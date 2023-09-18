Гаспачо
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🎥 Попало на видео. Классный жест «Рамоса» после первой победы «Севильи» в сезоне

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Футбол Футбол

«Севилья» набрала первые очки в новом сезоне Ла Лиги. Подопечные Мендилибара дома одолели «Лас-Пальмас».

Команде однозначно помог Рамос, который провел первый матч после возвращения в родной клуб. Сам Серхио сделал эффектный сейв на 47-й минуте встречи.

В «Мадриде» защитник долгое время носил капитанскую повязку. Свои капитанские привычки Рамос не оставил. После победы над «Лас-Пальмас» в раздевалке «Севильи» Серхио поздравил каждого игрока команды, каждого члена тренерского штаба, да вообще всех присутствующих.

Самые крепкие объятие достались Хесусу Навасу, с которым Рамос зажигал за «Севилью» еще в молодости.

Фанаты оценили лидерские качества Рамоса:

💭 «Как же важно иметь лидера в раздевалке. Теперь у «Севильи» есть такой человек».

💭 «Рамос похож на себя времен «Реала». Приятно видеть легенду в таком расположении духа».

💭 «Легенда! Он вернет команду на победный путь».

А как вам возвращение Серхио в испанский футбол?

1 комментарий

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Gon3a1e5@mail.ru
Какой же он крутой
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