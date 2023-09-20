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Роналду может дебютировать в рестлинге в самое ближайшее время: соперник - актер и рестлер Джон Сина💪🏻💪🏻💪🏻

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По мускулатуре Рон не сильно уступает американцу.

Криштиану Роналду может попасть на рестлинг в Саудовской Аравии.

WWE собирается в конце года провести на Ближнем Востоке мероприятие под названием Crown Jewel 2023. Как передает As, руководство промоушена надеется, что при помощи форварда «Аль-Насра» удастся повысить престиж шоу.

В случае, если португалец согласится посетить Crown Jewel 2023 в качестве гостя, ему будет выплачена значительная сумма.

А вот по информации TalkSport Роналду может поучаствовать в вечере рестлинга как непосредственный участник - в качестве соперника называется рестлер и звезда Голливуда Джон Сина.

Как думаете, кто кого? Ответы оставляйте в комментариях

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