Честный разговор с Андреем Рублевым – о ценности мирной жизни, лучших неделях карьеры и умении меняться

Андрей Рублев за 20 последних дней провел 13 матчей, из которых выиграл 12 (два титула), а один проиграл в упорной борьбе будущему чемпиону.

Андрей не впервые взял два титула подряд; он уже делал так осенью-2020, но с тех пор он стал топом и пережил в этом качестве первый кризис: в решающие моменты стал чаще не прибавлять (это, возможно, главное качество топа), а наоборот, отпускать игру. Выход из игрового спада отложил коронавирус, из-за которого первым турниром сезона стал для Рублева сразу Australian Open. Но вот два месяца спустя Рублев – чемпион Марселя и престижного Дубая, а также человек, чей призыв к миру посмотрели 22 млн раз.

В его первый из целых трех выходных мы с ним созвонились.

Как выиграл турнир, куда приехал уже после его начала

«Я закончил играть в Марселе в воскресенье. Когда прилетел в Дубай, было уже два часа ночи вторника – долгий перелет, другое время, из зала на улицу. Думал, что шансов вообще не будет.

Как так вышло, сам не знаю. Условия для игры в Дубае очень тяжелые, но возможно, это сыграло на руку. Раньше, когда я приезжал туда за пару дней до турнира, все равно не удавалось почувствовать себя комфортно, так что, возможно, в случае с этим турниром никакой разницы и нет. И в этот раз получилось чем хуже, тем лучше».

Как преодолел спад второй половины прошлого сезона

«Уже в конце сезона я чувствовал, что снова на подъеме, могу играть хорошо, на тренировках чувствовал, что прибавляю, набираю форму. Предсезон, хоть и был коротким, прошел достаточно хорошо. Но потом я заболел короной и пропустил ATP Cup, так что сразу после короны уже надо было играть Australian Open. Сказалось давление: после болезни сразу лететь на один из самых важных турниров в году, когда твой последний личный турнир был в конце ноября, нелегко. Плюс, последствия от короны, хоть и небольшие, все равно были: не такая выносливость, утомляемость, скорость чуть ниже.

В результате после Австралии я сделал некоторые выводы; понял, что, если я хочу играть лучше, нужно некоторые вещи поменять. И дальше уже получилась эта феноменальная серия из трех недель: полуфинал Роттердама, где я проиграл в хорошей борьбе, и два титула. Таких серий у меня еще никогда не было.

Я решил, что мне нужно закрыться в себе, в теннисе, чтобы ничего извне меня не отвлекало. Я перестал читать новости: и спортивные, и все остальные. До этой недели и событий, которые стало невозможно игнорировать, я ничего не читал, ни за кем не следил. От всего абстрагировался и закрылся в себе, чтобы сосредоточиться на теннисе.

Теперь пару дней отдохну и 2 марта полечу в Индиан-Уэллс, чтобы спокойно подготовиться и потренироваться побольше».

О выступлении на фоне последних событий и своей надписи про мир

«В первый день, когда это все началось, в инстаграме было очень много злых и плохих сообщений в мой адрес, поэтому хочешь-не хочешь, ты это все ощущаешь на себе – хотя я вообще не тот, кто должен говорить, как это по нему ударило. Лично мне повезло, что я могу летать и заниматься делом, а в целом это все, конечно, ужасно. Мир во всем мире – это самое важное, и в такие моменты понимаешь, что ничто другое вообще не имеет значения – только чтобы можно было спокойно жить.

Я думаю, что история нам для того и дана, чтобы не повторять ее ошибок. И лучшей памятью и уважением тем, кто воевал во Второй мировой войне, должна быть наша мирная жизнь. Это было бы лучшим наследием, лучшим уроком, который мы извлекли.

В раздевалке ко мне никто не обращался ни с вопросами, ни тем более с претензиями. Я не знаю, кто что обсуждает между собой, но меня максимум спрашивали, что я думаю, – я отвечал как есть: что это чудовищно, и я сам не знаю, что происходит.

Когда я написал на камере свое «Не надо войны, пожалуйста», у меня не было замысла, что сейчас это завирусится и меня прославит. Я написал это, потому что так чувствую. И мне не хотелось писать это второй раз, чтобы это не выглядело, будто я пытаюсь хайпить на этой теме.

Я выразил свою позицию этой надписью и потом ещё в интервью – привлекать дальше к себе внимание этой темой мне больше не хотелось, потому что тогда могло показаться, что я хочу как-то себя раскрутить и возвысить, а это вообще не так».

О дружбе с Анастасией Павлюченковой, которую в теннисном твиттере считают больше чем дружбой

«Ну, всегда появляются мемы. Когда мы играли с Кареном пару, были мемы. Когда что-то между нами с Даней вне корта камеры цепляли, тоже появлялись мемы. Со Зверевым то же самое. Так и с Настей: когда мы с ней играли микст на Олимпиаде, были разные [зрелищные] моменты: когда она меня подкалывала, а я злился – или наоборот, она злилась, когда я ей якобы говорил, как она могла с такого мяча ошибиться. А потом на Australian Open ATP и WTA придумали объединить разных игроков из одной страны, чтобы они вместе делали какие-то вещи. Из России нас с Настей взяли делать десерт «Павлова». Но я там просто постоял рядом!

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Когда играешь Олимпиаду, это неделя матчей, эмоций совместных. Переживаете вместе, как хотите выиграть сильно – после этого остается связь, мне кажется, на всю жизнь. Даже если мы не будем общаться постоянно, эти моменты всегда будем вспоминать с теплотой, и если мне или ей нужна будет какая-то помощь, всегда друг друга поддержим.

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А в Дубае она живет, так что 10 недель без турниров она проводит здесь – делает ОФП, проводит реабилитацию. В один из первых дней она мне писала, что была на моем матче, и потом еще раз, что они с другом ходили. Но я так понимаю, она так же ходила и на женский турнир».

О ближайших целях и отбоях за полночь

«Прямо сейчас мне хотелось бы сохранить этот рабочий настрой, который я поймал. Не расслабиться оттого, что снова стало получаться, а наоборот на этом подъеме еще больше спрогрессировать. Это может сразу сказаться на результатах, а может – не сразу, но главное – сохранять этот профессиональный подход, потому что с ним приходит уровень, который [рано или поздно] на каком-то турнире перейдет в результат.

Последнее время мне не хватало собранности. Например, когда я был юниором, я был слишком зациклен на теннисе, и мне говорили: сходи поужинай, отвлекись, расслабься. Я был слишком зациклен на теннисе, и из-за этого как раз не мог показать результат.

Потом я научился отвлекаться от тенниса, и результаты сразу пошли вверх.

Но потом я наоборот стал слишком много отвлекаться: например, я могу слишком много времени сидеть в телефоне. Или банально, вечером перед матчем пойти с русскими ребятами ужинать. Этот ужин затянется до 11, приду в номер в 11:30, пока умоешься и ляжешь спать – уже 00:30, когда уже давно спать надо. Это вроде мелочи, и когда ты это делаешь за пару дней до турнира, то ладно, но когда у тебя матч на следующий день, а ты встаешь уставший – это сказывается. Так что очень важно найти баланс и его соблюдать».

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Фото: Gettyimages.ru/Darrian Traynor; REUTERS/Suhaib Salem