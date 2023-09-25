Хименес ужасно сбил Родриго – это желтая. Фанаты «Реала» уверены, что в обратной ситуации игроку «Мадрида» дали бы прямую красную
В конце первого тайма мадридского дерби при счете 2:1 на табло «Реал» начал очередную атаку: Родриго был на мяче и готовился убегать по флангу, как Хосе Хименес сбил вингера жестким подкатом.
Хименес получил за это только желтую.
Некоторые болельщики уверены, что в обратной ситуации игрок «Реала» получил бы прямую красную карточку.
Хегази: «Остановил явный голевой момент, должен был получить прямую красную».
Рицки: «Последний человек и явный контакт. Должна была быть красная».
BF: «Ставлю 100%, что на месте Рюдигера была бы красная карточка».
Согласны?
Типо - будете так играть ноги вырвим ! Кстати Джуд это прекрасно показал в конце !