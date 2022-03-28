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Сестры Уильямс очень старались, чтобы фильм об их отце взял «Оскар». Но на церемонии их затмил удар Уилла Смита

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Женщины слишком драматичны, говорили они.

«Всю жизнь я стараюсь быть готовой к любой ситуации, – написала семикратная чемпионка «Шлемов» Винус Уильямс перед церемонией вручения «Оскаров»-2022. – Я тренирую разум, тело и дух, чтобы быть готовой ко всему, что может произойти. Но не к тому, что происходит сегодня. Я никогда и представить не могла, что пойду на «Оскар» праздновать успех фильма, который рассказывает историю МОЕЙ СЕМЬИ. Это за пределами мечтаний. Поэтому – продолжайте мечтать, работать, бороться. Никогда не знаешь, куда жизнь может тебя привести. Я из Комптона, Калифорния. А теперь я тут. Жизнь прекрасна!»

 

Винус и Серена действительно были причастны к успеху байопика их отца Ричарда: они консультировали актрис, сыгравших их, присутствовали на съемках и выступили исполнительными продюсерами (правда, согласие на ассоциацию с проектом дали только просмотра результата). Сестры засветились почти на всех церемониях сезона наград, а также на обложке Harper’s Bazaar.

Не все прошло гладко. Например, на церемонии вручения наград «Выбор критиков» две недели назад Джейн Кэмпион (на фото с Винус), получившая режиссерский приз за «Власть пса», в благодарственной речи впроброс сказала: «Серена и Винус, вы невероятные. Но вы не играете против мужчин – как я».

Серена и Винус отреагировали смехом разного энтузиазма, но интернет, конечно, сразу ополчился на Кэмпион за расизм, классизм и неуважение – так что ей пришлось извиняться.

«Оскар» как кульминация сезона наград должен был стать главным вечером кинотурне сестер Уильямс. Все началось многообещающе – церемонию открыло выступление Бейонсе цвета теннисного мяча на корте родного для сестер Комптона:

Но потом фаворит главной актерской номинации Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока за шутку о его жене – и украл этим вечер у всех, кто тоже был его частью. Полное видео происшествия за неполный день пробило 40 миллионов просмотров:

Несколько минут спустя Смит вернулся на сцену собственно за «Оскаром» и прозрачно начал благодарственную речь со слов «Ричард Уильямс был яростным защитником своей семьи». Дальше он прослезился, говоря о том, что хочет быть инструментом любви и добра, в шоу-бизнесе нужно иметь толстую кожу и что Дензел Вашингтон (уводивший его из зала после пощечины) предупредил его не терять бдительность в момент триумфа. Речь Смита длилась шесть минут (хотя обычно оркестр начинает выгонять победителей где-то на третьей) и чем дальше, тем более бессвязной становилась. Она содержала извинения, но разочаровала тех, кто ждал чего-то в духе великого перформанса Кьюбы Гудинга-младшего. В конце, правда, Смит все же немного доставил:

«Ну вот, искусство имитирует жизнь. Теперь я выгляжу точно как безумный папаша, как говорили про Ричарда Уильямса», – сказал Смит, а камера показала смеющуюся Серену.

«Но любовь толкает тебя на безумные вещи», – подытожил он, когда камера перешла на одобрительно кивающую Джаду.

Смит завершил выступление словами «Надеюсь, киноакадемия еще пригласит меня сюда», а сама академия после церемонии выпустила твит-заявление:

«Академия не оправдывает насилие ни в каком виде. Сегодня мы в восторге за обладателей наших 94-х ежегодных наград. Они заслуживают этот момент признания от своих коллег и любителей кино со всего мира».

Сын Смитов Джейден примерно тогда же написал: «Вот как это делается», – а начинающий боксер Джейк Пол попросил контакты актера.

Но не все были в настроении шутить. Комедиантка Кэти Гриффин, не чуждая жестким шуткам, написала: «Это очень плохой прецедент – встать и пойти на сцену, чтобы ударить комика. Теперь нам в театрах и клубах придется беспокоиться о том, кто захочет стать следующим Уиллом Смитом».

Режиссер «Нескольких хороших парней» Роб Рейнер был еще строже: «Уилл Смит должен сильно извиниться перед Крисом Роком. Тому, что он сделал, нет оправдания. Ему повезло, что Крис не пошел в полицию. Его оправдания [из речи] – полная чушь».

Сестры Уильямс, посетившие и церемонию, и традиционную вечеринку журнала Vanity Fair, пока не сказали, как относятся к оправданию насилия верностью характеру их отца.

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Фото: Gettyimages.ru/Jerod Harris, Al Seib/A.M.P.A.S. via Getty Images, Neilson Barnard; globallookpress.com/IMAGO/Dave Bedrosian

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