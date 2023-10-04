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Роналду продолжает покорять Саудовскую Аравию: его Siuuu исполняет даже тренер «Аль-Насра»

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Луис Кастро
Футбол Футбол

Луис Кастро тряхнул стариной.

Криштиану Роналду признан лучшим игроком сентября в лиге Саудовской Аравии. Роналду забивал в каждом из четырех матчей чемпионата в сентябре. В прошедшем месяце нападающий «Аль-Насра» отметился 5 голами и 3 ассистами.

Отметим, что португалец получает эту награду во второй раз подряд – в августе Роналду также был признан игроком месяца с 5 голами и 2 голевыми передачами в 3 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

Души не чают в Криштиану не только фанаты - даже собственный тренер исполнил на радостях фирменное Siuuu в раздевалке «Аль-Насра».

3 комментария

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Роман
А говорят он раздевалку разваливает 😂
Там где Роналду там и победы.
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Роман
Кто-то Сиуу исполняет, а кого-то в шею мужик засасывает.
+2
-2
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Alex_V69
Ответ Роман
А говорят он раздевалку разваливает 😂 Там где Роналду там и победы.
Да как-то в той раздевалке, из которой он ушел, все также продолжило разваливаться.
+1
-1
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