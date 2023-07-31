Гаспачо
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Ух ты! В EA Sports FC добавили вручение «Золотого мяча» 🔥🔥🔥

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Выглядит очень симпатично.

Electronic Arts раскрыла очередное нововведение в EA Sports FC 24 – футбольного симулятора, который должен заменить серию FIFA. 10 июля вышел анонсирующий трейлер FC 24. Он показал новый стиль игры, а его центральными фигурами стали Эрлинг Холанд, Винисиус Жуниор и Сэм Керр.

Смена названия связана с тем, что EA не смогла договориться о продлении соглашения с Международной федерацией футбола (FIFA). Несмотря на новый бренд, EA FC 24 – полноценная наследница серии FIFA.

В новом симуляторе появится церемония вручения «Золотого мяча» по итогам сыгранного сезона в режиме карьеры. Вот как будет проходить церемония в игре - заветную награду вручают Ривалдо и Эрик Кантона.

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