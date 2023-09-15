Да, вам не показалось, что регби и футбол объединяет больше, чем футбольное поле. Кубок мира по регби, проходящий во Франции, лишний раз это подтвердил.

Для этого понадобился лишь 6-секундный ролик.

Символично, что мяч обработал игрок сборной Уругвая, правда? Дважды чемпионы мира все-таки.

Фанаты все объяснили.

💭 «У нас, уругвайцев, есть врожденный скилл».

💭 «В Уругвае мы играем только ногами».

💭 «Он не поймал мяч. Он убил гравитацию».

💭 «Бьелса уже схватил трубку».

💭 «Бро, почему ты играешь в регби?»