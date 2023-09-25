В конце первого тайма мадридского дерби при счете 2:1 на табло «Реал» начал очередную атаку: Родриго был на мяче и готовился убегать по флангу, как Хосе Хименес сбил вингера жестким подкатом.

Хименес получил за это только желтую.

Некоторые болельщики уверены, что в обратной ситуации игрок «Реала» получил бы прямую красную карточку.

Хегази: «Остановил явный голевой момент, должен был получить прямую красную».

Рицки: «Последний человек и явный контакт. Должна была быть красная».

BF: «Ставлю 100%, что на месте Рюдигера была бы красная карточка».

Согласны?