Роналду продолжает покорять Саудовскую Аравию: его Siuuu исполняет даже тренер «Аль-Насра»

Луис Кастро тряхнул стариной.

Криштиану Роналду признан лучшим игроком сентября в лиге Саудовской Аравии. Роналду забивал в каждом из четырех матчей чемпионата в сентябре. В прошедшем месяце нападающий «Аль-Насра» отметился 5 голами и 3 ассистами.

Отметим, что португалец получает эту награду во второй раз подряд – в августе Роналду также был признан игроком месяца с 5 голами и 2 голевыми передачами в 3 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

Души не чают в Криштиану не только фанаты - даже собственный тренер исполнил на радостях фирменное Siuuu в раздевалке «Аль-Насра».