«Прекратите воевать. Играйте в теннис». Два теннисиста пытались помирить Индию и Пакистан, где война идет 75 лет

Спорт за мир.

Свадьба в Пакистане – магическое торжество. Гости особенно любят второй день, когда руки и ноги невесты окрашиваются хной, и начинаются зажигательные танцы. Жених и невеста определяют победителя музыкального батла и угощают сладостями. В декабре 2011 года на такой свадьбе Айсам-уль-Хака Куреши отрывался его друг индиец Рохан Бопанна. Он сильно старался, но победить в конкурсе не удалось – несмотря на это, в гостиницу теннисист возвращался в три часа ночи довольный и счастливый.

«На улице меня остановил патруль и попросил документы. Увидев индийский паспорт, они насторожились, но затем один из полицейских узнал меня, и атмосфера сразу разрядилась. «Вы же играете с Куреши! Можно селфи? Может, выпьем чаю?» – взяли они меня в оборот. Я часто вспоминаю такие трогательные вещи», – признался Рохан.

С 1947 года, когда Индия и Пакистан получили независимость от Великобритании, они находятся в состоянии войны. Главная причина конфликта – спор за принадлежность региона Кашмир, приведший более чем к 1 млн жертв гражданского населения и 18 млн беженцев. Поэтому объединение в 2010 году пакистанца Куреши и индийца Бопанны в теннисную пару вызвало огромный резонанс не только в этих странах, но и за их пределами.

Рохан и Айсам дружат с 16 лет, когда вместе оказались в тренировочном лагере Международной федерации тенниса (ITF) в Чикаго. Стажировку индийца оплатил состоятельный отец, владелец кофейной плантации, а пакистанец приехал по социальной программе – руководители организации прониклись трогательным письмом дедушки Куреши. Теннисист убежден в судьбоносности письма – без поддержки ITF он бы не начал карьеру.

Впервые парни выстрелили еще в 2003-м, выиграв «Челленджер» в Денвере, но из-за разницы в личном рейтинге (Куреши стоял намного выше) и участия в разных турнирах выступать вместе не получалось. Объединиться снова удалось только через семь лет – на тот момент они стали не только состоявшимися теннисистами, но и личностями с глубокой жизненной позицией. Помимо спортивной мотивации, их сплотила общая миссия – желание напомнить людям о важности мира и необходимости находить компромисс без оружия.

«Красота спорта в том, что он выше культуры, политики и религии. Это главный посыл, который мы транслируем народам Индии и Пакистана, – отметил Куреши. – Рохан, его жена Суприя и их дочь мне как семья. Я твердо верю, что мир – это единственный путь вперед, и не только между нашими нациями. В мире много конфликтов, поэтому важно быть скромными, человечными и щедрыми независимо от границ».

Союз Куреши и Бопанны получился мощным. В 2010-м пара сходу выиграла турнир ATP в Йоханнесбурге, а на следующем – в Касабланке – проиграла в финале на тай-брейке. По-настоящему друзья заявили о себе в том же году на «Уимблдоне». Быстрые травяные корты идеально подходят шикарно играющему у сетки Куреши и уверенно чувствующему себя на задней линии Бопанне – Индопакистанский экспресс, как прозвали дуэт, заскочил в четвертьфинал.

В Лондоне азиаты выходили на разминку в тренировочных костюмах с надписью «Прекратите воевать. Играйте в теннис». «Если мы с Айсамом можем дружить, значит, люди в наших странах тоже могут, – проповедовал Бопанна. – Даже если всего 3-4% населения поменяют мнение, то наши усилия уже не напрасны». В конце года пара получила приз имени Артура Эша. Эта награда традиционно вручается за популяризацию тенниса и благотворительную деятельность.

«Экспресс» так раскочегарился, что через пару месяцев вломился в финал US Open, на пути к которому не проиграл ни сета. В решающем матче индиец и пакистанец едва не протаранили местных идолов Боба и Майка Брайанов. Матч за титул получился напряженным и драматичным – 7:6(5), 7:6(4).

В послематчевой речи Куреши поблагодарил индийских и пакистанских болельщиков, которые весь турнир вместе поддерживали их пару. Также он рассказал, что призовые они жертвуют пострадавшим от наводнения в Пакистане. Брайаны присоединились к этой инициативе и выделили 50% выигрыша.

С Новаком Джоковичем в 2011-м

Следующий год у пары получился таким же плодотворным. Они зарулили турниры в Галле и Стокгольме, а самым крутым достижением стала победа на «Мастерсе» в Париже. На турнире во Франции у Бопанны возникла идея провести выставочный матч на границе стран в Ваге, чтобы он подавал из Пакистана, а Куреши – из Индии. Переговоры шли больше года, но в последний момент правительства стран отказали миротворцам из соображений безопасности (сейчас на границе двух стран проходят такие красочные церемонии).

Пара рассталась в начале 2012 года, чтобы хорошо подготовиться к лондонской Олимпиаде. Бопанна объединился с соотечественником Махешем Бхупати, а у Куреши получился броманс с Жан-Жюльеном Ройером. В это же время Айсам плотно занялся строительством собственной академии в Лахоре, которая открылась в 2015 году. Сегодня в ней занимаются около 100 детей со всего Пакистана, а на видном месте висит фотография Рохана и Айсама в компании князя Монако Альбера II. В 2010-м монарх вручил паре премию мира и спорта (на фото ниже).

Индиец и пакистанец зажигали вместе еще несколько раз – в 2014 и 2021 годах, но прежней магии уже нет. Они выиграли всего один титул (Дубай-2014), после чего выступают вместе лишь эпизодически, если из обоймы выпадают их основные партнеры. «Мы по-прежнему очень близки, проводим много времени вместе вне корта, но разница в рейтинге не позволяет регулярно выступать вместе. Для участия в мэйджорах мне нужен игрок топ-20», – объяснил занимающий 25-е место в рейтинге Бопанна (рейтинг Куреши – №52).

Обоим теннисистам уже по 42 года и, хотя для парников это не самый критичный возраст, они понимают, что лучшие годы карьеры уже позади. Поэтому все больше времени посвящают главному призванию – гуманитарной работе. Во время обострения конфликта между Индией и Пакистаном в 2019 году (террорист-смертник из пакистанской исламистской группировки на автомобиле со взрывчаткой протаранил автобус с индийскими полицейскими) Куреши помогал беженцам. Год спустя Айсам предоставил помещение академии для больных ковидом.

«Очень трогательно, что нам помогают такие звезды, как Федерер, Надаль, Джокович, Циципас, Мирза и другие теннисисты. Они жертвуют памятные вещи, мы продаем их и собираем средства для бедных. Каждый доллар идет на великое дело», – сияет пакистанец.

В разгар пандемии на улицах Лахора Куреши раздавал еду и предметы первой необходимости. Через совместный с Бопанной фонд «Прекратите воевать. Играйте в теннис» он помогает Камбодже, Шри-Ланке и Афганистану, разоренным войной и стихийными бедствиями – предоставляет оборудование и теннисные инвалидные коляски для потерявших конечности.

Бопанна жертвует часть призовых некоммерческой организации GoSports Foundation. В родном городе Кург он помогает школе для детей с ограниченными возможностями. Рохан также поддерживает Институт стоматологических наук Коорг, который предоставляет недорогое лечение, а также проводит бесплатные медицинские и информационные лагеря.

В ноябре 2021 года МИД Пакистана заявил, что за последние 12 месяцев Индия нарушила режим прекращения огня 2729 раз, что привело к гибели 21 пакистанского мирного жителя и ранению 206 человек. В марте 2022-го едва не началась полномасштабная война между странами после того, как Индия выпустила по Пакистану ракету. Ситуацию разрядило только отсутствие боезаряда у носителя и уверения индийцев в том, что пуск произошел из-за технической неисправности.

Друзьям придется еще немало потрудиться, чтобы снизить градус напряжения между странами, но они готовы продолжать борьбу. Индопакистанский экспресс притормаживает на теннисной колее, но по другим направлениям набирает ход. Единственным расхождением между Роханом и Айсамом остаются только их футбольные предпочтения. Куреши болеет за «Ливерпуль», а Бопанна – за «Манчестер Юнайтед».

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Фото: facebook.com/aisamulhaqofficial, Rohan.Bofors.Bopanna