9 комментариев

Главный интервьюер мирового футбола Пирс Морган снова зажег.

На этот раз скандальный журналист отличился в соцсетях, где раскритиковал поведение звезды женского футбола Меган Рапино.

«Даже не смотрит на него. Дьявольское высокомерие», - написал Морган в соцсетях.

Британца возмутило поведение футболистки, к которой подошел юный фанат за автографом. Нет - она не отказала, но высокомерное отношение Меган было заметно невооруженным глазом. Она даже не взглянула на парня.

Ролик набрал за сутки 21 млн просмотров.

Любители футбола мгновенно отреагировали.

💭 «Я бы скорее взял автограф у кардиохирурга, который спасает жизни каждый день».

💭 «Ужасный человек!»

💭 «Лучшее видео... после промаха с пенальти».

💭 «Это тот человек, который говорит, что их лучшая благодарность за игру - равная оплата. Это тот же человек, который СМЕЯЛСЯ, когда промахнулась с решающего пенальти, который мог принести каждой футболистке выигрышный бонус в размере $270 тысяч! Никаких извинений перед командой, никакого раскаяния за плохую игру. Почему она не переживает о потерянных деньгах, когда, по ее словам, это все ее «наследие»? Она не лидер, она - оппозиционер, который заботится только о себе».

💭 «Отвратительный человек и ужасный футболист».

💭 «Кто это?»

Наблюдали нечто подобное за Криштиану Роналду, которого считают «главным нарциссом» мирового футбола?