Лорис Кариус стал отцом! Пара выбрала необычное имя для дочери🐣
Лорис Кариус и Дилетта Леотта стали родителями.
Телеведущая подтвердила рождение малышки Арии в социальных сетях.
«Сегодня я сама родилась заново, благодаря тебе. Добро пожаловать, Ария. Ты лучший подарок, о котором мы могли мечтать», - написала девушка, сама отметившая день рождения 16 августа.
Кариус и Дилетта отметили двойной праздник тортом, который голкипер принес своей девушке в палату.
Телеведущая объявила о своей беременности еще в марте. Дилетта и Кариус встречаются с прошлого года.
В феврале она прилетела в Лондон, чтобы посмотреть, как ее Лорис играет в финале Кубка Лиги прошлого сезона, который на сегодняшний день является его единственным выступлением за «Ньюкасл».
Любит праздники и громкий смех, пыль дорог и ветра свист.
Малышке здоровья и благополучия.
Леотте скорейшего возвращения на телевидение и на стадион в Неаполе.
Кариусу... Да что уж там, у него и так всё зашибись.