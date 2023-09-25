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Хименес ужасно сбил Родриго – это желтая. Фанаты «Реала» уверены, что в обратной ситуации игроку «Мадрида» дали бы прямую красную

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Хосе Хименес Хосе Хименес
Родриго Родриго
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В конце первого тайма мадридского дерби при счете 2:1 на табло «Реал» начал очередную атаку: Родриго был на мяче и готовился убегать по флангу, как Хосе Хименес сбил вингера жестким подкатом.

Хименес получил за это только желтую.

Некоторые болельщики уверены, что в обратной ситуации игрок «Реала» получил бы прямую красную карточку.

Хегази: «Остановил явный голевой момент, должен был получить прямую красную».

Рицки: «Последний человек и явный контакт. Должна была быть красная».

BF: «Ставлю 100%, что на месте Рюдигера была бы красная карточка».

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3 комментария

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Morpeh Kaspiya
Как же надоела эта недокоманда костоломов.
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Apotamkin
Чистая желтая
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Joni Arm
Вот для этого в команде должны играть жёсткие игроки, чтобы отвечать на такое быстро и жёстко .
Типо - будете так играть ноги вырвим ! Кстати Джуд это прекрасно показал в конце !
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