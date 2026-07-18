«Тухеля вообще не надо было назначать. Дать ему контракт до ЧМ – это фарс. Тренером сборной Англии должен быть англичанин». Оуэн о Томасе

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн на фоне работы Томаса Тухеля на ЧМ-2026 заявил, что тренировать национальную команду должен английский специалист.

Англия проиграла Аргентине (1:2) в полуфинале турнира.

«Замены и тактические изменения Тухеля породили негатив и сомнения. Одни из худших замен, которые я когда-либо видел. Его пригласили, чтобы изменить эту ситуацию. Но вместо того, чтобы стать решением, он стал частью проблемы.

У Тухеля прекрасная карьера, и в нем есть много того, что нравится. Но сейчас не время для того, чтобы провалиться в самой важной игре его жизни и в самой важной игре в новейшей истории Англии. Великие справляются с трудностями. Они принимают лучшие решения, когда на них оказывается давление.

Дать ему новый контракт до турнира – это фарс. На основание чего это было сделано? На фоне побед над командами, которые мы и так должны были обыграть в отборочном турнире?

Это создало проблему для Федерации футбола Англии, потому что критика в адрес тренера в ближайшее время никуда не денется.

На мой взгляд, его вообще не следовало назначать. Всегда придерживался этого мнения, и чемпионат мира только укрепил мою уверенность в том, что главным тренером сборной Англии должен быть англичанин», – считает Майкл Оуэн.