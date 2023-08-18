Лорис Кариус и Дилетта Леотта стали родителями.

Телеведущая подтвердила рождение малышки Арии в социальных сетях.

«Сегодня я сама родилась заново, благодаря тебе. Добро пожаловать, Ария. Ты лучший подарок, о котором мы могли мечтать», - написала девушка, сама отметившая день рождения 16 августа.

Кариус и Дилетта отметили двойной праздник тортом, который голкипер принес своей девушке в палату.

Телеведущая объявила о своей беременности еще в марте. Дилетта и Кариус встречаются с прошлого года.

В феврале она прилетела в Лондон, чтобы посмотреть, как ее Лорис играет в финале Кубка Лиги прошлого сезона, который на сегодняшний день является его единственным выступлением за «Ньюкасл».