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Главная дуэль предстоящего класико - Винисиус против Феррана Торреса: конфликт начал бразилец в апреле этого года

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В субботу в Каталонии будет жарко.

В апрельском матче «Реал» уверенно обыграл «Барсу» 4:0 к хет-трику Бензема Винисиус добавил еще один гол, но не только этим отметился бразилец.

В конце матча, когда счет на табло сообщал о разгроме, бразилец чуть было не полез в драку и рисковал получить желтую карточку, которая была бы для него второй. Партнеры по команде вовремя вмешались и остановили игрока от поспешного действия.

Форвард «Барселоны» Ферран Торрес что-то сказал Винисиусу, а камеры зафиксировали, как бразилец ответил ему следующее: «Заткнись, ты ужасен» (более вольный перевод может звучать как «Заткнись, ты дерьмо»).

Интересна статистика двух игроков после того конфликта - на счету Винисиуса 10 голов, у Торреса - 11. Все рассудит субботний матч.

5 комментариев

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EmilKB24
"Конфликт начал бразилец"

"Форвард Барселоны Ферран Торрес что-то сказал Винисиусу, а камеры зафиксировали, как бразилец ответил ему".

То есть Торрес что-то сказал (что именно - не известно). Вини ответил (не оправдываю его ни разу), но конфликт начал Вини)) Великолепно
+22
-6
+16
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Brigande
Ответ EmilKB24
"Конфликт начал бразилец" "Форвард Барселоны Ферран Торрес что-то сказал Винисиусу, а камеры зафиксировали, как бразилец ответил ему". То есть Торрес что-то сказал (что именно - не известно). Вини ответил (не оправдываю его ни разу), но конфликт начал Вини)) Великолепно
Так название блога посмотри где это публикуется и все станет ясно )
+9
-3
+6
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ EmilKB24
"Конфликт начал бразилец" "Форвард Барселоны Ферран Торрес что-то сказал Винисиусу, а камеры зафиксировали, как бразилец ответил ему". То есть Торрес что-то сказал (что именно - не известно). Вини ответил (не оправдываю его ни разу), но конфликт начал Вини)) Великолепно
Может он ему сказал: Ты красавчик, забил 4ый. А он сказал высокомерно: заткнись ты дерьмо😂😂😂
+5
-1
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