Глаз Народа
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У 11-летних теннисистов бывают агенты, и звезд ищут все раньше. План придумал друг Шараповой, большая надежда – младший Алькарас

Ник Боллетьери Ник Боллетьери
Хория Текэу Хория Текэу
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Макс Айзенбад Макс Айзенбад
Теннис Теннис

Рассказывает The New York Times.

Маркетинговое агентство IMG, полвека спонсирующее профессиональный теннис, традиционно набирало новых клиентов – среди игроков-подростков – двумя способами: 

• из тех, кто приезжал в академию Ника Боллетьери во Флориду – мировой флагман теннисного образования – в надежде получить стипендию. Так, например, в 11 лет была подписана Мария Шарапова;

• агенты IMG ездили на скаутинг во французский Тарб, где проходит Les Petit As – главный мировой турнир для игроков младше 14 лет.

Но за последние 10 лет эта схема теннисного скаутинга устарела: во-первых, академия Боллетьери перепрофилировалась со спонсирования будущих Селеш и Шараповых на зарабатывание денег с родителей, которые готовы оплачивать обучение своих детей, независимо от их спортивных перспектив. 

Во-вторых, академии типа Боллетьери появились в Европе, так что на фоне возросшей конкуренции в борьбе за молодые таланты скауты IMG, приезжая на Les Petit As, стали замечать, что даже у 10-летних игроков все чаще уже есть агенты. Многих вообще ведут щедрые бутиковые агентства, которые, в отличие от гиганта вроде IMG, предлагают финансовые гарантии и бонусы типа профессиональных, а не просто выдают по $50к в год на путевые расходы и оплату тренерских услуг. 

Так возникла Future Stars – новая рекрутинговая программа IMG, концепцию которой полтора года назад придумал Макс Айзенбад, многолетний агент Шараповой и вице-президент теннисного подразделения IMG. В рамках Future Stars IMG организует недельный лагерь для пула избранных 11-12-летних игроков и их тренеров. Там проводится турнир по модели профессионального: с болбоями, судьями на вышке, ухоженными кортами, а также подарками для участников от Beats и Nike.

«Никто по собственной воле не станет проводить турнир для 12-летних, – объясняет Айзенбад ход своих мыслей. – Я бы подождал [пока игроки подрастут, и их перспективы станут понятнее]. Но нас вынудил уровень конкуренции». 

Помимо турнира на 48 участников, в первом лагере Future Stars на прошлой неделе в пригороде Афин для теннисистов проводили квесты, групповые ужины, лекции представителей WTA и ATP и экскурсию на Парфенон, для тренеров – общение с Рикардо Пьятти (работавшим с Джоковичем, Гаске, Раоничем, Шараповой, Синнером), для всех – выставочный матч между Карлосом Алькарасом и Хубертом Хуркачом.

Отбор игроков для участия в программе занял несколько месяцев и состоял из анализа турнирных результатов, отсмотра видео, бесед с тренерами и представителями национальных федераций. Определить будущего игрока мировой топ-50 в 11-летнем ребенке – это в подавляющем большинстве случаев проигрышная лотерея, но один рано распознанный талант в перспективе может с лихвой окупить все затраты на его поиски. Так, в 1990-е еще до Шараповой Айзенбад подписал румынского вундеркинда Хория Текэу уверенный в его необъятном будущем. Текэу выиграл три «Шлема» и серебро Олимпиады в парных разрядах, но в одиночке никогда не был в топ-300.

«В этом возрасте они еще всему учатся, – говорит польский тренер Адам Моленда, приехавший в Грецию с двумя ученицами. – Никогда не знаешь, кто пробьется. Слишком много неизвестных». 

Рикардо Пьятти провел утро, наблюдая за Тайсоном Грантом, ведущим игроком в возрасте до 12 лет, чья 14-летняя сестра Тайра – уже клиент IMG. Их папа Тирон – в прошлом профессиональный баскетболист, так что они выглядят как наиболее вероятные будущие профессионалы.

В то же время на корте по соседству тренируется 11-летняя Хания Минхас – теннисистка из Пакистана, которая играет в хиджабе и с закрытыми руками и ногами. Ее любимый удар – бэкхенд, а турниры она выигрывает с пяти лет. Из Пакистана, где почти нет возможностей для развития в женском спорте, она переехала в Турцию, и с мамой Энни они рассчитывают подписаться с агентством, как только Хании исполнится 12.

12-летний Тео Давидов, вероятно, лучший игрок мира в своем возрасте. Он родился в Болгарии, но с семьей переехал в Колорадо, когда его папа и тренер Калин выиграл гринкарту. Давидов правша, но с восьми лет с обеих сторон играет форхенд – таким способом Калин боролся с гиперактивностью и дефицитом внимания сына. Сейчас Давидов выносит всех соперников, но в элитном теннисе еще никогда не было амбидекстра. Айзенбад впервые позвонил им три года назад, когда в соцсетях завирусилось видео с Тео. С тех пор они уже подписались с производителем ракеток Babolat.

Чемпион «Ролан Гаррос»-1989 50-летний Майкл Чанг по приглашению привез в Грецию дочь Лани (детский тур, говорит он, очень изменился с его времен – международных турниров стало гораздо больше). Действующий чемпион трех турниров сезона Карлос Алькарас, у которого агент есть с 11 лет, – 10-летнего брата Хауме. Хозяин академии в новозеландском Окленде Себ Леви – двух игроков.

10-летний бельгиец Доминик Дефо ростом еще чуть выше сетки, играет детской ракеткой и с трудом успевал за 12-летним Грантом в своем первом матче. Но Дефо, бегло говорящий на четырех языках, еще в раннем детстве пообещал себе выиграть «Ролан Гаррос», и вся его жизнь выстроена вокруг достижения этой цели: в школу он ходит только на математику и языки, а остальную программу изучает отдельно от других детей, чтобы иметь больше времени на теннис. Он ведет дневник в качестве тренировки осознанности, а еще решил не выбирать любимого игрока из существующих, а собрать идеального. Получились:

• форхенд Тима;

• подача Кириоса;

• бэкхенд Джоковича;

• настрой Надаля;

• игра у сетки Федерера;

• работа ног Оже-Альяссима.

Дефо чуть не расплакался, когда ранее в этом году получил приглашение от IMG. По пути в Грецию он сказал маме, что поездка в лагерь Future Stars – только одна остановка их личного поезда в профессиональный теннис. «Просто станция. После нее поезд поедет дальше».

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Уникальный трюк 10-летнего теннисиста взорвал соцсети. Он амбидекстр – бьет форхенд и справа, и слева

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Фото: instagram.com/imgfuturestars; Gettyimages.ru/Clive Brunskill

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