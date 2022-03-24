Болельщики переживают за Рублева – он постоянно лупит себя ракеткой и разбивает руки в кровь

Боль.

В первые месяцы сезона теннисисты чересчур активно выражали эмоции. Просмотры на ютубе и заодно штрафы собирали срывы Даниила Медведева на судью и на зрителей в Австралии, дисквалификация Александра Зверева в Акапулько, попадание – а потом непопадание Ника Кириоса в детей.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс вслед за Кириосом отметился Андрей Рублев, который выплеснул негатив, разбив руку об ракетку.

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На прошлогоднем итоговом турнире Рублев впервые сыграл с Новаком Джоковичем и взял у него всего пять геймов. Новак еще перед матчем сказал, что россиянин начинает допускать невынужденные ошибки, когда у него не идет игра.

«Контроль эмоций – это целый процесс, – ответил Андрей. – Я могу держать себя в руках в эмоциональном плане на протяжении пяти матчей, а в следующих двух-трех потерять контроль. Я работаю над собой, уже есть улучшения по сравнению с прошлым годом. Но если смотреть на топов, этого недостаточно».

В межсезонье Рублев снова говорил о вреде лишних эмоций.

«Бывает, что меня перекрывает и я начинаю пулять мячами, спорю с судьями, кидаю ракетки. И это естественный посыл у меня. Я не делаю это специально. Наоборот, стараюсь это в себе гасить, чтобы таких моментов было меньше. Потому что это мне мешает. Я из-за этого проигрываю много матчей».

После неудачного Australian Open, где сказались последствия коронавируса, Рублев провел эффектные полтора месяца: два титула и два полуфинальных поражения от будущих чемпионов. Серия из 13 побед прервалась в Индиан-Уэллс. В матче против Тэйлора Фрица Рублев жаловался на зрителя, сидевшего слишком близко к его команде, и почти отыгрался с 2:5 в первом сете.

Неудавшийся камбэк начался после того, как Андрей ударил себя ракеткой по коленям (на ссадинах потом акцентировал внимание оператор).

А проиграв сет 5:7, он сначала запустил мяч в воздух, а потом стал бить кулаком по струнам. Пошла кровь, и понадобился медицинский перерыв.

Теннисный твиттер тут же отреагировал. Были те, кто предлагал ввести предупреждение за селфхарм или вообще дисквалифицировать Рублева за кровь на корте. Но в основном Андрея призывали быть внимательнее к своему здоровью.

@AcBeanie: «Я искренне беспокоюсь за психологическое состояние Рублева, он бил ракеткой по ногам до синяков и по руке до крови. Наказывать себя за ошибки – это нездорово. Надеюсь, с ним все в порядке».

@rcdaut: «У Рублева странные отношения с теннисом. Селфхарм на корте тревожит, но в то же время я не могу представить, что этот парень решит сделать перерыв дольше, чем на две недели. Он так любит теннис».

@BeachChairNY: «Я желаю тебе всего хорошего, Андрей, и мне нравится наблюдать за твоей игрой, но, пожалуйста, прекрати наносить себе вред на корте. Поговори с кем-то, кому доверяешь».

@Phanshy87: «Андрей, мне нравится смотреть, как ты играешь, но так тяжело видеть, как ты постоянно причиняешь себе боль. Я наносила себе вред в подростковом возрасте, поэтому очень серьезно к этому отношусь».

@terryluvsu: «Что я говорила о Рублеве, если он не выигрывает, он просто срывается... Оставь свои колени в покое, они могут тебе понадобиться».

@christo02782008: «Нда, Рублев уже повредил себе колено и руку. Дальше он сделает как Южный».

Экс-восьмая ракетка мира Михаил Южный – герой безумного эпизода из 2008-го. На «Мастерсе» в Майами он играл с Николасом Альмагро и добрался до брейк-пойнта, когда испанец подавал на матч. Забив с бэкхенда в сетку, Южный трижды ударил себя ракеткой по голове – матч пришлось остановить. «Я не хотел вызывать врача на таком важном этапе матча. Но потом увидел, что на корт капает кровь», – рассказал россиянин, который в итоге выиграл на решающем тай-брейке.

История продолжилась на «Ролан Гаррос» в 2013-м, когда Южный по ходу матча с Томми Хаасом яростно разбил ракетку о скамейку, в потом в 2015-м – когда снова об себя. Проиграв два сета Дамиру Джумхуру, Михаил ударил себя ракеткой по голове 11 раз. L’Equipe написала, что именно из-за этого он в итоге снялся, но официальной причиной называли травму спины.

Рублев такого не допускает, но год назад рассказал в интервью Sports.ru, что пропустил грунтовый сезон-2019 из-за травмы, которую он нанес себе сам. Вернувшись в отель после обидного трехсетового поражения, Андрей выместил эмоции на двери.

«Я спокойно закрывал дверь, а она открывается. Ее надо было сильнее захлопывать. Я ее прикрываю, она открывается, я ее чуть сильнее прикрыл, и меня перекрыло. Я стал ее со всей силы открывать-закрывать. Я закрываю дверь на себя и еще бью рукой об нее». Рука начала сильно болеть, а на следующий день на МРТ обнаружился перелом.

В том же интервью Рублев соглашался, что такое поведение надо менять и что команда его тоже предупреждала: «Они мне говорили даже до этого, когда я ракетку об ногу ломал и так далее, что однажды мне это аукнется. Ну вот, доигрался. Походу, я ничего так и не понял, потому что на первом же турнире опять об ногу сломал ракетку».

Теннисный твиттер давно переживает из-за склонности Рублева к таким эмоциональным вспышкам.

@pei_shot: «Рублев истекает кровью. Мое сердце тоже» (прошлогодний четвертьфинал против Янника Синнера в Барселоне)

@whitelinefervor: «За кадром слышен удар и вздох публики, так как, судя по всему, расстроенный Рублев ударил по сетке. По крайней мере, не по своему колену. Прогресс!» (прошлогодний полуфинал против Кэмерона Норри в Сан-Диего)

@MAZZAROO33: «Есть ощущение, что колено Рублева будет совершенно раздолбано к концу карьеры» (финал против Феликса Оже-Альяссима в Роттердаме).

На прошлогоднем «Мастерсе» в Париже Рублев сломал ракетку об ногу, и его оштрафовали на очко, потому что предупреждение было вторым. Андрей поспорил: «Я испортил корт? Я только себе навредил». Судья объяснил, что дело в ракетке, а не в корте.

В соцсетях просят Андрея и его команду нанять спортивного психолога. Рублев тоже часто подчеркивает, что ему нужно прибавить в психологическом аспекте, но говорит, что полагается на себя и тренеров.

«Я считаю, что у меня есть видение, а постороннему человеку, пусть и психологу, я не доверяю, – объяснял он в интервью Sports.ru. – Я никого не осуждаю и не хочу, чтобы это прозвучало высокомерно, но вот я приду к психологу – как он мне поможет?

Я в любом случае знаю про теннис больше него – как он сможет мне говорить, что я должен делать? Не говоря о том, что у каждого человека в жизни свои проблемы – и он еще будет свои проецировать на меня?»

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; REUTERS/Jayne Kamin-Oncea