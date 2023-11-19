Уникальная ситуация. В Латвии за выход в высший дивизион сыграют основа и дубль одной команды 🤪

Неудобно получается.

Концовка футбольного сезона в Латвии выдалась удивительной и уникальной. После 36 туров футбольный клуб «Метта» не смог напрямую остаться в высшей лиге, заняв предпоследнюю строку. По регламенту чемпионата команде предстоит сыграть со второй командой второго дивизиона.

По стечению обстоятельств этой командой будет «Сканстес». До 2021 года клуб носил название «Метта-2», так как это дубль команды, играющей в элитном дивизионе.

Пользователь Reddit под ником arenorealcucumber рассказал о том, насколько странной и комичной выглядит вся ситуация изнутри.

«Метта», федерация футбола Латвии и все наши спортивные СМИ молчат по этому поводу (матча между главной командой и ее дублем). Просто очень стыдно.

Тренер «Метты» (он же соучредитель и спортивный директор) во время послематчевого интервью в последнем туре чемпионата выглядел очень смущенным.

«Метта» на протяжении многих лет − вторая худшая команда высшей лиги. Они уже стали локальным мемом − чемпионы матчей на вылет. Сейчас в Латвии шутят так: «Метта» столько раз играла такие матчи, что в этот раз решила сделать это против самой себя».

Первый матч команды должны сыграть 22 ноября, а ответный − 25-го.