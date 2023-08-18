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Лорис Кариус стал отцом! Пара выбрала необычное имя для дочери🐣

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Лорис Кариус и Дилетта Леотта стали родителями.

Телеведущая подтвердила рождение малышки Арии в социальных сетях.

«Сегодня я сама родилась заново, благодаря тебе.  Добро пожаловать, Ария. Ты лучший подарок, о котором мы могли мечтать», - написала девушка, сама отметившая день рождения 16 августа.

Кариус и Дилетта отметили двойной праздник тортом, который голкипер принес своей девушке в палату.

Телеведущая объявила о своей беременности еще в марте. Дилетта и Кариус встречаются с прошлого года.

В феврале она прилетела в Лондон, чтобы посмотреть, как ее Лорис играет в финале Кубка Лиги прошлого сезона, который на сегодняшний день является его единственным выступлением за «Ньюкасл».

4 комментария

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onsigne
Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь,
Любит праздники и громкий смех, пыль дорог и ветра свист.
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Vitezslav
Научат колоть острым концом.
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di Malkovich
Вот хорошая новость!
Малышке здоровья и благополучия.
Леотте скорейшего возвращения на телевидение и на стадион в Неаполе.
Кариусу... Да что уж там, у него и так всё зашибись.
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Pink Floyd1276
Фанат(ы) Кипелова наверное - пойду послушаю Арию.
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