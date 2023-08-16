Инсайд от Bild.

Немецкое издание Bild поделилось удивительным инсайдом, который связан с карьерой хавбека «Мадрида» Джуда Беллингема в «Дортмунде». Оказалось, что за красивым фасадом скрывались неприятные для его одноклубников вещи.

Одна из самых больших проблем заключалась в том, что Джуд часто ждал после финального свистка в стороне, пока вся команда не поблагодарит болельщиков за поддержку. Как только все уходили, он в одиночку пробирался к трибуне, чтобы получить порцию аплодисментов отдельно.

Считается, что все это началось еще в сезоне-2021/22, когда Беллингему показалось, что любовь фанатов к Эрлингу Холанду больше, чем к нему. После того, как норвежец ушел, Джуд стал чаще ходить трибунам в одиночестве.

Другая проблема также связана с эгоизмом англичанина. Он всегда хотел быть в центре внимания, а его товарищи по команде должны были играть второстепенные роли. Слова, которые хавбек произносил в адрес команды, не устраивали некоторых игроков.

В частности во время матча против «Рейнджерс» Беллингем оскорбил Нико Шульца. Видимо, такое поведение продолжалось и в прошлом сезоне. Есть свидетельства того, что во время тренировок или перерывов матчей, игрок позволял себе плохие слова в адрес одноклубников.

В прошлом сезоне Беллингема назначили третьим капитаном, он также входил в совет команды. Игрок совсем не справлялся с этой ролью. Он должен был быть промежуточным звеном между футболистами, но он не руководил ничем и всегда был несколько отстраненным.

Эти проблемы заметили боссы «Дортмунда». Себастьян Кель, спортивный директор клуба, общался с игроком по этому поводу. Санкции введены не были, так как это могло поставить под угрозу трансфер в «Мадрид». «Сливочные» могли воспользоваться конфликтом и получить игрока дешевле.

Источник подчеркивает, что в раздевалке должны быть игроки, которые давят на больные точки, но они должны быть реальными лидерами и находить правильные слова. Поэтому для руководства немецкого клуба этим летом было так важно найти такого игрока. Им стал Марсель Забитцер.

Прежде чем подписать австрийца, клуб тщательно изучал его характер. Боссы убедились, что именно такого человека в раздевалке им не хватает.

Один из лидеров раздевалки − Эмре Джан. Он пользуется большим уважением у игроков. Кроме него в совет команды вошел Себастьян Аллер, который выступает контактным лицом для англоязычных игроков. Первые впечатления максимально позитивные: ивуариец всегда готов ответить на все вопросы.

Подобные откровения от немецкого Bild удивительны, ведь известно, что Беллингем нанял специальных людей, которые должны помочь ему адаптироваться в «Мадриде». Кроме того новые одноклубники хавбека дают ему положительную характеристику. В любое случае «королевский клуб» − это лучшее место, где тебя опустят с небес на землю.