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Бекхэм обожает теннис: полюбил в «Реале», фанател от Агасси и подарил сыну корт

Виктория Бекхэм Виктория Бекхэм
Давид Феррер Давид Феррер
Александр Зверев Александр Зверев
Эжени Бушар Эжени Бушар
Энди Маррей Энди Маррей
Григор Димитров Григор Димитров
Уимблдон Уимблдон
Андре Агасси Андре Агасси
Хуан Карлос Ферреро Хуан Карлос Ферреро
Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
Теннис Теннис

История любви.

Давно известно, что легенда английского футбола Дэвид Бекхэм неровно дышит к теннису. Его не раз видели на трибунах самых известных турниров, а компанию ему чаще всего составляли сын Ромео, жена Виктория или мама Сандра.

 

Любовь к теннису и турнирам появилась у Бекхэма во времена игры за «Реал Мадрид». Вокруг сливочного клуба в то время (да и сейчас) постоянно крутятся звездные спортсмены. В один из осенних дней 2002 года на тренировочную базу мадридского клуба заглянул первый номер рейтинга ATP испанец Хуан Карлос Ферреро. Он пригласил Дэвида на свой матч, и первое знакомство Дэвида и Виктории с теннисом  выпало на матч второго круга мадридского «Мастерса», в котором Ферреро играл против южноафриканца Уэйна Феррейры.

Главным теннисным кумиром Дэвида был американец Андре Агасси − экс-первая ракетка мира, обладатель Золотого шлема (все турниры «Большого шлема» + олимпийское золото), а сейчас − тренер-консультант. Бекхэм и Агасси познакомились все на том же мадридском «Мастерсе», но уже в 2004 году. Американец в четвертьфинале победил испанца Томми Робредо, а Бекхэм не постеснялся подойти после матча ради автографа. Агасси подписал ракетку. 

 

Бекхэм присутствовал на парном полуфинале «Уимблдона»-2015 . Там он отметился не только идеальным внешним видом, но и прекрасной реакцией. После неудачной подачи мяч срикошетил на трибуну. Бекхэм, который на тот момент уже два года как завершил игровую карьеру, наблюдал за игрой в королевской ложе. Ему даже не пришлось вставать с места, чтобы поймать его и вернуть обратно на корт. Трибуны были просто в восторге. «У него были бы проблемы, если бы он не смог поймать мяч», − пошутили телекомментаторы.

Всего англичанин был замечен на трибунах «Уимблдона» минимум три раза: в 2015, 2017 и 2019 годах. Причем обычно он выбирает игры с участием или английских, или испанских теннисистов.

Несмотря на то, что средний сын Ромео нередко был с отцом на теннисных турнирах, его любви к теннису хватило ненадолго. В 2018 году Виктория Бекхэм подарила сыну на 16-летие теннисный корт, который возвели в семейном поместье. По данным инсайдеров, корт обошелся в 30 тысяч фунтов. На тот момент Ромео был зачислен в элитный королевский теннисный клуб и иногда даже тренировался с профессионалами: Энди Марреем и Григором Димитровым. «Очень талантливый парень. По-моему, он не так давно играет, но уже видно, что у него большой потенциал», − прокомментировал тренировку с Ромео болгарин.

Виктория хотела, чтобы из парня получился «теннисный Бекхэм». Вот только в июле 2020 года стало известно, что на месте корта построили небольшое футбольное поле. Эти изменения совпали с локдауном (все это время Бекхэмы провели в Англии), а также созданием Дэвидом клуба MLS «Интер Майами», в дубле которого сейчас играет Ромео.

Кстати, и сам Дэвид не прочь выйти на теннисный корт, чтобы совместить приятное с полезным − поиграть и пообщаться с друзьями. Фото и видео сняты в апреле 2021 года, а проходило все во Флориде, незадолго до старта нового сезона MLS для «Интер Майами». «Нашел новый вид спорта, спина будет болеть утром, но кого это волнует», − прокомментировал Дэвид.

За время игровой карьеры у Бекхэма накопилось много снимков с людьми, которые занимали далеко не последние места в теннисной иерархии.

В 2015 году Дэвида сделали послом и специальным гостем турнира ATP Qatar Open. Его победителем стал испанец Давид Феррер, который в финале переиграл чеха Томаша Бердыха. Приз Феррер получил из рук Бекхэма.

Его видели с чемпионом «Шлемов» Энди Марреем, когда шотландец согласился сыграть пару геймов с Ромео.

Дэвид встретился с бывшей пятой ракеткой мира и финалисткой «Уимблдона»-2014 канадкой Эжени Бушар в суши-баре Майами.

В 2018 году Дэвид и Ромео пересеклись во время ATP Finals в Лондоне с немецким теннисистом Александром Зверевым. «Было приятно увидеть Дэвида снова. На самом деле я сфотографировался с ним уже три года назад, когда учился здесь в Университете ATP», − прокомментировал встречу с легендой футбола Зверев.

 

Фото: Gettyimages.ru/AELTC/Ben Solomon, Ben Hoskins, Clive Brunskill, Shaun Botterill, Mike Hewitt, Jamie McDonald, Joel Ford, Peter Staples/ATP World Tour; KARIM JAAAFAR / AL-WATAN DOHA / AFP; dailymail.co.uk

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