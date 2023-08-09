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🤬 «Дьявольское высокомерие». Пирс Морган в ужасе от поведения Меган Рапино. Фанаты «уничтожили» футболистку в соцсетях

Пирс Морган Пирс Морган
Меган Рапино Меган Рапино
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Главный интервьюер мирового футбола Пирс Морган снова зажег.

На этот раз скандальный журналист отличился в соцсетях, где раскритиковал поведение звезды женского футбола Меган Рапино.

«Даже не смотрит на него. Дьявольское высокомерие», - написал Морган в соцсетях.

Британца возмутило поведение футболистки, к которой подошел юный фанат за автографом. Нет - она не отказала, но высокомерное отношение Меган было заметно невооруженным глазом. Она даже не взглянула на парня.

Ролик набрал за сутки 21 млн просмотров.

Любители футбола мгновенно отреагировали.

💭 «Я бы скорее взял автограф у кардиохирурга, который спасает жизни каждый день».

💭 «Ужасный человек!»

💭 «Лучшее видео... после промаха с пенальти».

💭 «Это тот человек, который говорит, что их лучшая благодарность за игру - равная оплата. Это тот же человек, который СМЕЯЛСЯ, когда промахнулась с решающего пенальти, который мог принести каждой футболистке выигрышный бонус в размере $270 тысяч! Никаких извинений перед командой, никакого раскаяния за плохую игру. Почему она не переживает о потерянных деньгах, когда, по ее словам, это все ее «наследие»? Она не лидер, она - оппозиционер, который заботится только о себе».

💭 «Отвратительный человек и ужасный футболист».

💭 «Кто это?»

Наблюдали нечто подобное за Криштиану Роналду, которого считают «главным нарциссом» мирового футбола?

9 комментариев

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Слончик
Подсунули четыре секунды, может, она до этого с ним нормально пообщалась. Не люблю Рапино, но дешёвые набросы и обрезанные для нужного эффекта видео не люблю еще больше.
+16
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+10
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Заяцволк
Лесбиянок и вообще женщин, борющихся за равноправие, должен оскорблять тот факт, что вот эта особь находится на виду, и позиционирует себя одной из главных среди них. Она просто дискредитирует их сообщества, все посмотрят та эту нетолерантную, и подумают, что все лесбиянки такие )
+5
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jSH
Ответ Vito Corleone
Потому что ничего человеческого в этом нету, лгбт, феминизме и прочей мерзости, лезущей из запада. Лицемерные лидеры лицемерных движений.
а с востока, простите, у вас что лезет?
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Veles3101
А когда Рони яйца арабам показывал это было высокомерие?
+1
-1
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Vito Corleone
Потому что ничего человеческого в этом нету, лгбт, феминизме и прочей мерзости, лезущей из запада. Лицемерные лидеры лицемерных движений.
+1
-1
0
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Вадим Сидоров
Когда я устаю от людей, тоже стараюсь на них не смотреть. Может та же ситуация. Тем более мероприятие проходило с большим количеством людей.
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