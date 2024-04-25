Карло Анчелотти отреагировал на решение Хави остаться в «Барселоне»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что «Барселона» сделала правильный выбор, проявив доверие к Хави.

«Хави проделал хорошую работу в «Барсе», он хорошо знает клуб, мне кажется, это правильное решение. Мы должны уважать право Хави изменить свое мнение, ведь ничего подписано еще не было. Я и сам много раз менял свое мнение по ходу карьеры – это нормально».», — сказал Анчелотти на пресс-конференции перед игрой «Мадрида» с «Реал Сосьедад».

Это трудный сезон для Хави, поскольку «Барса» остается без трофеев, но были и позитивные моменты. Например, «Барселона» провела 13 матчей без поражений, прежде чем встретилась с «ПСЖ» во втором четвертьфинале Лиги чемпионов. Кроме того, это был первый раз, когда они прошли так далеко в турнире за четыре года.

Прогресс молодых игроков Пау Кубарси и Ламина Ямаля также внушает оптимизм.

И давайте не будем забывать, что «Барса» по-прежнему является действующим чемпионом Ла Лиги благодаря Хави.