Ему составил компанию еще один игрок из Италии.

Летнее окно распахнуто вовсю, и Андре Онана является одним из постоянных героев трансферных сводок. Судя по последним новостям, сейчас единственным и основным претендентом на вратаря является «Манчестер Юнайтед», однако клуб все еще ждет, согласится ли Де Хеа на новый контракт.

Пока неизвестно, будет ли голкипер защищать ворота «Интера» в следующем году, но на данный момент его это не волнует — игрок проводит свой отпуск на родине, в Камеруне. Кстати, к нему присоединился еще один камерунский футболист, выступающий в Италии, — полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо-Ангисса.

На отдыхе этот дуэт отлично проводит время, играя с местными парнями на поле, наполовину залитом водой.

Онана нашел время и на добрые дела. Его благотворительный фонд, объединившись с Cirujanos en Accion (независимый фонд, занимающийся развитием хирургии и строительством хирургических отделений в развивающихся странах), в столице Камеруна Яунде запустил бесплатную программу для детей из малообеспеченных семей, которым требуется операция.

Отпуск настоящих чемпионов.