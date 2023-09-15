😵 «Врожденный скилл». Шесть секунд из Кубка мира по регби, которые отправят в депрессию тысячи футболистов
Да, вам не показалось, что регби и футбол объединяет больше, чем футбольное поле. Кубок мира по регби, проходящий во Франции, лишний раз это подтвердил.
Для этого понадобился лишь 6-секундный ролик.
Символично, что мяч обработал игрок сборной Уругвая, правда? Дважды чемпионы мира все-таки.
Фанаты все объяснили.
💭 «У нас, уругвайцев, есть врожденный скилл».
💭 «В Уругвае мы играем только ногами».
💭 «Он не поймал мяч. Он убил гравитацию».
💭 «Бьелса уже схватил трубку».
💭 «Бро, почему ты играешь в регби?»
Уругваец: "Пффф, смотри как НАДО!"