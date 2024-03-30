🥴 «Нужно уметь заткнуться, неадекватное поведение, помогла избавиться от алкоголизма». Самые безумные разводы звезд футбола

Помимо огромных денег, звезды футбола попадают в не менее огромные скандалы. Львиная доля их проблем связана с браками.

Давайте вспомним, кто больше всех пострадал от неудачной супружеской жизни в мире футбола.

Тьерри Анри.

В 2007 году, на пике своих сил, звезда «Арсенала» Тьерри Анри решил сделать крутой поворот в своей карьере, оформив переход в «Барселону».

В личной жизни перемены тоже не заставили себя ждать. В 2003 году Анри женился на Клэр Мерри. Пара поселилась в Лондоне, а потом у них родилась дочь. В сентябре того самого 2007 года судья одобрила развод пары: Мерри аргументировала его «неадекватным поведением» Анри.

Анри и Мерри

Француз не оспаривал развод.

Анри и Мерри познакомились во время съемок телевизионной рекламы для Renault. В результате развода Клэр запросила, а в последствии и получила, 10 миллионов фунтов стерлингов. По словам Анри, его зарплата в «Барсе» составляла около 130 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Сейчас Тьерри женат на Андреа Раджачич. Пара связала себя узами брака в 2011 году. У них трое детей.

Тьерри и Раджачич

Джибриль Сиссе.

Звезда реалити-шоу Леди Джуд и Сиссе развелись в 2012 году после семи лет брака. У пары осталось четверо детей.

Несмотря на то, что сейчас у пары нормальные отношения, во время их развода в интернете было много разных странностей.

В октябре 2012 года Джуд уехала в отпуск, оставив детей с Сиссе: «Почему, когда у детей есть отцы, возникают вопросы, могут ли они за ними присматривать?»

За месяц до этого девушка написала: «То, что стоит за нами, и то, что находится перед нами, - это крошечные нюансы по сравнению с тем, что лежит внутри нас».

На следующий день: «Помните, что без общения нет отношений. Без уважения нет любви. Без доверия нет причин продолжать. Без боли не было бы никаких изменений. Помните, боль, как и всё в жизни, нужно извлечь, а затем ОСВОБОДИТЬСЯ».

В тот же день Сиссе высказался на своей странице: «Некоторые люди должны уметь заткнуться и посмотреть на себя, прежде чем говорить о других».

Добавим, что в январе 2006 года Джибриль получил предупреждение суда за нападение на беременную Джуд в их доме в Чешире.

Рэй Парлор.

Парлор развелся в 2004 году. Его брак с Карен начался в 1998 году, но «семейное счастье» продлилось лишь три года, после чего пара перестала жить вместе. Начались судебные тяжбы.

Карен получила дополнительное ежегодное содержание, чтобы иметь возможность «построить жизнь» без мужа. Девушка заявила в суде, что доход Рэя был «брачным ресурсом», на который она имела право после развода.

В январе судья верховного суда Беннет назначил ей годовое содержание в размере 250 тысяч фунтов, сочтя, что предложенные ее мужем 120 тыс. фунтов не отражают той роли, которую она сыграла в его «росте», убедив его отказаться от пьянства.

Карен согласилась получить 37% семейных активов и два дома стоимостью более 1 млн фунтов

Специалист по семейным делам Макс Харпер объяснил, что судебное решение приведет к уменьшению количества браков среди высокооплачиваемых людей, «а те, кто женится, будут охотнее заключать брачные контракты». Наличие такого контракта ни к чему не обязывает английские суды, но судьи принимают его во внимание.

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Райан Гиггз.

Несомненно, самый скандальный развод.

Семейная жизнь примерного капитана «МЮ» рухнула стремительно и бесповоротно.

Райан развелся со Стейси в 2017 году. Причина шокирующая: восьмилетний роман с Наташей - женой своего брата.

Члены семьи Гиггза синхронно перестали с ним общаться, и даже отец отвернулся от сына, сказав: «Мне стыдно за него».

Его брат Родри заявил, что может «похоронить» жизнь Райана, если захочет, но пожелал ему всего наилучшего.

Райан и Стейси поженились в сентябре 2007 года и завели двух детей. Любопытно, что это не первый скандал за время брака пары: в 2016 году футболиста «попался» на романе с валлийской актрисой Имоджен Томас.

Имоджен Томас

По словам юристов семьи Гиггз, развод мог стоить Райану 20 миллионов фунтов стерлингов, но адвокаты пары заявили, что они сумели договориться и расстаться друзьями.