Криштиану Роналду недавно заявил, что европейские чемпионаты «уже не те», а саудовская лига стремительно развивается.

Португалец также уточнил, что саудовская высшая лига уже сильнее МЛС и наступает на пятки Эредивизи и турецкой Суперлиге.

Экс-футболист МЛС Майк Лахуд, игравший за такие команды, как «Чивас», «Филадельфия» и «Цинциннати», решил ответить пятикратному обладателю «Золотого мяча».

«Роналду курит слишком много кальяна. Смешно слышать, что саудовская лига за один год обойдет Эредивизи и Суперлигу. Это его реакция на переход Лионеля Месси.

Месси говорит о том, что нужно привлечь мировое внимание к Северной Америки в преддверии чемпионата мира 2026 года. А что делает Роналду? Он говорит о своем приходе в Серию А, но его уход из «Ювентуса» показал, что команда уничтожена».

Согласны?