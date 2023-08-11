Разработчики вспомнили про чемпионат мира.

Релиз нового футбольного симулятора состоится 29 сентября, а пока что разработчики шаг за шагом показывают публике нововведения в игре.

На этот раз в сеть слили новое празднование Криштиану Роналду в форме «Аль-Насра».

В случае с Месси разработчики вспомнили конфликт Лео со сборной Голландии на ЧМ-2022 и его жест, обращенный к главному тренеру нидерландцев Луи ван Галу.

Когда-то голландский тренер увидел перед собой такого Месси.