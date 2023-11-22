Гвардиола − третий, Клопп − только девятый. Топ-10 самых богатых тренеров может сильно удивить

Сэкономили во время карьеры.

В современную эпоху некоторые тренеры зарабатывают больше, чем их звездные игроки. Такая ситуация, к примеру, сложилась в «Атлетико», где руководство клуба платит Диего Симеоне больше, чем самому высокооплачиваемому футболисту.

Испанца Пепа Гвардиолу называют лучшим тренером современности. Именно благодаря ему «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии и выиграл долгожданную Лигу чемпионов. В прошлом году «горожанам» удалось сделать требл и повторить достижение заклятых соседей из «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне Гвардиола продлил контракт с клубом аж до 2025 года и явно был доволен этим фактом.

«Могу сказать спасибо всем в клубе, что доверились мне. Тут я счастлив и чувствую комфортно. У меня есть все, чтобы выполнять работу как можно лучше. Я не могу быть в лучшем месте. До сих пор у меня есть ощущение, что мы можем вместе добиться большего. Именно поэтому я остался».

Очевидно, что контракт испанского специалиста был увеличен. Однако на самом деле Пеп Гвардиола занимает только третье место в списке самых богатых тренеров мира.

Весь топ-10 выглядит следующим образом:

10) Арсен Венгер (последнее место работы − «Арсенал») − £38 млн;

9) Юрген Клопп («Ливерпуль») − £39 млн;

8) Карло Анчелотти («Реал Мадрид») − £40 млн;

7) сэр Алекс Фергюсон (последнее место работы − «Манчестер Юнайтед») − £56 млн;

6) Стивен Джеррард («Аль-Эттифак») − £71 млн;

5) Зинедин Зидан (последнее место работы − «Реал Мадрид») − £99 млн;

4) Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») − £100 млн;

3) Жозе Моуриньо («Рома») − £100 млн;;

2) Диего Симеоне («Атлетико Мадрид») − £102 млн;

1) Уэйн Руни («Бирмингем Сити») − £125 млн;

Сразу три тренера из десяти − Арсен Венгер, сэр Алекс Фергюсон и Зинедин Зидан − сейчас не работают или завершили карьеру.

На первом месте неожиданно оказался Уэйн Руни, который сейчас возглавляет клуб чемпионшипа «Бирмингем». Руни провел 13 лет в составе «МЮ», став лучшим бомбардиром за всю историю клуба и завоевав 16 трофеев.

В качестве тренера «Бирмингема» легенда «Юнайтед» пока не выиграл ни одного матча, но за время игровой карьеры и работы в МЛС неплохо заработал.