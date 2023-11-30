Гаспачо
Блог

Максимум выгоды: смотрим топ-10 самых богатых спутниц футболистов – Джорджина даже не в пятерке

Лионель Месси Лионель Месси
Уэйн Руни Уэйн Руни
Клубы Клубы
Джорджина Родригес
Серхио Рамос Серхио Рамос
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Бастиан Швайнштайгер Бастиан Швайнштайгер
Антонелла Рокуццо
Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
Футбол Футбол

Прошли те времена, когда футболисты позволяли своим вторым половинкам насладиться их славой. Сейчас девушки делают все самостоятельно. Давайте посмотрим на топ-10 самых богатых спутниц футболистов.

Ребекка Варди, 3 миллиона фунтов

Жена нападающего «Лестера» Джейми Варди Ребекка, 41 год, снималась в реалити-шоу «Я знаменитость» в 2017 году и «Танцы на льду» в 2021 году. Она ведет роскошный образ жизни, отдыхая в ОАЭ и Лас-Вегасе.

Перри Эдвардс, 7 миллионов фунтов

30-летняя Перри —успешная поп-звезда и участница группы Little Mix. Она была участницей шоу X Factor до того, как на шоу Саймон Коуэлл сформировал группу.

У Little Mix более 15 миллиардов прослушиваний на всех платформах – это одна из самых продаваемых женских групп в мире.

Потрясающая блондинка помолвлена с Алексом Окслейдом-Чемберленом.

Джорджина Родригес, 9 миллионов фунтов

Великолепная 29-летняя Джорджина является самой популярной спутницей футболиста в социальных сетях: у нее 53 миллиона подписчиков.

Однако вторая половина Криштиану Роналду находится внизу списка самых богатых девушек.

Ее состояние увеличилось благодаря шоу Netflix «Я — Джорджина», а также рекламным кампаниям Guess.

Ана Иванович, 13 миллионов фунтов

36-летняя Ана является половиной известной спортивной пары: она замужем за немецким футболистом Бастианом Швайнштайгером.

Сербская красавица прекрасно играла в теннис и была первой ракеткой мира в 2008 году. В том же году она выиграла Открытый чемпионат Франции и удерживала первое место в течение 12 недель.

Ана завершила карьеру в 2016 году.

Колин Руни, 15 миллионов фунтов

37-летняя Колин блестяще воспользовалась успехом своего мужа Уэйна Руни.

Совсем недавно она рассказала свою историю в фильме «The Real Wagatha Story» для Disney.

Но задолго до этого сообразительная Колин вела колонки в журналах, подписывала сделки с Asda и Littlewoods и продавала DVD с фитнес упражнениями.

Мама четверых детей также опубликовала несколько книг, в том числе автобиографию.

Антонелла Рокуццо, 16 миллионов фунтов

У жены лучшего футболиста в мире есть все и нет необходимости работать.

Тем не менее, Антонелла заключила контракты с такими брендами, как Adidas, Alo Yoga и Ricky Sarkany. Также девушка является амбассадором UNICEF.

Анн-Катрин Гетце, 28 миллионов фунтов

33-летняя Анн-Катрин была участницей конкурса «Топ-модель Германии» и вошла в число 50 лучших. Она появлялась на обложках таких журналов, как GQ и FHM, у себя на родине, а затем работала моделью для бренда купальников Lascana. Анн-Катрин также участвовала в реалити-шоу под названием «Давайте потанцуем».

Теперь, имея два миллиона подписчиков в социальной сети, Анн-Катрин является инфлюенсером и рекламирует косметические товары.

Анна Левандовска, 36 миллионов фунтов

Потрясающая 35-летняя Анна добилась успеха благодаря своим предпринимательским способностям и склонности ко всему, что касается диеты и фитнеса.

Ранее вторая половина Роберта Левандовски была каратисткой и многократной чемпионкой мирового и национального уровня.

Она стала диетологом в 2013 году и давала советы по питанию и планам упражнений в своем блоге и книге. Дальновидная Анна также владеет брендом здоровых закусок и диетических продуктов Foods by Ann.

Пилар Рубио, 47 миллионов фунтов

Пилар, 45 лет, испанская телеведущая и жена Серхио Рамоса.

До того, как она добилась большого успеха на телевидении, красавица-брюнетка работала моделью в Испании для брендов нижнего белья.

У нее четверо сыновей от легенды «Реала».

Виктория Бекхэм, 55 миллионов фунтов

Виктория вероятно самая известная из всех спутниц футболистов. Существенную часть своего капитала она заработала, как участница популярной группы Spice Girl, покорившей слушателей в 90-е хитами Wannabe и Spice Up Your Life.

Сейчас Виктория управляет своим успешным брендом одежды.

58 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
С таким хлебальником, как у Руни, можно сниматься только в фильмах Гая Ричи.
+106
0
+106
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А ведь на первом месте могла бы быть Шакира, если бы кое-кто феррари на рено не променял.
+65
-2
+63
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У Рамоса красотка такая. Ещё и богатая.
+40
-3
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Pink Floyd1276
С таким хлебальником, как у Руни, можно сниматься только в фильмах Гая Ричи.
А если Гай Ричи снимет фильм о жизни Михаила Евдокимова, то еще и в главной роли!

https://yandex.ru/images/search?lr=213&noreask=1&rpt=simage&source=qa&stype=image&text=Михаил%20Евдокимов
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гетце конечно красавица!
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Соль.
У Рамоса красотка такая. Ещё и богатая.
согласен, самая красивая из представленных здесь.
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Jaroslav Prokhorov
согласен, самая красивая из представленных здесь.
и самая пожилая, что вовсе её не портит
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большинство на имени мужей зарабатывают, а не самостоятельно, так что ничего выгодного по факту нет
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пош спайс, конечно, сильно сдала.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Konservator
А если Михалков снимет фильм о жизни Уэйна Руни, то уже Евдокимова можно будет снять в главной роли )))
Эм... тут есть проблема
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Валентин и ыч
А ведь на первом месте могла бы быть Шакира, если бы кое-кто феррари на рено не променял.
А в чем кайф быть мужем Шакиры? Если бы Пике был ноунеймом, то понятно. А так, он и сам богат и знаменит. Еще и на 10 лет моложе. Вобщем, все неоднозначно
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Pink Floyd1276
С таким хлебальником, как у Руни, можно сниматься только в фильмах Гая Ричи.
Не можно, а нужно
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Гекдениз Кардениз
не зря она давала интервью и говорила что Рамос ее при любом удобном случае шпилит
я его понимаю
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Подкат Пенальтьевич
Большинство на имени мужей зарабатывают, а не самостоятельно, так что ничего выгодного по факту нет
Да не сказал бы. Виктория Бекхэм и Перри Эдвардс - поп-звёзды. Ана Иванович - топ-теннисистка. Анн-Катрин Гетце - топ-модель. Пилар Рубио - тоже модель и ведущая. Левандовска - спортсменка, у которой специальность диетолога, блог и бизнес. Вероятно, многие из них увеличили свою популярность и доход за счёт имён мужей, но и без них они были вполне себе успешными.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тут по пальцам можно пересчитать тех, кто реально зарабатывать стал до того, как именитого мужа себе поимела. Ничего не имею против (может и ошибаюсь), но с какой стати тому же адидасу подписывать контракт с женой Месси, если б она не была женой Месси?) Я вот даже ее биографию почитал: школа, институт, по специальности стоматолог. Далее цитата: "По полученной профессии Антонелла не работала. Начав отношения с Месси, выбрала в качестве приоритета семью и рождение детей. Но в 2016 году подписала контракт с дизайнером Рики Саркани." Я без понятия, кто такой (такая?) этот Рики, но уверен, что также подписал только потому, что она жена (или тогда девушка еще) Месси)
И так многие в этом списке. За исключением некоторых.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Соль.
У Рамоса красотка такая. Ещё и богатая.
не зря она давала интервью и говорила что Рамос ее при любом удобном случае шпилит
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Госпади Иисусе Вика что с тобой стало?!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А хде Ванда? На нее же куколд Икарди вроде все свои доходы переписал.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Уся Ваткин
и самая пожилая, что вовсе её не портит
Самая пожилая - Виктория Бекхэм. Впрочем и Дэвид тоже самый пожилой из упомянутых здесь
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кстати забавно, как фаны Месси постоянно смеются над Джорджиной, мол она популярна и зарабатывает только из-за Рона, а вот то, что Антонелла зарабатывает только из-за того, что она жена Месси - это конечно же другое)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ OnTuMyC
может смеются из за того что для кого то из них заработок и есть цель отношений?
Для Антонеллы? которая вернулась к Лео, только когда он стал популярным)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Напишу банальщину, но у большинства успех связан с тем, что они жены популярных футболистов. А сделали себя сами единицы, такие как Аня Иванович или Виктория Бекхэм
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Валентин и ыч
В чем кайф быть мужем Шакиры, как раз, понятно - красивая богатая знаменитая баба, вполне себе трофей. И для бизнеса хорошо, там ни денег, ни паблисити много не бывает. Напротив, непонятно с какими сложностями это сопряжено, что Пике загулял налево, да еще так неаккуратно.
Разве женщина для трофея или для денег? Женщина - для души)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Сейчас Виктория управляет своим успешным брендом одежды."

Не такой уж и успешный. Одни долги там. Хотя, в этом бизнесе просто существование уже успех.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Ivas715
Тут по пальцам можно пересчитать тех, кто реально зарабатывать стал до того, как именитого мужа себе поимела. Ничего не имею против (может и ошибаюсь), но с какой стати тому же адидасу подписывать контракт с женой Месси, если б она не была женой Месси?) Я вот даже ее биографию почитал: школа, институт, по специальности стоматолог. Далее цитата: "По полученной профессии Антонелла не работала. Начав отношения с Месси, выбрала в качестве приоритета семью и рождение детей. Но в 2016 году подписала контракт с дизайнером Рики Саркани." Я без понятия, кто такой (такая?) этот Рики, но уверен, что также подписал только потому, что она жена (или тогда девушка еще) Месси) И так многие в этом списке. За исключением некоторых.
Адик подписал жену Месси,что бы она нидайбоже не появилась с ним в кадре в каком нибудь Найке..)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Syndycate
Как выяснил AS Tikitakas, отношения Месси и Рокуццо действительно начались давно — в 2007 году, но пара вместе не с раннего детства, как неоднократно писали в СМИ ранее. Оказывается, до Лео девушка всерьёз встречалась с другим молодым человеком. Однако вскоре бросила его ради начинающего тогда карьеру в "Барселоне" футболиста Лионеля Месси Но это все не из-за денег, а по любви!!!!!!!!!!!!!🤣
Вы же знаете, что у него тоже были отношения до Антонеллы? Что логично, он ребенком уехал на другой континент. Да и не думаю, что его первый контракт был больше, чем заработок ее семьи, раз уж вы так осведомлены об их жизни, должны знать, что сама Ракуццо выросла в достаточно обеспеченной семье)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ rej1sta
Когда он стал популярным?) Когда контракт с первой командой подписал?)
Как выяснил AS Tikitakas, отношения Месси и Рокуццо действительно начались давно — в 2007 году, но пара вместе не с раннего детства, как неоднократно писали в СМИ ранее.

Оказывается, до Лео девушка всерьёз встречалась с другим молодым человеком. Однако вскоре бросила его ради начинающего тогда карьеру в "Барселоне" футболиста Лионеля Месси

Но это все не из-за денег, а по любви!!!!!!!!!!!!!🤣
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Валентин и ыч
В чем кайф быть мужем Шакиры, как раз, понятно - красивая богатая знаменитая баба, вполне себе трофей. И для бизнеса хорошо, там ни денег, ни паблисити много не бывает. Напротив, непонятно с какими сложностями это сопряжено, что Пике загулял налево, да еще так неаккуратно.
"Напротив, непонятно с какими сложностями это сопряжено, что Пике загулял налево"

Била пила изменяла
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Loko
Какая разница как заработали? Ведь не украли же и не сидят на шее у мужа ? Независимость в материальном плане значит очень многое. Не так ли?
Когда есть уже 100 лямов, 101-й не так сложно заработать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бэкхем с женой, как бабушка и дедушка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руни с женой выглядят не только старше меня, но и моих старших друзей (а мне самому пятый десяток)... Уэйну бы заняться диетой, а то закопает себя очень быстро.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Ivas715
Тут по пальцам можно пересчитать тех, кто реально зарабатывать стал до того, как именитого мужа себе поимела. Ничего не имею против (может и ошибаюсь), но с какой стати тому же адидасу подписывать контракт с женой Месси, если б она не была женой Месси?) Я вот даже ее биографию почитал: школа, институт, по специальности стоматолог. Далее цитата: "По полученной профессии Антонелла не работала. Начав отношения с Месси, выбрала в качестве приоритета семью и рождение детей. Но в 2016 году подписала контракт с дизайнером Рики Саркани." Я без понятия, кто такой (такая?) этот Рики, но уверен, что также подписал только потому, что она жена (или тогда девушка еще) Месси) И так многие в этом списке. За исключением некоторых.
Какая разница как заработали? Ведь не украли же и не сидят на шее у мужа ? Независимость в материальном плане значит очень многое. Не так ли?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У Рамоса самая красивая)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Fenek
Ну так возраст. Если не ошибаюсь, наверное старше всех остальных в подборке. Да и Дэвид на фото сильно сдал. А на других совсем иначе выглядит.
Бэкс стареет, конечно. Но даже это делает красиво, на редкость благородная рожа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Владимири Йолкиннен
Пош спайс, конечно, сильно сдала.
Ну так возраст. Если не ошибаюсь, наверное старше всех остальных в подборке.
Да и Дэвид на фото сильно сдал. А на других совсем иначе выглядит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Владимири Йолкиннен
Пош спайс, конечно, сильно сдала.
фото неудачное ж )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ана Иванович,Виктория Бекхэм и Колин Руни это не жены футболистов. Их мужья давно не играют))) .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рамос и Рубио - как брат и сестра.. Одно лицо..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Pink Floyd1276
С таким хлебальником, как у Руни, можно сниматься только в фильмах Гая Ричи.
👍👏😄🤭
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руни уже может сниматься у модных британских режисеров, причем сразу как ровесник Брэндона Глиссона.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Messi GOAT
"У жены лучшего футболиста в мире" Правильнее говорить у жены Величайшего футболиста в Истории футбола!
В футбол играл неплохо, но как человек - жидкое. Не тянет на МЕССИю)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Viacheslav Ivanov
Разве женщина для трофея или для денег? Женщина - для души)
для души собака. Жена, в первую очередь, партнер в жизни.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Утка из Центрального Парка
Это ракурс удачный, она внешне не далеко от самого Рамоса ушла. Грубые черты лица.
а кто сказал, что грубоватые черты лица - это прям минус?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Pink Floyd1276
С таким хлебальником, как у Руни, можно сниматься только в фильмах Гая Ричи.
Да он рожден для такого вызова :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Валентин и ыч
А ведь на первом месте могла бы быть Шакира, если бы кое-кто феррари на рено не променял.
Они были не расписаны, просто жили вместе. Так что мимо этого списка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Konservator
А если Михалков снимет фильм о жизни Уэйна Руни, то уже Евдокимова можно будет снять в главной роли )))
Евдокимов погиб уже давно. Где-то в начале 2000-х.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Pink Floyd1276
С таким хлебальником, как у Руни, можно сниматься только в фильмах Гая Ричи.
Блин, я об этом думал ещё несколько лет назад - ну прямой же путь к Гаю Ричи, ну невозможно же не заметить ХАРизму!!)
Даже без грима можно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий