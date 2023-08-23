19 комментариев

Футбол «стареет»: собрали ТОП футболистов старше 35, которые все еще жгут🔥🔥🔥
Раньше в этом возрасте большинство были на пенсии.
Месси, Роналду, Модрич, Бензема, думаете это все?
Халк, Рамос, Марсело и , конечно же, Милнер!
Раньше в этом возрасте большинство были на пенсии.
Месси, Роналду, Модрич, Бензема, думаете это все?
Халк, Рамос, Марсело и , конечно же, Милнер!
Большая часть из этого списка либо принимают эти "правила игры" и играют тогда, когда их ставят (и при этом не ноют на лавке), либо ушли в клубы ниже рангом.
Согласись на эти условия, Рон и дальше бы был в том же МЮ (как тот же Ибра был в Милане крайний сезон). Не говоря уже о том, что клубы условной Португалии, Турции или ранга Севильи точно бы его рассматривали.