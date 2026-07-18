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  4. «Тухеля вообще не надо было назначать. Дать ему контракт до ЧМ – это фарс. Тренером сборной Англии должен быть англичанин». Оуэн о Томасе

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«Тухеля вообще не надо было назначать. Дать ему контракт до ЧМ – это фарс. Тренером сборной Англии должен быть англичанин». Оуэн о Томасе

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн на фоне работы Томаса Тухеля на ЧМ-2026 заявил, что тренировать национальную команду должен английский специалист.

Англия проиграла Аргентине (1:2) в полуфинале турнира.

«Замены и тактические изменения Тухеля породили негатив и сомнения. Одни из худших замен, которые я когда-либо видел. Его пригласили, чтобы изменить эту ситуацию. Но вместо того, чтобы стать решением, он стал частью проблемы.

У Тухеля прекрасная карьера, и в нем есть много того, что нравится. Но сейчас не время для того, чтобы провалиться в самой важной игре его жизни и в самой важной игре в новейшей истории Англии. Великие справляются с трудностями. Они принимают лучшие решения, когда на них оказывается давление.

Дать ему новый контракт до турнира – это фарс. На основание чего это было сделано? На фоне побед над командами, которые мы и так должны были обыграть в отборочном турнире? 

Это создало проблему для Федерации футбола Англии, потому что критика в адрес тренера в ближайшее время никуда не денется.

На мой взгляд, его вообще не следовало назначать. Всегда придерживался этого мнения, и чемпионат мира только укрепил мою уверенность в том, что главным тренером сборной Англии должен быть англичанин», – считает Майкл Оуэн.

Кто станет чемпионом мира-2026?44157 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
logoМайкл Оуэн
logoТомас Тухель
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Англии по футболу

Комментарии

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Я помню когда Англию тренировал Ходжсон. У него Кейн подавал угловые, вместо того, чтоб в штрафной за подачи бороться. Очень крутые английские тренеры, да уж 👍
ОтветАртем Макарихин
Я помню когда Англию тренировал Ходжсон. У него Кейн подавал угловые, вместо того, чтоб в штрафной за подачи бороться. Очень крутые английские тренеры, да уж 👍
О, точно, легендарный Ходжсон! Невыход из группы на ЧМ-2014 и отлёт от Исландии в 1/8 Евро-2016!
Вот та истинная база, по которой нужно измерять настоящую Англию) А не эти ваши тухели с экспериментами в полуфиналах.
ОтветАртем Макарихин
Я помню когда Англию тренировал Ходжсон. У него Кейн подавал угловые, вместо того, чтоб в штрафной за подачи бороться. Очень крутые английские тренеры, да уж 👍
ну давайте тоже не прибеднятся. не в защиту ходжсона, но какой состав был на чм14? там и близко не было игроков уровня кейна, райса, беллингема, гехи и андерсона.
да, были джеррард и лэмпард, но уже старики, которые заканчивали свое пребывание в апл. были хендерсон, старридж, стерлинг. но это не топ звезды мирового футбола, которые есть в нынешней команде. был руни - но одного руни маловато. нынешний состав один из самых сильных за последние лет 16. в него не попали ни палмер, ни фоден на минуточку. и то что тухель сплоховал - однозначно. единственное белое пятно от англии - это их первый матч на этом чм (с хорватами) и матч с конго (хотя по конго тяжело делать вывод об англии), где показалось, что тухель очень сильно перестроил игру по сравнению с саутгейтом в плане умения команды играть агрессивно, а не пассивно.
матчи в плей офф с теми же мексиканцами, норвежцами были на тоненького +- и всё могло совершенно по-другому сложиться, тухель мог поехать домой гораздо раньше
В Англии пару дней после поражения утешали друг друга, рефлексировали и размышляли. В этот период в медиа в основном были статьи по то, что нам не повезло, подсели под конец, арги плохие, аргов тащат, мы отдали все силы, арги плохие, у аргов баннер, слезы Кейна и т.п.
а потом приняли принципиальное и ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ решение: делать крайним Тухеля, мочить и сливать по полной программе. Либо чтобы сам свалил без неустойки, либо морально оправдать неустойку.
И сразу синхронно подключились вытираны-тяжеловесы типа Оуэна и Терри. И СМИ начали соревноваться. Тут на Спортсе цитировали "Индепендент" про то, что аргентинцы якобы были в шоке от замен Тухеля. Но правда в том, что "Индепендент" - это унылая стенгазета второго эшелона полусреднего влияния. У нее нет и не может быть инсайдов в сборной Аргентины. Так что это именно "невыдуманные истории, о которых невозможно молчать" в рамках общей кампании ))))
ОтветIndurain Larraya
В Англии пару дней после поражения утешали друг друга, рефлексировали и размышляли. В этот период в медиа в основном были статьи по то, что нам не повезло, подсели под конец, арги плохие, аргов тащат, мы отдали все силы, арги плохие, у аргов баннер, слезы Кейна и т.п. а потом приняли принципиальное и ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ решение: делать крайним Тухеля, мочить и сливать по полной программе. Либо чтобы сам свалил без неустойки, либо морально оправдать неустойку. И сразу синхронно подключились вытираны-тяжеловесы типа Оуэна и Терри. И СМИ начали соревноваться. Тут на Спортсе цитировали "Индепендент" про то, что аргентинцы якобы были в шоке от замен Тухеля. Но правда в том, что "Индепендент" - это унылая стенгазета второго эшелона полусреднего влияния. У нее нет и не может быть инсайдов в сборной Аргентины. Так что это именно "невыдуманные истории, о которых невозможно молчать" в рамках общей кампании ))))
Для того, чтобы рассказывать об отношении аргентинцев не обязательно иметь инсайды в сборной. Достаточно просто мониторить прессу, и пересказывать инсайды других изданий. Как делает, например, спортс. Какие у спортса инсайды? Но мы знаем, что Тчуамени врезал Вальверде в раздевалке.
ОтветIndurain Larraya
В Англии пару дней после поражения утешали друг друга, рефлексировали и размышляли. В этот период в медиа в основном были статьи по то, что нам не повезло, подсели под конец, арги плохие, аргов тащат, мы отдали все силы, арги плохие, у аргов баннер, слезы Кейна и т.п. а потом приняли принципиальное и ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ решение: делать крайним Тухеля, мочить и сливать по полной программе. Либо чтобы сам свалил без неустойки, либо морально оправдать неустойку. И сразу синхронно подключились вытираны-тяжеловесы типа Оуэна и Терри. И СМИ начали соревноваться. Тут на Спортсе цитировали "Индепендент" про то, что аргентинцы якобы были в шоке от замен Тухеля. Но правда в том, что "Индепендент" - это унылая стенгазета второго эшелона полусреднего влияния. У нее нет и не может быть инсайдов в сборной Аргентины. Так что это именно "невыдуманные истории, о которых невозможно молчать" в рамках общей кампании ))))
немцы сделали козлом отпущения Нагельсманна, нидерландцы - Кумана. в Южной Корее кто-то хочет посадить тренера, кто-то, вообще, убийством угрожает. Тунис уволил тренера после первого матча. в своё время в сборой России делали крайним Слуцкого, сейчас Карпина склоняют на все лады. так что англичане в этом плане ничем не отличаются от других.
А какие претензии к Тухелю? Я понимаю, если бы Англия вылетела от Швейцарии или какого-нибудь Кабо-Верде, но тут вроде как Аргентина, которая чемпион мира если что. Почему Англия должна была её точно проходить в полуфинале?
Ответalexey102rus
А какие претензии к Тухелю? Я понимаю, если бы Англия вылетела от Швейцарии или какого-нибудь Кабо-Верде, но тут вроде как Аргентина, которая чемпион мира если что. Почему Англия должна была её точно проходить в полуфинале?
Вот я тоже не понимаю прикола. Да, замены спорные, но в целом, как стратегия понятные. Не забей аргентинцы, все бы хвалили Тухеля за насыщенную оборону. Но в конце концов, против вас играл действующий чемпион мира с лучшим игроком в истории, проиграли всего в один мяч, чего ныть то? Мне понятно нытье французов, хотя вроде они особо и не ныли, кроме Дешама, тк Франция действительно по турниру показывала мощную игру, самую атакующую и так вылететь в полуфинале, без единого момента, обидно. Но Англия то, не без приключений добралась до полуфинала, те там не было такого запаса прочности в восприятии, как у Франции. Просто в очередной раз проявляется высокомерие англичан, когда последний раз и единственный они выигрывали в 1966 году, а каждый раз разговоры, что у них лучшая сборная в мире.
Ответalexey102rus
А какие претензии к Тухелю? Я понимаю, если бы Англия вылетела от Швейцарии или какого-нибудь Кабо-Верде, но тут вроде как Аргентина, которая чемпион мира если что. Почему Англия должна была её точно проходить в полуфинале?
Ну так вся критика не из за самого факта вылета, а из-за того как Англия вылетела. Такой кривой трусливый автобус с 11% владения даже явный аутсайдер не позволяет себе выставить.
Ппц англичане душные . Так толпой мочить тренера , как будто это эта сборная выигрывала до него чемпионаты
ОтветAbu Ibrahim
Ппц англичане душные . Так толпой мочить тренера , как будто это эта сборная выигрывала до него чемпионаты
У Саутгейта при не очень смотрибельной игре более высокие результаты были.. Два подряд выхода в финал евро.
ОтветФренк Синатра
У Саутгейта при не очень смотрибельной игре более высокие результаты были.. Два подряд выхода в финал евро.
ну так дайте Тухелю Евро сыграть, вдруг тоже в финал выйдет. На ЧМ Саутгейт тоже выше полуфинала не поднимался.
Как бы все эти английский эксперты в голос бы кричали, что именно они верили в Тухеля и вообще с их подачи его назначили, если бы Англия выиграла ЧМ
«У нас свои футбольные люди вынуждены сидеть на Скай Спортс, пока сборную возглавляет немец, который даже чеканить не умеет»,- добавил экс-форвард Ливерпуля
По мнению Оуэна, Англия должна всех обыгрывать? Снобизм и неуважение к соперникам. С такой конкуренцией, быть в 4ке это неплохо.
Не только наши пенсионеры чудят
Кто должен был стать тренером??? Столько вони вокруг Тухеля, будем объективными, в Англии нет специалиста уровня Тухеля.
удивительные персонажи эти англичане, до вылета всё было хорошо, теперь Тухель оказывается дно, тоже самое бразильцы проделали с Анчелотти.
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