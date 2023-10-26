Главная дуэль предстоящего класико - Винисиус против Феррана Торреса: конфликт начал бразилец в апреле этого года

В субботу в Каталонии будет жарко.

В апрельском матче «Реал» уверенно обыграл «Барсу» 4:0 к хет-трику Бензема Винисиус добавил еще один гол, но не только этим отметился бразилец.

В конце матча, когда счет на табло сообщал о разгроме, бразилец чуть было не полез в драку и рисковал получить желтую карточку, которая была бы для него второй. Партнеры по команде вовремя вмешались и остановили игрока от поспешного действия.

Форвард «Барселоны» Ферран Торрес что-то сказал Винисиусу, а камеры зафиксировали, как бразилец ответил ему следующее: «Заткнись, ты ужасен» (более вольный перевод может звучать как «Заткнись, ты дерьмо»).

Интересна статистика двух игроков после того конфликта - на счету Винисиуса 10 голов, у Торреса - 11. Все рассудит субботний матч.