ты думаешь, сколько зарабатывает «Уимблдон»? Мне кажется, миллионов 50-60 за сезон. Есть идея приобрести права на проведение турнира за 600 миллионов долларов. Мы можем сложиться. Думаю, уже через два месяца здесь будет крыша».

Экклстоун привык мыслить глобально, поэтому предложил другу найти выходы на руководство ATP и управлять всеми «Шлемами». Берни рассчитывал привлечь в проект еще несколько инвесторов, но идея не получила поддержку в его окружении, и в итоге миллиардер переключился на футбол. В 2007-м он приобрел лондонский клуб «Куинз Парк Рейнджерс».

Цириак тоже свернул планы по завоеванию теннисного мира и сосредоточился на развитии турнира в Мадриде. Путем сложных манипуляций первый румынский миллиардер в списке Forbes переформатировал хардовый осенний турнир в грунтовый. Также Цириаку принадлежит идея синего покрытия, которое идеально смотрится на телекартинке. С подачи румына в Штутгарте постелили синий хард – через пару лет его задействовали US Open и Australian Open.

От дерзкой задумки Берни и Иона по узурпации власти на «Уимблдоне» перехватывает дух, но воплотить ее в жизнь трудно, потому что деньги тут мало значат. «Уимблдон» – это частный клуб, принадлежащий его членам, – констатирует Брэд Гилберт, бывший тренер Андре Агасси. – Турнир не проводится национальной федерацией, как Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open. Трудно представить, что члены клуба променяют высокий статус и возможность принимать решения на огромные деньги».

Сегодня возможное объединение ATP и WTA носит уже не гипотетический, а вполне осязаемый характер. В марте прошлого года эти две организации, а также представители ITF и четырех «Шлемов» сформировали рабочую группу T7, которая каждые две недели проводит встречи для улучшения управления игрой и коммерческими возможностями. «Мы обсуждаем единый календарь, общие коммерческие предложения, спонсорство и телевизионные сделки», – видит перспективу Гауденци.

Слияние мужской и женской теннисных ассоциаций может произойти уже этим летом. 600 млн долларов в проект готова вложить крупная консалтинговая компания CVC Сapital Partners, в недавнем прошлом владевшая правами на проведение автогонок «Формулы-1». Единое коммерческое предприятие будет называться One Tennis, а CVC будет в нем миноритарным акционером. План обсуждается уже несколько месяцев, и решение может быть принято в июле.

CVC Capital Partners является мировым лидером в области прямых инвестиций и кредитов с обеспеченными активами в размере 117,8 млрд долларов. Помимо «Формулы-1», компания инвестировала 300 млн долларов в совместное с Международной федерацией волейбола (FIVB) предприятие Volleyball World. Также CVC находится в процессе покупки доли прав в Кубке шести наций по регби и изучает возможность инвестиций в НБА и женский английский футбол.

Сегодня большинство начинающих игроков воспринимают инвестиции в теннисную карьеру как авантюру – пробиться на уровень самоокупаемости очень сложно. Но вполне вероятно, что в самое ближайшее время в теннисе появится орган, который обеспечит не только продвижение продукта, но и разработает систему для достойного существования игроков любого уровня.

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Фото: Gettyimages.ru/Paul Kane / Stringer, Jean Catuffe / Contributor; globallookpress.com/SVEN SIMON, Panoramic/Keystone Press Agency, Juergen Hasenkopf/imageBROKER.com