У Роналду и Месси новые празднования в EA Sports FC 24, но при чем тут Луи ван Гал? 😱
Разработчики вспомнили про чемпионат мира.
Релиз нового футбольного симулятора состоится 29 сентября, а пока что разработчики шаг за шагом показывают публике нововведения в игре.
На этот раз в сеть слили новое празднование Криштиану Роналду в форме «Аль-Насра».
В случае с Месси разработчики вспомнили конфликт Лео со сборной Голландии на ЧМ-2022 и его жест, обращенный к главному тренеру нидерландцев Луи ван Галу.
Когда-то голландский тренер увидел перед собой такого Месси.
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