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У Роналду и Месси новые празднования в EA Sports FC 24, но при чем тут Луи ван Гал? 😱

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Разработчики вспомнили про чемпионат мира.

Релиз нового футбольного симулятора состоится 29 сентября, а пока что разработчики шаг за шагом показывают публике нововведения в игре.

На этот раз в сеть слили новое празднование Криштиану Роналду в форме «Аль-Насра».

В случае с Месси разработчики вспомнили конфликт Лео со сборной Голландии на ЧМ-2022 и его жест, обращенный к главному тренеру нидерландцев Луи ван Галу.

Когда-то голландский тренер увидел перед собой такого Месси.

2 комментария

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Adil_K
Нужно празднование, в котором Лео будет орать в камеру QUE MIRAS BOBO?
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Игорь Климов
У Лео Месси все празднования гола имеют какой-то смысл, а у этого Кринжа7 это обычное позёрство и самолюбование.
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