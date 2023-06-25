Оба в отличной форме.

Итальянский телеканал SportItalia организовал товарищеский матч звезд Серии А прошлого, назвав его Operazione Nostalgia.

Матч проходил на стадионе «Паоло Мацца» в Ферраре (домашняя арена «СПАЛ»), который вмещает всего около 13 тысяч зрителей. Это событие раньше было ежегодным, однако последняя игра была проведена аж 4 года назад в Чезене.

В заявку на матч попали такие звезды как Алессандро Дель Пьеро, Диего Милито, Франческо Тотти, Алессандро Неста и другие. Всего − тридцать шесть известных игроков, общий послужной список которых включает 7 тысяч матчей в Серии А и более 800 забитых мячей.

Команда 1: Себастьян Фрей, Макс Тонетто, Алессандро Лукарелли, Никола Легротталье, Давид Бальери, Венсан Кандела, Пьерлуиджи Орландини, Дамиано Томаззи, Симоне Бароне, Марко Бьяджанти, Давид Писарро, Роберто Соса, Франческо Тотти, Диего Милито, Артуро Ди Наполи, Филиппо Маньеро.

Команда 2: Марко Амелия, Джузеппе Тальятела, Паоло Де Челье, Кристиан Дзаккардо, Фабио Галанте, Джанлука Колоннелло, Микеле Параматти, Стефано Фьоре, Микеле Марколини, Лука Альтомаре, Серджио Вольпи, Мауро Брессан, Гиоргос Карагунис, Алессандро Дель Пьеро, Антонио Ди Натале, Эрнесто Чевантон, Паоло Погги.

Во втором тайме матча Франческо Тотти шикарно внешней стороны стопы вырезал передачу на партнера по сегодняшней игре и в прошлом по «Роме» Давиду Писарро. Повезло, что ошибся бывший игрок «Торино» и «Ливорно» Пауло Галанте, что не умаляет красоту голевой и гола.

Писарро подработал мяч ногой, тот взмыл над газоном, что дезориентировало вратаря. Давиду оставалось только подставить голову и отправить круглого в пустую рамку. Отпраздновали легенды как в старые добрые времена.