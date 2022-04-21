Федерер казался биороботом и долго побеждал возраст с травмами. Хотя методы у него самые простые: массаж, растяжка, сон

«Черное зеркало» легенды.

В январе Рафаэль Надаль триумфально вернулся после 5-месячного отсутствия и покорил рекордный 21-й «Шлем». В это время другая легенда тенниса Роджер Федерер грустил на роскошной вилле на берегу Цюрихского озера, из-за запрета врачей не имея возможности даже бегать трусцой. Рецидив травмы колена на «Уимблдоне» прошлым летом вынудил Роджера перенести очередную операцию и до конца года ковылять на костылях. Швейцарец приступил к полноценным тренировкам лишь весной и вернется в лучшем случае к US Open.

В сериале «Черное зеркало» есть эпизод про волшебный город развлечений Сан-Джуниперо, в который люди могут отправиться с помощью системы имитации реальности и жить вечно молодыми. Для Роджера его Сан-Джуниперо – это корт. Поэтому последний трип в мир чумовых розыгрышей и аплодисментов 40-летний швейцарец готовит особенно скрупулезно, чтобы прощальный тур получился крутым и незабываемым.

Нереализованные матчболы в финале «Уимблдона»-2019 против Джоковича наверняка до сих пор занозой сидят в подсознании чемпиона. Единственный способ от них избавиться – это снова иметь возможность расплакаться на корте с кубком в руках. «Мне никогда не было стыдно за эти слезы. Более того, я никогда их не сдерживал. В детстве тренер сказал мне, что я ничего не добьюсь в теннисе. В такие моменты я думаю о том, скольким пожертвовал, чтобы оказаться на вершине. На самом деле я благодарен этому человеку. Он побудил меня двигаться дальше», – гордится собой чемпион.

До проблем Федерера с коленями считалось, что он биоробот, раз остается среди топов в столь солидном возрасте. Говорили о хороших генах теннисиста, специальной комнате для сна с повышенным содержанием кислорода и продвинутом физиотерапевте Пьере Паганини, с которым Роджер сотрудничает с 2000 года. Много лет назад Паганини разработал специальный комплекс упражнений, который назвал «интегрированной физической подготовкой». Его частью был бег вокруг корта до полного изнеможения, только после которого Федерер начинал играть.

«Естественные рефлексы, как и дурные привычки, от которых труднее всего избавиться, проявляются, когда человек сильно утомлен, – объяснил Паганини суть метода, который внедрял на протяжении трех лет. – После этого цикла Роджер мог разогнаться до 25 км/ч, то есть он может 30 метров продержаться наравне со спринтером». Большинство игроков концентрируется на работе над физической формой только в декабре – единственном месяце, когда нет турниров. Федерер же трудился над ней весь сезон и благодаря такому подходу продлил карьеру.

Если Новак Джокович искал вдохновение с помощью йоги и духовного гуру, а Надаль лечил спину стволовыми клетками, то Роджер называет себя парнем старой закалки и использует преимущественно проверенные методы подготовки и восстановления. Как-то Стэн Вавринка посоветовал другу криотерапию, Роджер попробовал – ему не понравилось. «Массаж, растяжка, здоровый сон – все, что мне нужно», – отмахнулся Роджер, который спит по 10 часов в день, что очень впечатляет для отца четверых детей.

Единственным нововведением, которое пришлось Федереру по душе, стали термальные ванные. Особенно чемпион любит погружаться в них после катания на лыжах в родных Альпах. Теннисист отдает предпочтение одному из самых красивых и целебных водных курортов в Европе в Бад-Рагаце.

Федерер обожает вкусно поесть. С тех пор, как он в 16 лет отказался от вегетарианства, чтобы есть мясо и становиться сильнее, спортсмен питается практически без ограничений, не забывая о пользе для организма. Особенно Роджер любит пиццу, хоть и не простую, а специально приготовленную для него шеф-поваром Яном Дили. В ней свежий инжир, пармская ветчина, руккола и сырный крем из белого трюфеля. Роджер ест пиццу даже во время турниров и говорит, что она придает ему сил. У чемпиона даже есть традиция раздавать и есть пиццу вместе болбоям после домашнего турнира в Базеле.

Диета Роджера включает в себя преимущественно цельнозерновые продукты, фрукты, нежирное мясо и овощи. На завтрак он ест вафли с фруктовым компотом, яблочным уксусом или свежевыжатым апельсиновым соком. Обед насыщает углеводами – в основном это макароны с курицей или паста. Традиции обедать за два часа до матча или тренировки Федерер не изменяет с начала карьеры.

На ужин чемпион предпочитает блюда итальянской, японской, а в последнее время индийской кухни. Бокал красного вина с шоколадом – по настроению. В дни национальных швейцарских праздников Роджер с удовольствием готовит сам и лакомится сырными деликатесами. Особенно чемпион жалует фондю, раклет и другие блюда с тянущимся сыром. На десерт – мороженое с шоколадом или вареньем.

Роджер утверждает, что оставаться в хорошей форме ему помогает позитивный образ мышления – в этом большая заслуга его семьи и команды. «В моменты, когда мне трудно и кажется, что уже больше нет сил на преодоление, я вспоминаю о стрессе, который также испытывают мои близкие. И тогда просто идешь и работаешь, чтобы снова добиться успеха», – убежден швейцарец.

В тренировочном процессе Родж делает упор на занятия со скакалкой во время разминки. Мышцы брюшного пресса укрепляет выпадами с медицинским мячом – это помогает улучшить взрывную силу и координацию. Особенно игрок любит упражнения с батутом для развития баланса, а вот отжимания терпеть не может.

Ключевой отрезок тренировки – интервальные упражнения, главной задачей которых является ускорение метаболизма и вырабатывание энергетических всплесков во время матчей. Обычно Федерер использует беговую дорожку или гребной тренажер и работает на разной скорости с 15-секундными периодами отдыха.

На карантине Роджер разнообразил тренировки занятиями на свежем воздухе – бил по стенке мячом в снегопад, выполняя удары любой сложности.

При подготовке к очередному камбэку Федерер сосредоточен не только на тренировках. Как и всегда, он проводит много времени с семьей и сильно обрадовался возможности снова водить машину, на которой отвозит детей в школу. В свободное время он продолжает посещать еще не изведанные им уголки Швейцарии и рекламировать туризм в стране. Этой весной 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» снялся в рекламе с обладательницей «Оскара» Энн Хэтэуэй.

Много времени Роджер уделяет благотворительности. В феврале швейцарец пожертвовал 500 тысяч долларов украинским детям. «Я и моя семья в ужасе от происходящего в Украине. Более 6 млн украинских детей в настоящее время не ходят в школу. Мы понимаем, насколько сейчас важно дать им доступ к образованию», – отметил теннисист, который при необходимости готов защищать родину с оружием в руках. В 2003-м Федерер выражал желание пройти службу в вооруженных силах Швейцарии, но его признали непригодным из-за проблем со спиной.

Фанаты Роджера ожидают камбэк чемпиона с большим энтузиазмом, ведь он уже доказывал, что может быть в топе даже в преклонном возрасте. В 2017-м Федерер вернулся после операции на мениске и вырвал у Надаля финал Australian Open. С тех пор швейцарец выиграл еще несколько турниров серии «Мастерс» и «Уимблдон», а в 2018-м защитил титул в Мельбурне.

«Сумеет ли Роджер еще раз вернуться на вершину? Многое будет зависеть от его передвижения по корту. Это настолько ключевой аспект его игры, что если Федерер замедлится перед ударом хотя бы на полшага, то будет уже не тем Роджером», – предостерегает экс-пятая ракетка мира Джимми Ариас.

Мотивации ветерану должна придать все еще продолжающаяся битва с Надалем и Джоковичем за звание самого гениального и титулованного теннисиста планеты. Но даже если Роджер не дотянется до еще одного «Шлема», ничего страшного. Ведь главная цель возвращения легенды – превратить площадку в бурлящий Сан-Джуниперо, хорошенько повеселиться самому и развлечь публику.

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Alexis Boichard, Harold Cunningham; facebook.com/Federer