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Пике изменил Шакире еще до Клары Чиа. Это было с тренером певицы – они работали вместе 10 лет

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Хотя Шакира и Жерар Пике прекратили порвали отношения более полутора лет назад из-за измены экс-футболиста с Кларой Чиа, теперь бывший защитник «Барселоны» вновь оказался в центре внимания, поскольку стало известно, что у него также была связь с еще одной женщиной.

Об этом сообщила папарацци Адри Товаль, которая рассказала программе Chisme no Like, что Пике изменил Шакире несколькими годами ранее с личным тренером певицы Анной Кайзер – еще до отношений с Чиа.

Согласно показаниям репортера, экс-футболист вступил в интимную связь с тренером, когда она готовился к тайм-шоу Супербоула-2020, в котором он выступал на одной сцене с Дженнифер Лопес.

«По словам наших информаторов в Барселоне, два свидетеля на вечеринке в закрытом и роскошном месте, как те, которые обычно посещает Пике, говорят, что в тот вечер там была его группа друзей с несколькими женщинами», – добавила Товаль.

Кто такая Анна Кайзер?

Кайзер – тренер и хореограф. В соцсетях она делится снимками повседневной жизни в рабочей обстановке. У нее более 280 000 подписчиков.

Анна была фитнес-тренером Шакиры на протяжении более десяти лет. Их отношения вышли за рамки профессиональной сферы: они делились личным опытом и поддерживали друг друга.

5 комментариев
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Ответ BillShen
Ну это-то утка, извините - если Шакира не выглядит "на свои" то Леди Кайзер явно повидала многое. Новая же девушка Чира просто студентка и по возрасту и по факту, ну слишком уж серьезный разброс.
Как говорил один мой знакомый - "член ровесников не ищет"
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Ну так написано же: "Делились личным опытом." Вот и поделилась Жераром
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+5
Опять желтуха пошла. Интересно то как
+4
0
+4
Ну это-то утка, извините - если Шакира не выглядит "на свои" то Леди Кайзер явно повидала многое. Новая же девушка Чира просто студентка и по возрасту и по факту, ну слишком уж серьезный разброс.
+3
-2
+1
Ответ GibsonFlyingV
Как говорил один мой знакомый - "член ровесников не ищет"
Уважающий себя ищет моложе
+1
-1
0
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