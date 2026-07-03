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  4. Сергей Рыжиков: «То, что Месси ни разу не забил «Рубину» в 4 матчах, – заслуга всей команды. Лео уже был звездой и забивал по 50 голов за сезон, но еще только набирался опыта»

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Сергей Рыжиков: «То, что Месси ни разу не забил «Рубину» в 4 матчах, – заслуга всей команды. Лео уже был звездой и забивал по 50 голов за сезон, но еще только набирался опыта»
Рыжиков: то, что Месси ни разу не забил «Рубину», – заслуга всей команды.

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков высказался о том, как ему удалось ни разу не пропустить от Лионеля Месси в четырех матчах против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«Мне невероятно радостно, что довелось сыграть против Месси и той «Барселоны». Жаль только, не получилось выйти против Роналду, чтобы объективно их сравнить.

То, что Месси ни разу в четырех матчах не забил «Рубину» в Лиге чемпионов, – заслуга всей команды. Я к этому спокойно отношусь, но журналисты об этом помнят и иногда напоминают.

Тогда, в конце 2010-х, проходило становление Месси. Да, он уже был звездой и забивал по пятьдесят голов за сезон, но еще только набирался опыта. Месси постоянно стягивал на себя сразу двух-трех игроков. Легко смещался в центр, а оттуда бил с левой. Правда, в матчах с нами в основном не попадал по воротам.

В первой игре Месси плотно пробил в створ из центральной зоны. Если честно, по телевизору удар кажется сложнее, чем наяву. В моменте спокойно отбил его – с такими вратарь в Лиге чемпионов должен справляться.

Тренеры нас серьезно настраивали на «Барселону»: говорили, что с ними можно играть, но будет тяжело. Придется терпеть и провести почти весь матч в низком блоке. Если выдержим и сохраним концентрацию, шанс появится.

Месси играл справа в атаке, а мы в первой игре на «Камп Ноу» (2:1) вышли с двумя игроками обороны на его фланге. Кристиан Ансальди играл защитника, Виталий Калешин – полузащитника.

Они должны были присматривать за Месси и доигрывать за ним до конца. Помню, Ансальди и Калешин вместе ходили на индивидуальную теорию к Курбану Бекиевичу [Бердыеву], и он им объяснял, как должен работать этот сдвоенный фланг.

Запомнился момент во втором матче в Барселоне (0:2), когда Месси обыграл трех-четырех наших, а Цезарю (Сесар Навас – Спортс’’) между ног прокинул. Я даже улыбнулся тогда. К счастью, удар в итоге заблокировали.

Уникальная левая, уникальное видение поля, уникальное чувство пространства – так могу сказать про Месси. Он еще в жизни такой маленький. Говорят, Марадона еще меньше был. Ну, вот таких маленьких гениев растит и воспитывает Аргентина», – сказал Рыжиков Спортсу’’.

Мне не забил Месси – ни разу за четыре матча. Монолог Рыжикова об уникальном достижении

Это самый драматичный ЧМ в истории?2539 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoСергей Рыжиков
logoЛионель Месси
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoЛа Лига
logoБарселона
logoКурбан Бердыев
logoСесар Навас
logoВиталий Калешин
logoСпортс
logoДиего Марадона
logoКриштиану Роналду
logoКристиан Ансальди
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСборная Аргентины по футболу
logoИнтер Майами

Комментарии

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Рыжиков на пике карьеры был очень хорош
Обыграли ту Барсу на Ноу Камп немногие, Рубин тогда знатно затерпел и выиграл, помню тот матч очень хорошо 👍💪
ОтветМагия Кучерова
Обыграли ту Барсу на Ноу Камп немногие, Рубин тогда знатно затерпел и выиграл, помню тот матч очень хорошо 👍💪
Да)), и гол Рязанцева он сам тогда говорил дай ему ещё 10 раз так пробить никогда бы больше так не попал:)

https://ya.ru/video/touch/preview/5453663709192652579
Рыжиков нормально сказал, потому что это действительно история, которую можно вспоминать.

Месси тогда был уже Месси, а «Рубин» вышел и сыграл так, что великий футболист четыре матча не забил — это дорогого стоит.

Только не надо сейчас нефутбольным людям из этого делать вывод, что кто-то сильнее Месси или раскусил его на всю жизнь.

В футболе бывают такие вечера, когда команда терпит, работает, держит дисциплину — и потом об этом говорят годами.

Вот за это «Рубин» и надо уважать, а Месси от этого меньше Месси не стал.
Самый лучший российский клуб за всю историю, это Рубин Бердыева!
именно на рубине он прошел все уровни и дорос до великого
Оба раза Барселона вышла с первого места из группы, а Рубин не попадал в ПО ЛЧ, не забил, но глобально это ни на что не повлияло:) Больше интересно почему всегда мусолят эту тему с Рубином, который один раз обыграл Барселону, ЦСКА вон реал громило на Бернабеу и обыгрывала у себя и ничего, будто каких-то середняков со двора раскатали, никто не вспоминает:)) Или как Ростов надругался над Баварией:))
Ответrigobersong
Оба раза Барселона вышла с первого места из группы, а Рубин не попадал в ПО ЛЧ, не забил, но глобально это ни на что не повлияло:) Больше интересно почему всегда мусолят эту тему с Рубином, который один раз обыграл Барселону, ЦСКА вон реал громило на Бернабеу и обыгрывала у себя и ничего, будто каких-то середняков со двора раскатали, никто не вспоминает:)) Или как Ростов надругался над Баварией:))
Нууу, все просто достаточно. Та Барселона считается многими сильнейшей командой в клубном футболе. Тот Реал с ЦСКА ещё сырая команда пусть со звездами, но только ищущая себя. А вот победу ЦСКА над Барсой в 92 можно было бы почаще вспоминать. Молодая команда, из которой лидеры ушли после предыдущего сезона, выбила Барсу, которая в прошлом сезоне взяла Кубок европейских чемпионов.
Ответrigobersong
Оба раза Барселона вышла с первого места из группы, а Рубин не попадал в ПО ЛЧ, не забил, но глобально это ни на что не повлияло:) Больше интересно почему всегда мусолят эту тему с Рубином, который один раз обыграл Барселону, ЦСКА вон реал громило на Бернабеу и обыгрывала у себя и ничего, будто каких-то середняков со двора раскатали, никто не вспоминает:)) Или как Ростов надругался над Баварией:))
Рубин побеждал в сильнейшей лиге мира - РПЛ. После этого нет смысла размениваться на лигочемпионский междусобойчик европки, который там представляет интерес лишь из-за деградации местных лиг - мешкам не с кем играть дома.
Так и живем. Кто то победы в ЛЧ коллекционирует, а кому то - Месси не забил
Лео был звездой уже в 19 лет.
Хорошая статья 👍
Да, были времена в нашем футболе, когда грандов мирового футбола уважали, но не боялись.
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