«Эй, малыш». Стало известно, что Беллингем сказал Гави во время класико

А ведь они почти ровесники.

«Эй, малыш, не бей меня больше. Ты ударил меня четыре раза подряд», − как передает Defensa Central сказал во время класико Джуд Беллингем, обращайся к Гави.

На протяжении всего матча испанец действовал против англичанина. В первом тайме молодому игроку «Барселоны» удалось отлично сдержать визави. Вероятно, игрок был возмущен тем фактом, что некоторые фолы не были зафиксированы. Правда, факт остается фактом: Гави делал все, чтобы не играть грязно.

В итоге Джуд Беллингем сделал дубль в ворота «Барселоны» и принес команде победу. Но это, конечно, уже не личная вина Гави.

В класико испанец четыре раза сфолил на игроках «Мадрида», не получив желтой карточки.