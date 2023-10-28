Гаспачо
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«Эй, малыш». Стало известно, что Беллингем сказал Гави во время класико

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А ведь они почти ровесники.

«Эй, малыш, не бей меня больше. Ты ударил меня четыре раза подряд», − как передает Defensa Central сказал во время класико Джуд Беллингем, обращайся к Гави.

На протяжении всего матча испанец действовал против англичанина. В первом тайме молодому игроку «Барселоны» удалось отлично сдержать визави. Вероятно, игрок был возмущен тем фактом, что некоторые фолы не были зафиксированы. Правда, факт остается фактом: Гави делал все, чтобы не играть грязно.

В итоге Джуд Беллингем сделал дубль в ворота «Барселоны» и принес команде победу. Но это, конечно, уже не личная вина Гави.

В класико испанец четыре раза сфолил на игроках «Мадрида», не получив желтой карточки.

10 комментариев

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Стахович
Гави грязный игрок
+25
-2
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fcb812
Ответ Mirhodi Mirfayziev
я тоже поемил бы сестру гави
Ты писать по русски без ошибок научись сначала
+7
-1
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войд
А ведь глоры мчк реально текут от этого бруска,который кроме как безнаказанно фолить больше ничего и не умеет)
+7
-6
+1
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xDe xDe
Ответ fcb812
Ты писать по русски без ошибок научись сначала
Не люблю Гави, но комент выше - мерзость. Предлагаю фанам Барсы и Мадрида дружно заминусовать это.
+1
0
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Джимми
Джуд расцвел в Реале.....ЗМ при такой игре 23/24 ему обеспечен
0
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HenocpegcTbeHHoKaxa
Ответ войд
А ведь глоры мчк реально текут от этого бруска,который кроме как безнаказанно фолить больше ничего и не умеет)
Ну Беллингем еще хорошо добивает с метра, не только что ты перечислил
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0
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