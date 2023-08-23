Гаспачо
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Футбол «стареет»: собрали ТОП футболистов старше 35, которые все еще жгут🔥🔥🔥

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Халк Халк
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Серхио Рамос Серхио Рамос
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Раньше в этом возрасте большинство были на пенсии.

Месси, Роналду, Модрич, Бензема, думаете это все?

Халк, Рамос, Марсело и , конечно же, Милнер!

19 комментариев

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di Malkovich
Ого, не знал, что Нойеру 37. Удивлён.
+3
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Ненасровец
Но только один из них становится чемпионом мира, МВП ЧМ, The Best и первым претендентом на ЗМ в таком возрасте... Остальные - статисты на пенсии...
+6
-3
+3
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VERBLYUD
Ответ Вертуальный
Да что он вообще насет глор Месси 😂играющий многие годы в Европе но ушёл в 34 последний Лигу а Роналде 38
Русский язык еще не проходили в школе?
+5
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RedDevil1909
далеко не все из них жгут)
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Вит Ерофеев
Правильнее сказать: «фармацевтика развивается».
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AAgha
Особенно жжет Нойер, который с декабря не играет
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Ivas715
Ответ VERBLYUD
Любой из этих игроков сейчас играет лучше Роналду... Нам же говорили, что у него тело киборга и он до 50 лет будет показывать топ футбол. Как так?
Проблема Рона исключительно в его голове. А точнее в нежелании перестраивать свою игру и то, что ему надо было бы снизить хотелки во всем. Это не только зп касается. Но и того же гарантированного места в старте, тем более в топ клубах.
Большая часть из этого списка либо принимают эти "правила игры" и играют тогда, когда их ставят (и при этом не ноют на лавке), либо ушли в клубы ниже рангом.
Согласись на эти условия, Рон и дальше бы был в том же МЮ (как тот же Ибра был в Милане крайний сезон). Не говоря уже о том, что клубы условной Португалии, Турции или ранга Севильи точно бы его рассматривали.
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vitalis
Ответ роберт888
ого, а Марсело где сейчас играет?
у каждого под именем - клуб в котором он играет :/ у Марсело - тоже
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Артем Гладских
спасибо за гениальный, великолепный пост, гаспачо !!))
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Ksandvankneshas
10-15 лет назад вполне себе можно было такую же подборку замутить. Все рассказывают про супермедицину из-за чего футболисты стали играть намного дольше, но как по мне это не совсем верно: в сравнении с дремучими временами конечно же да, но если брать новую эру, тех кто начинал в 90+, то тут не всё так очевидно и по прежнему зависит от игроков. Как и прежде, те кто следят за собой играют долго, а кто раздолбай или ещё что –те и заканчивают с большим футболом где-то в 30.
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Любитель побеждать
А Рамос где жжот?
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Maksim1302
Фалькао и Навас, эти точно жгут 😀 играть играют, но явно не жгут
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Вертуальный
Ответ VERBLYUD
Любой из этих игроков сейчас играет лучше Роналду... Нам же говорили, что у него тело киборга и он до 50 лет будет показывать топ футбол. Как так?
Да что он вообще насет глор Месси 😂играющий многие годы в Европе но ушёл в 34 последний Лигу а Роналде 38
+3
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VERBLYUD
Ответ Tollie
кто-то в 37 в основе Реала, кто-то в 38 в основе Челси в АПЛ бегает (и выглядит моложе некоторых в 35). ну а флоридские переходы - это смешно, в 35 уже завершили карьеры.
Я не понимаю, ты это про Бускетса? Он чемпион мира и Европы, выиграл все на клубном уровне, имеет больше трофеев. чем эти 37-летние, про которых ты пишешь.
+2
-2
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