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Мюллер не считает «Камп Ноу» особенным, Хайнкес рассказал о беседе с Хави. Герои фильма о требле «Баварии» в 2013 вспомнили матч против «Барсы»

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Компания Prime Video подготовила документальный фильм Generation Wembley. Кино расскажет о требле, завоеванном «Баварией» в 2013 году. Как вы поняли, название отсылает к стадиону «Уэмбли», на котором мюнхенцы обыграли дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов.

В 1/2 турнира на пути Рекордмайстера встала «Барселона». Первый матч прошел на «Альянц Арене», хозяева обыграли гостей со счетом 4:0. Родные стены не помогли «блаугране» – на «Камп Ноу» каталонцы пропустили от мюнхенцев еще три безответных мяча.

Об ответной встрече команд вспомнили герои того матча. В фильме Generation Wembley Мюллер объяснил, почему не считает атмосферу «Камп Ноу» особенной:

«Мы ехали в Барселону, имея преимущество в четыре мяча, но все продолжали говорить о духе «Камп Ноу» [который должен помочь сопернику]. Но таким духом обладает каждый стадион, потому что на каждом стадионе лучшая команда в какой-то момент меняла ход матча, противостояния.

Но в этот раз ничего не изменилось. Напротив, мы лишь увеличили свое преимущество».

Юпп Хайнкес, на тот момент главный тренер «Баварии», рассказал, что относительно недавно обсуждал с Хави ту встречу команд:

«Я был в Барселоне пару лет назад, тогда Хави сказал мне: «Мистер, я был уверен, что в какой-то момент они [игроки «Баварии»] должны будут перестать бежать. Но нет, они бежали быстрее». Я ответил ему [Хави]: «Да, мы были быстрыми, яростными, мы были лучшей командой».

Создатели документалки попросили вспомнить о том матче в 1/2 финала ЛЧ и представителя «Барселоны». Тиаго Алькантара, который летом 2013 года перебрался из «блауграны» в «Баварию», рассказывает:

«В тот момент это стало для нас сюрпризом. Нас удивило то, как они сильны физически, и то, как плохо были подготовлены мы».

По сумме двух матчей «Бавария» обыграла «Барселону» со счетом 7:0. В другом полуфинале дортмундская «Боруссия» справилась с «Мадридом». В первой встрече команд Левандовски оформил покер в ворота «королевского клуба».

Вскоре зрители, собравшиеся на «Уэмбли» 25 мая, увидели дер классикер на главной европейской сцене – в финале Лиги чемпионов.

А какие эмоции у вас остались после ответной встречи «Баварии» и «Барсы» в 1/2 ЛЧ? Делитесь воспоминаниями.

5 комментариев

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Grachev
Бавария 2013 была смертоносна !
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Роман
Бавария более 10 лет владеет Барселоной. Мощный клуб.
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-2
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Гласящий Истину!
Черная полоса в истории Барсы. В то время, я думал, что хуже уже не может быть. Но как показала жизнь - еще как может! ((
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Слончик
До сих пор помню студию перед первым матчем. Участники давали свои прогнозы, и многие по инерции ставили на Барсу. А я был уверен, что Бавария их вынесет - Хайнкес построил монстра.
Это был конец той доминирующей Барселоны, но не стало началом доминирующей Баварии, т.к. взяв Пепку, клуб погряз в ватокатстве и растерял свой дух и костяк.
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