Пике изменил Шакире еще до Клары Чиа. Это было с тренером певицы – они работали вместе 10 лет

Хотя Шакира и Жерар Пике прекратили порвали отношения более полутора лет назад из-за измены экс-футболиста с Кларой Чиа, теперь бывший защитник «Барселоны» вновь оказался в центре внимания, поскольку стало известно, что у него также была связь с еще одной женщиной.

Об этом сообщила папарацци Адри Товаль, которая рассказала программе Chisme no Like, что Пике изменил Шакире несколькими годами ранее с личным тренером певицы Анной Кайзер – еще до отношений с Чиа.

Согласно показаниям репортера, экс-футболист вступил в интимную связь с тренером, когда она готовился к тайм-шоу Супербоула-2020, в котором он выступал на одной сцене с Дженнифер Лопес.

«По словам наших информаторов в Барселоне, два свидетеля на вечеринке в закрытом и роскошном месте, как те, которые обычно посещает Пике, говорят, что в тот вечер там была его группа друзей с несколькими женщинами», – добавила Товаль.

Кто такая Анна Кайзер?

Кайзер – тренер и хореограф. В соцсетях она делится снимками повседневной жизни в рабочей обстановке. У нее более 280 000 подписчиков.

Анна была фитнес-тренером Шакиры на протяжении более десяти лет. Их отношения вышли за рамки профессиональной сферы: они делились личным опытом и поддерживали друг друга.