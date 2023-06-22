Гаспачо
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Пока имя Андре Онана постоянно всплывает в трансферных сводках, сам футболист проводит время на родине. В Камеруне вратарь играет с местными и занимается благотворительностью

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Андре-Франк Замбо-Ангисса Андре-Франк Замбо-Ангисса
Футбол Футбол

Ему составил компанию еще один игрок из Италии.

Летнее окно распахнуто вовсю, и Андре Онана является одним из постоянных героев трансферных сводок. Судя по последним новостям, сейчас единственным и основным претендентом на вратаря является «Манчестер Юнайтед», однако клуб все еще ждет, согласится ли Де Хеа на новый контракт.

Пока неизвестно, будет ли голкипер защищать ворота «Интера» в следующем году, но на данный момент его это не волнует — игрок проводит свой отпуск на родине, в Камеруне. Кстати, к нему присоединился еще один камерунский футболист, выступающий в Италии, — полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо-Ангисса.

На отдыхе этот дуэт отлично проводит время, играя с местными парнями на поле, наполовину залитом водой.

Онана нашел время и на добрые дела. Его благотворительный фонд, объединившись с Cirujanos en Accion (независимый фонд, занимающийся развитием хирургии и строительством хирургических отделений в развивающихся странах), в столице Камеруна Яунде запустил бесплатную программу для детей из малообеспеченных семей, которым требуется операция.

Отпуск настоящих чемпионов.

3 комментария

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Marcs
Респект таким делам. Всем бы и почаще так.
+2
0
+2
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Северный болельщик
Онана всегда вызывал уважение и сейчас просто 🔨! Но есть ассоциации с Дзюбой, так назвали парня
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rusas
Зауважал. Достойный поступок.
0
0
0
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