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Дело семейное: Дэвид и Виктория Бекхэм в окружении детей и знаменитостей на премьере документального фильма Netflix

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К Дэвиду Бекхэму присоединилась вся его семья на ковровой дорожке во время премьеры документального фильма Netflix о легенде футбола.

Весь клан пришел поддержать своего отца на показе долгожданного фильма.

Дэвид был в компании жены Виктории, их детей Бруклина, Ромео, Круза и Харпер, а также жены Бруклина – Николы Пельц Бекхэм и девушки Ромео Мии Риган.

Родители Дэвида Сандра и Тед также были в тот вечер рядом с сыном.

На красной ковровой дорожке на Curzon Mayfair в Лондоне появилось множество звезд. Редактор американского Vogue Анна Винтур, присутствовала на мероприятии, комик и телеведущий Джеймс Корден, бывшая участница группы Spice Girls и подруга Виктории – Эмма Бантон, Гари Невилл и многие другие.

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