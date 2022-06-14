Бекхэм обожает теннис: полюбил в «Реале», фанател от Агасси и подарил сыну корт

История любви.

Давно известно, что легенда английского футбола Дэвид Бекхэм неровно дышит к теннису. Его не раз видели на трибунах самых известных турниров, а компанию ему чаще всего составляли сын Ромео, жена Виктория или мама Сандра.

Любовь к теннису и турнирам появилась у Бекхэма во времена игры за «Реал Мадрид». Вокруг сливочного клуба в то время (да и сейчас) постоянно крутятся звездные спортсмены. В один из осенних дней 2002 года на тренировочную базу мадридского клуба заглянул первый номер рейтинга ATP испанец Хуан Карлос Ферреро. Он пригласил Дэвида на свой матч, и первое знакомство Дэвида и Виктории с теннисом выпало на матч второго круга мадридского «Мастерса», в котором Ферреро играл против южноафриканца Уэйна Феррейры.

Главным теннисным кумиром Дэвида был американец Андре Агасси − экс-первая ракетка мира, обладатель Золотого шлема (все турниры «Большого шлема» + олимпийское золото), а сейчас − тренер-консультант. Бекхэм и Агасси познакомились все на том же мадридском «Мастерсе», но уже в 2004 году. Американец в четвертьфинале победил испанца Томми Робредо, а Бекхэм не постеснялся подойти после матча ради автографа. Агасси подписал ракетку.

Бекхэм присутствовал на парном полуфинале «Уимблдона»-2015 . Там он отметился не только идеальным внешним видом, но и прекрасной реакцией. После неудачной подачи мяч срикошетил на трибуну. Бекхэм, который на тот момент уже два года как завершил игровую карьеру, наблюдал за игрой в королевской ложе. Ему даже не пришлось вставать с места, чтобы поймать его и вернуть обратно на корт. Трибуны были просто в восторге. «У него были бы проблемы, если бы он не смог поймать мяч», − пошутили телекомментаторы.

Всего англичанин был замечен на трибунах «Уимблдона» минимум три раза: в 2015, 2017 и 2019 годах. Причем обычно он выбирает игры с участием или английских, или испанских теннисистов.

Несмотря на то, что средний сын Ромео нередко был с отцом на теннисных турнирах, его любви к теннису хватило ненадолго. В 2018 году Виктория Бекхэм подарила сыну на 16-летие теннисный корт, который возвели в семейном поместье. По данным инсайдеров, корт обошелся в 30 тысяч фунтов. На тот момент Ромео был зачислен в элитный королевский теннисный клуб и иногда даже тренировался с профессионалами: Энди Марреем и Григором Димитровым. «Очень талантливый парень. По-моему, он не так давно играет, но уже видно, что у него большой потенциал», − прокомментировал тренировку с Ромео болгарин.

Виктория хотела, чтобы из парня получился «теннисный Бекхэм». Вот только в июле 2020 года стало известно, что на месте корта построили небольшое футбольное поле. Эти изменения совпали с локдауном (все это время Бекхэмы провели в Англии), а также созданием Дэвидом клуба MLS «Интер Майами», в дубле которого сейчас играет Ромео.

Кстати, и сам Дэвид не прочь выйти на теннисный корт, чтобы совместить приятное с полезным − поиграть и пообщаться с друзьями. Фото и видео сняты в апреле 2021 года, а проходило все во Флориде, незадолго до старта нового сезона MLS для «Интер Майами». «Нашел новый вид спорта, спина будет болеть утром, но кого это волнует», − прокомментировал Дэвид.

За время игровой карьеры у Бекхэма накопилось много снимков с людьми, которые занимали далеко не последние места в теннисной иерархии.

В 2015 году Дэвида сделали послом и специальным гостем турнира ATP Qatar Open. Его победителем стал испанец Давид Феррер, который в финале переиграл чеха Томаша Бердыха. Приз Феррер получил из рук Бекхэма.

Его видели с чемпионом «Шлемов» Энди Марреем, когда шотландец согласился сыграть пару геймов с Ромео.

Дэвид встретился с бывшей пятой ракеткой мира и финалисткой «Уимблдона»-2014 канадкой Эжени Бушар в суши-баре Майами.

В 2018 году Дэвид и Ромео пересеклись во время ATP Finals в Лондоне с немецким теннисистом Александром Зверевым. «Было приятно увидеть Дэвида снова. На самом деле я сфотографировался с ним уже три года назад, когда учился здесь в Университете ATP», − прокомментировал встречу с легендой футбола Зверев.

Фото: Gettyimages.ru/AELTC/Ben Solomon, Ben Hoskins, Clive Brunskill, Shaun Botterill, Mike Hewitt, Jamie McDonald, Joel Ford, Peter Staples/ATP World Tour; KARIM JAAAFAR / AL-WATAN DOHA / AFP; dailymail.co.uk