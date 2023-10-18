📹Ровно 10 лет со дня гола-фантома Кисслинга в ворота «Хоффенхайма». Судью Бриха не убедила даже порванная сетка

Как его можно было засчитать?

18 октября 2013 года в гости к «Хоффенхайму» приехал один из лидеров Бундеслиги − леверкузенский «Байер». К тому моменту команда Сами Хююпя проиграла всего один матч «Шальке 04» и в предыдущем туре сыграла вничью с «Баварией». «Байер» считался третьей силой в Бундеслиге, а «Хоффенхайм» сохранил место в элите через стыки.

К 70-й минуте, когда случился гол-фантом легенды «Леверкузена» Штефана Кисслинга на табло горел приемлемый для клуба счет 1:0. Гонсало Кастро отправился подавать угловой, отправил мяч точно на голову форварду, который кивком огорчил Куна Кастельса. Или нет?

Какое-то время сомневались даже комментаторы, но замедленный повтор не оставил сомнений: мяч залетел в ворота через дырку в сетке, а Кисслинг в створ не попал. По реакции игрока было видно, что он сам не понял, что произошло: ему явно показалось, что мяч шел мимо, но зрение его не обманывает и сейчас он лежит в сетке, а не за ней.

Часть игроков «Хоффенхайма» стала атаковать Феликса Бриха, который работал главным судьей того матча. Его даже отвели к штанге, чтобы показать, каким образом мяч попал в ворота. В сезоне-2013/14 о VAR еще никто не мечтал, еще даже не ввели систему автоматического определения гола. Человек, отвечающий за графику, был уверен, что мяч не засчитан, потому сразу изменил двойку на «табло» на единицу.

Главным проигравшим в этой истории стал тот, кто «гол» забивал − Штефан Кисслинг. После игры он написал полный раскаяния пост: «Я могу понять вашу реакцию, я и сам расстроен. Посмотрев видеоповторы, я четко вижу: гола не было. В игре я вертел головой после удара и не смог точно понять, попал мяч в ворота верно или нет . Каким-то образом мяч оказался в сетке. Именно это я и сказал судье. Я хочу извиниться перед всеми спортивными болельщиками. Нехорошо побеждать таким образом. Честность очень высоко ценится в нашем клубе, она важна для меня лично».

А вот кто точно должен был получить всенародную любовь, так это Феликс Брих, чьи действия можно назвать необъяснимыми. Вот как он прокомментировал решение засчитать мяч: «У меня были сомнения, но их ничто не подтверждало. Я обменялся сомнениями с Кисслингом, но он не сказал, что не попал в ворота. Так что у меня не было никаких аргументов в пользу того , чтобы отменить взятие ворот: мяч был в воротах, это был самый обычный гол».

Никаких аргументов кроме того, что перед каждым матчем арбитры проверяют цельность сетки каждых ворот, а после «гола» игроки «Хоффе» указали ему на то, что в ней оказалась дырка.

«Хоффенхайм» пытался опротестовать решение матча, но поражение 1:2 оставили в силе. Кстати, каркас тех ворот и ту самую сетку теперь можно увидеть в местном музее.