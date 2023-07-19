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😮‍💨 «Роналду курит слишком много кальяна. Это его реакция на переход Лионеля Месси». Экс-игрок МЛС прокомментировал заявление Криштиану о силе саудовской лиги

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Криштиану Роналду недавно заявил, что европейские чемпионаты «уже не те», а саудовская лига стремительно развивается.

Португалец также уточнил, что саудовская высшая лига уже сильнее МЛС и наступает на пятки Эредивизи и турецкой Суперлиге.

Экс-футболист МЛС Майк Лахуд, игравший за такие команды, как «Чивас», «Филадельфия» и «Цинциннати», решил ответить пятикратному обладателю «Золотого мяча».

Cristiano Ronaldo dons traditional attire to honor Saudi Founding Day | Al Arabiya English

«Роналду курит слишком много кальяна. Смешно слышать, что саудовская лига за один год обойдет Эредивизи и Суперлигу. Это его реакция на переход Лионеля Месси.

Месси говорит о том, что нужно привлечь мировое внимание к Северной Америки в преддверии чемпионата мира 2026 года. А что делает Роналду? Он говорит о своем приходе в Серию А, но его уход из «Ювентуса» показал, что команда уничтожена».

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3 комментария

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abajchik
база
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Hella black
- Он говорит о своем приходе в Серию А, но его уход из «Ювентуса» показал, что команда уничтожена».

Истина,простая констатация фактов.
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Игорь Климов
Абсолютную правду говорит Майк Лахуд.
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