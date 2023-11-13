Левандовски снова не пожал руку – на этот отказал Ямалю. Напихал за неверное решение и ушел

Похоже, что Роберт Левандовски не был впечатлен тем, как Ламин Ямаль принимал решения во втором тайме матча с «Алавесом».

В одном из эпизодов 16-летний футболист на дриблинге обошел соперников и попытался пробить в ближний нижний угол – вратарь парировал удар.

Левандовски жестами давал какие-то указания, возможно, объясняя, что должен был сделать юноша вместо удара – четко передать ему мяч.

Ламин подошел к Леви для рукопожатия, но поляк его просто проигнорировал. После этого Ямал выглядел растерянным.

«Барселона» обыграла «Алавес» со счетом 2:1. Оба гола забил Левандовски.

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