Максимум выгоды: смотрим топ-10 самых богатых спутниц футболистов – Джорджина даже не в пятерке

Прошли те времена, когда футболисты позволяли своим вторым половинкам насладиться их славой. Сейчас девушки делают все самостоятельно. Давайте посмотрим на топ-10 самых богатых спутниц футболистов.

Ребекка Варди, 3 миллиона фунтов

Жена нападающего «Лестера» Джейми Варди Ребекка, 41 год, снималась в реалити-шоу «Я знаменитость» в 2017 году и «Танцы на льду» в 2021 году. Она ведет роскошный образ жизни, отдыхая в ОАЭ и Лас-Вегасе.

Перри Эдвардс, 7 миллионов фунтов

30-летняя Перри —успешная поп-звезда и участница группы Little Mix. Она была участницей шоу X Factor до того, как на шоу Саймон Коуэлл сформировал группу.

У Little Mix более 15 миллиардов прослушиваний на всех платформах – это одна из самых продаваемых женских групп в мире.

Потрясающая блондинка помолвлена с Алексом Окслейдом-Чемберленом.

Джорджина Родригес, 9 миллионов фунтов

Великолепная 29-летняя Джорджина является самой популярной спутницей футболиста в социальных сетях: у нее 53 миллиона подписчиков.

Однако вторая половина Криштиану Роналду находится внизу списка самых богатых девушек.

Ее состояние увеличилось благодаря шоу Netflix «Я — Джорджина», а также рекламным кампаниям Guess.

Ана Иванович, 13 миллионов фунтов

36-летняя Ана является половиной известной спортивной пары: она замужем за немецким футболистом Бастианом Швайнштайгером.

Сербская красавица прекрасно играла в теннис и была первой ракеткой мира в 2008 году. В том же году она выиграла Открытый чемпионат Франции и удерживала первое место в течение 12 недель.

Ана завершила карьеру в 2016 году.

Колин Руни, 15 миллионов фунтов

37-летняя Колин блестяще воспользовалась успехом своего мужа Уэйна Руни.

Совсем недавно она рассказала свою историю в фильме «The Real Wagatha Story» для Disney.

Но задолго до этого сообразительная Колин вела колонки в журналах, подписывала сделки с Asda и Littlewoods и продавала DVD с фитнес упражнениями.

Мама четверых детей также опубликовала несколько книг, в том числе автобиографию.

Антонелла Рокуццо, 16 миллионов фунтов

У жены лучшего футболиста в мире есть все и нет необходимости работать.

Тем не менее, Антонелла заключила контракты с такими брендами, как Adidas, Alo Yoga и Ricky Sarkany. Также девушка является амбассадором UNICEF.

Анн-Катрин Гетце, 28 миллионов фунтов

33-летняя Анн-Катрин была участницей конкурса «Топ-модель Германии» и вошла в число 50 лучших. Она появлялась на обложках таких журналов, как GQ и FHM, у себя на родине, а затем работала моделью для бренда купальников Lascana. Анн-Катрин также участвовала в реалити-шоу под названием «Давайте потанцуем».

Теперь, имея два миллиона подписчиков в социальной сети, Анн-Катрин является инфлюенсером и рекламирует косметические товары.

Анна Левандовска, 36 миллионов фунтов

Потрясающая 35-летняя Анна добилась успеха благодаря своим предпринимательским способностям и склонности ко всему, что касается диеты и фитнеса.

Ранее вторая половина Роберта Левандовски была каратисткой и многократной чемпионкой мирового и национального уровня.

Она стала диетологом в 2013 году и давала советы по питанию и планам упражнений в своем блоге и книге. Дальновидная Анна также владеет брендом здоровых закусок и диетических продуктов Foods by Ann.

Пилар Рубио, 47 миллионов фунтов

Пилар, 45 лет, испанская телеведущая и жена Серхио Рамоса.

До того, как она добилась большого успеха на телевидении, красавица-брюнетка работала моделью в Испании для брендов нижнего белья.

У нее четверо сыновей от легенды «Реала».

Виктория Бекхэм, 55 миллионов фунтов

Виктория вероятно самая известная из всех спутниц футболистов. Существенную часть своего капитала она заработала, как участница популярной группы Spice Girl, покорившей слушателей в 90-е хитами Wannabe и Spice Up Your Life.

Сейчас Виктория управляет своим успешным брендом одежды.