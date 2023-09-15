Гаспачо
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😵 «Врожденный скилл». Шесть секунд из Кубка мира по регби, которые отправят в депрессию тысячи футболистов

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Да, вам не показалось, что регби и футбол объединяет больше, чем футбольное поле. Кубок мира по регби, проходящий во Франции, лишний раз это подтвердил.

Для этого понадобился лишь 6-секундный ролик.

Символично, что мяч обработал игрок сборной Уругвая, правда? Дважды чемпионы мира все-таки.

Фанаты все объяснили.

💭 «У нас, уругвайцев, есть врожденный скилл».

💭 «В Уругвае мы играем только ногами».

💭 «Он не поймал мяч. Он убил гравитацию».

💭 «Бьелса уже схватил трубку».

💭 «Бро, почему ты играешь в регби?»

6 комментариев

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Андрей Га
Там же мяч другой?
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максик-баксик
Месси нервно закурил)
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терминатор киборгов
Неймар: "Смотри как я могу"
Уругваец: "Пффф, смотри как НАДО!"
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Алексей Куликов
Ответ illest
Так потому что мяч совершенно другой, он его и обработал. С футбольным бы так не получилось)
футбольный так обработать гораздо легче, так если что, чем регбийный из-за него непредсказуемых отскоков.
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illest
Ответ Алексей Куликов
футбольный так обработать гораздо легче, так если что, чем регбийный из-за него непредсказуемых отскоков.
Ну так регбийный не скачет почти, это раз. А два-в Данном моменте он просто удачно приземлился, без отскока
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