Мировую серию покера выигрывают удивительные люди. Один не знал, что делать с 10 млн долларов, другой спустил четверть выигрыша, ставя на ЧМ-2010

А еще один перевернул всю индустрию.

Главным событием Мировой серии покера каждый год становится турнир по безлимитному техасскому холдему со взносом в 10 тысяч долларов. Ежегодно тысячи человек садятся за столы, мечтая выиграть миллионы.

Мы собрали несколько самых интересных историй чемпионов мира, у которых эти надежды сбылись. Возможно, они вдохновят вас тоже поучаствовать в Мировой серии? В этом году WSOP проходит в онлайне на GGпокерок – руме, вместе с которым мы подготовили этот текст.

Крис Манимейкер (выигрыш на WSOP 2003 – 2,5 миллиона долларов)

Крис не выиграл за финальным столом Мировой серии покера больше всех, он не был самым молодым или самым везучим победителем этого турнира. Но он стал тем победителем, кто навсегда изменил индустрию. Человек с невероятной фамилией (настоящей!) отобрался на главный покерный турнир через онлайн. Потратил 40 долларов, а выиграл 2,5 миллиона. Любители покера и других карточных игр, про-геймеры и искатели легких денег потянулись в покер, и он стал таким, каким мы его знаем сейчас – с миллионами игроков, тысячами ежедневных онлайн-турниров и кэш-игр.

С картами Манимейкера познакомил отец – он показал ему, как играть в блэкджек, а однажды открыл перед ним чемоданчик с выигранными в карты 50 тысячами долларов. На Криса это произвело сильнейшее впечатление. В колледже он услышал про ставки на спорт, за первый год заработал на беттинге 60 тысяч, но потом проиграл их за четыре матча.

После этого Крис завязал с алкоголем, закончил университет, женился и устроился на работу бухгалтером-коммивояжером. Ему приходилось много путешествовать по Штатам.

В его налаженную жизнь вмешалось 11 сентября. В США на время отменили внутренние авиаперелеты, и чтобы хоть как-то зарабатывать, Крис начал играть в онлайн-покер. Потом вернулся в бухгалтеры, но платили немного, и покер он не бросил. В 2003 году Манимейкер зарегистрировался в турнир за 39 долларов – он не заметил, что это был сателлит (отборочный турнир) к главному событию Мировой серии.

До этого Крис ни разу не играл в живом турнире и был уверен, что быстро вылетит с WSOP. Но он относительно спокойно прошел сначала во второй, а потом и в третий день.

Оказавшись за ТВ-столом (во время больших турниров игру за одним из столов с разных ракурсов снимает телевидение), он показал себя милым, немного застенчивым и добрым парнем, который играет хорошо и агрессивно. Он даже выбил Джонни Чена, двухкратного чемпиона мира, присутствие которого за столом сначала парализовало Криса.

Ко всеобщему удивлению Манимейкер дошел до хедз-апа против профи Сэма Фархи. Сэм отказался поделить деньги – он был уверен, что опыт принесет ему победу. Но Крис провернул против него отличный блеф, поставив олл-ин на ривере с двусторонним стрит-дро и флэш-дро. Неготовой комбинации хватило, чтобы Фархи выбросил в пас топ-пару (Q♠ 9♥ на доске 9♠ 2♦ 6♠ 8♠ 3♥).

В последней раздаче на доске J♠ 5♠ 4♣ у Фархи были J♥ 10♦, у Криса – 5♥ 4♠, и они выставились в олл-ин. Крис выиграл (терн 8♦, ривер 5♥) и создал то, что назовут «Эффектом Манимейкера». Люди полезли в покер отовсюду.

После выплаты налогов и долей у Криса осталось всего 800 тысяч долларов, которые он отдал жене, с которой развелся по ее инициативе сразу после окончания турнира.

С тех пор Крис успел жениться еще раз, стал покерным амбассадором и охотно рассказывает свою историю на всех возможных площадках. Он продолжает играть, сумма его выигрышей за карьеру достигла 3,7 миллиона долларов. В 2019 году он попал в призы на турнире в Сочи, выиграв 227 тысяч рублей. Манимейкера любят все: покерные профессионалы понимают, что он сделал возможными их карьеры, а для всех остальных он – просто приятный известный человек, готовый поговорить о покере.

Грег Реймер (выигрыш на WSOP 2004 – 5 миллионов долларов)

Реймер стал чемпионом на следующий год после Манимейкера, выиграв в два раза больше денег. Эффект Манимейкера был как раз в этом: в 2003 году в главном событии WSOP участвовало 839 человек, а в 2004-м – уже 2500.

Реймер чем-то похож на Манимейкера: на момент выигрыша главного покерного турнира года он работал адвокатом по патентам в фармацевтической компании. Но уже тогда он неплохо играл в лимитный холдем.

Еще в 1995 году он поспорил с женой, что сможет стать покерным профессионалом. Тогда же он получил кличку Fossilman («Ископаемый»), потому что использовал в качестве кард-холдера (предмета, который игроки кладут на свои карты во время раздачи) кусок камня со следами окаменелостей. Эту кличку он вовсю использовал во время главного события Мировой серии – на важных раздачах Грег надевал круглые голографические очки с изображением глаз ящера. Очки вместе с агрессивным стилем Грега вызывали у соперника ужас.

С тех пор Реймер мало выигрывал на Мировой серии, однако показал хорошие и стабильные результаты в серии Heartland Poker Tour (последняя победа – в 2019 году). Грег написал книгу «Выигрышная турнирная стратегия Ископаемого» и готовит еще две.

Сейчас Реймер участвует в Мировой серии через интернет из Лас-Вегаса. Поучаствовать можете и вы: WSOP проходит онлайн на GGпокерок.

Джейми Голд (выигрыш на WSOP 2006 – 12 миллионов долларов)

Продюсер Джейми Голд взял самый большой приз в истории главного события Мировой серии покера. Сразу же после победы он отправился в суд; анонимный спонсор оплатил его участие в турнире и потребовал часть выигрыша. Конфликт закончился мировой, никто до сих пор не знает, на каких условиях.

Джейми Голд – феномен. Из шести турнирных дней четыре он заканчивал чиплидером. Он создал себе не очень приятный образ: много болтал за столами, подначивал соперников. Неудивительно, что соперники ему стабильно не верили. Он говорил, что блефует – они выкидывали карты, он говорил, что у него отличная рука – коллировали. Голд не обманывал, поэтому у него становилось все больше и больше фишек.

После победы Джейми Голд не стал суперзвездой покера, во многом из-за образа не очень приятного человека. Постоянно появляются слухи, что он спустил весь свой выигрыш. Он редко играет на публике (хотя его видели в турнирах за 60 долларов). Тем не менее он старается участвовать в крупных благотворительных турнирах и покерных шоу.

Голд иногда дает интервью, а в твиттере называет себя бизнес-ангелом и организатором благотворительных турниров. У него так и не появилась репутация покерного мастера, но она ему, похоже, и не нужна.

Питер Истгейт (выигрыш на WSOP 2008 – 9 миллионов долларов)

Датчанин Истгейт стал самым молодым победителем главного события Мировой серии – всего в 22. На следующий год он выиграл турнир Caribbean Adventure, получив 343 тысячи долларов, занял второе место на главном событии Европейского покерного тура и стал восьмым на этом же турнире год спустя. Отличная карьера для совсем молодого человека, однако в 2010 году Питер Истгейт заявил, что завязывает с покером и даже выставил чемпионский браслет на аукцион, передав вырученные деньги (147 тысяч долларов) Unicef.

Истгейт не жаловался на жизнь – он путешествовал, играл в покер, имел спонсорский контракт от покер-рума, который покрывал его затраты на живую игру. Но он был и остается интровертом: камеры и внимание его смущали, а интервью не нравились.

Но самым важным событием, повлиявшим на решение Истгейта, был чемпионат мира по футболу 2010 года. За год до этого датчанин начал ставить на спорт, в итоге за 9 месяцев он проиграл чуть больше полумиллиона долларов. На ЧМ-2010 он выделил себе пятьсот тысяч, но к четвертьфиналам спустил уже 1,2 миллиона. Чтобы отбиться, он поставил еще 500 тысяч долларов – что сборная Испании не станет чемпионом. Так он проиграл за один турнир почти 2 миллиона долларов.

Истгейт понял, что стал лудоманом, а большие проигрыши на ставках ломают его жизнь и покерную карьеру. Он хоть и был плюсовым игроком живых турниров, но в онлайне залезал на высокие лимиты, где на него тут же набрасывались люди, которые играли лучше него.

Истгейт прожил в Англии пять лет,а потом вернулся в Данию и стал искать себя. В 2013 году он хотел стать инженером, проучился четыре месяца и провалил четыре экзамена. Потом подумывал стать учителем, но после трех месяцев учебы отказался и от этой идеи. Сейчас Истгейт скромно живет в Дании. Он много гуляет и проводит каждый день так, как «другие проводят воскресенья». Он говорит, что денег ему хватит на 200 лет.

Мартин Якобсон (выигрыш на WSOP 2014 – 10 миллионов долларов)

В год чемпионства Питера Истгейта организаторы WSOP впервые опробовали формат November Nine: финальный стол главного турнира игрался осенью, хотя самая серия традиционно проходит в конце весны-начале лета. Так журналисты успевали понять, кто вообще вышел в финал главного турнира года, а сами участники – немного подготовиться. Шведский покерный профессионал Мартин Якобсон был самым титулованным игроком из вышедших на финальный стол в 2014 году.

Якобсон очень хорошо играл на финальном столе, хотя в какой-то момент его стек опустился до 9 больших блайндов. Он был сконцентрирован, не ошибался и вообще разумно подошел к турниру – например, посадил своих болельщиков подальше, чтобы не отвлекали. Это важно: бразильский игрок Политано привез в Вегас группу поддержки из 150 человек, что плохо повлияло на его игру – он боялся вылететь на глазах у такого количества людей и играл слишком тайтово.

Якобсон вышел в хедз-ап против норвежца Стивенсона и выиграл. А затем он впал в очень странное состояние. Мартин вспоминает, что после победы полетел в Мексику, где в одиночестве бродил по пляжу и пытался свыкнуться с мыслью, что у него теперь есть 10 миллионов долларов. Он был заточен на победу, но не придумал никакого инвестиционного плана.

Конечно, он столкнулся с потерей мотивации – около двух лет он не понимал, как заставить себя играть против гораздо более голодных до призов соперников. Потом он осознал, что покер изменился, появились солверы (программы, подсказывающие, как оптимально сыграть в конкретной ситуации), и ему еще многому можно научиться. Сейчас он продолжает играть в живой покер, причем, судя по списку результатов, играет все подряд – спокойно заходит в турниры и по тысяче долларов. Но финальных столов на больших турнирах у него давно не было.

Может, финальный стол на WSOP ждет вас? В этом году Мировая серия проходит в онлайне на GGпокерок – сыграйте и, возможно, попадете в этот список к Якобсону и Манимейкеру.

Помимо покера, Якобсон пишет твиты про Грету Тунберг и ходит на подкасты. Он стал биохакером, занимается смешанными единоборствами и мечтает открыть франшизу здорового фаст-фуда.

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller; globallookpress.com/Raleigh News & Observer/ZUMAPRESS.com, Birdie Thompson/AdMedia; AP/East News; youtube.com/Betfair