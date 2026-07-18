«Тухеля вообще не надо было назначать. Дать ему контракт до ЧМ – это фарс. Тренером сборной Англии должен быть англичанин». Оуэн о Томасе

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн на фоне работы Томаса Тухеля на ЧМ-2026 заявил, что тренировать национальную команду должен английский специалист.
Англия проиграла Аргентине (1:2) в полуфинале турнира.
«Замены и тактические изменения Тухеля породили негатив и сомнения. Одни из худших замен, которые я когда-либо видел. Его пригласили, чтобы изменить эту ситуацию. Но вместо того, чтобы стать решением, он стал частью проблемы.
У Тухеля прекрасная карьера, и в нем есть много того, что нравится. Но сейчас не время для того, чтобы провалиться в самой важной игре его жизни и в самой важной игре в новейшей истории Англии. Великие справляются с трудностями. Они принимают лучшие решения, когда на них оказывается давление.
Дать ему новый контракт до турнира – это фарс. На основание чего это было сделано? На фоне побед над командами, которые мы и так должны были обыграть в отборочном турнире?
Это создало проблему для Федерации футбола Англии, потому что критика в адрес тренера в ближайшее время никуда не денется.
На мой взгляд, его вообще не следовало назначать. Всегда придерживался этого мнения, и чемпионат мира только укрепил мою уверенность в том, что главным тренером сборной Англии должен быть англичанин», – считает Майкл Оуэн.
Комментарии
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Вот та истинная база, по которой нужно измерять настоящую Англию) А не эти ваши тухели с экспериментами в полуфиналах.
да, были джеррард и лэмпард, но уже старики, которые заканчивали свое пребывание в апл. были хендерсон, старридж, стерлинг. но это не топ звезды мирового футбола, которые есть в нынешней команде. был руни - но одного руни маловато. нынешний состав один из самых сильных за последние лет 16. в него не попали ни палмер, ни фоден на минуточку. и то что тухель сплоховал - однозначно. единственное белое пятно от англии - это их первый матч на этом чм (с хорватами) и матч с конго (хотя по конго тяжело делать вывод об англии), где показалось, что тухель очень сильно перестроил игру по сравнению с саутгейтом в плане умения команды играть агрессивно, а не пассивно.
матчи в плей офф с теми же мексиканцами, норвежцами были на тоненького +- и всё могло совершенно по-другому сложиться, тухель мог поехать домой гораздо раньше
а потом приняли принципиальное и ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ решение: делать крайним Тухеля, мочить и сливать по полной программе. Либо чтобы сам свалил без неустойки, либо морально оправдать неустойку.
И сразу синхронно подключились вытираны-тяжеловесы типа Оуэна и Терри. И СМИ начали соревноваться. Тут на Спортсе цитировали "Индепендент" про то, что аргентинцы якобы были в шоке от замен Тухеля. Но правда в том, что "Индепендент" - это унылая стенгазета второго эшелона полусреднего влияния. У нее нет и не может быть инсайдов в сборной Аргентины. Так что это именно "невыдуманные истории, о которых невозможно молчать" в рамках общей кампании ))))