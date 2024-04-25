Карло Анчелотти отреагировал на решение Хави остаться в «Барселоне»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что «Барселона» сделала правильный выбор, проявив доверие к Хави.
«Хави проделал хорошую работу в «Барсе», он хорошо знает клуб, мне кажется, это правильное решение. Мы должны уважать право Хави изменить свое мнение, ведь ничего подписано еще не было. Я и сам много раз менял свое мнение по ходу карьеры – это нормально».», — сказал Анчелотти на пресс-конференции перед игрой «Мадрида» с «Реал Сосьедад».
Это трудный сезон для Хави, поскольку «Барса» остается без трофеев, но были и позитивные моменты. Например, «Барселона» провела 13 матчей без поражений, прежде чем встретилась с «ПСЖ» во втором четвертьфинале Лиги чемпионов. Кроме того, это был первый раз, когда они прошли так далеко в турнире за четыре года.
Прогресс молодых игроков Пау Кубарси и Ламина Ямаля также внушает оптимизм.
И давайте не будем забывать, что «Барса» по-прежнему является действующим чемпионом Ла Лиги благодаря Хави.
Хотя кому я говорю, у фанов бчк же отшиб памяти раз в 2 дня стабильно.
В кубке в прошлом и в суперкубке в этом сезоне, конечно, не получилось - но такое у всех тренеров бывает (Анчи влетел Гвардиоле год назад в ЛЧ на те же 4:0 )
Человек то конечно может менять свое мнение хоть тысячу раз за день, но зачем говорить то что оно "окончательное" тогда? Хави только начал уважение лично у меня приобретать и я думаю таких же как я не мало, а тут за одну неделю обделался по всем фронтам - опять нытье, опять двойные стандарты, психозы, поражения (пусть я и рад этому), так еще и слово забрал обратно. Я то думал напишу летом в комментиках что несмотря на все Хави все таки мужик оказался, что слово сдержал, да и успокоился в конце сезона, а он опять косплеит худшую версию Моуриньо за которого мне было стыдно в 10-ых и устраивает дом-2 в Ла Лиге.
насчёт первой мысли возражения будут у авг мадридского кемпера?