Сергей Рыжиков: «То, что Месси ни разу не забил «Рубину» в 4 матчах, – заслуга всей команды. Лео уже был звездой и забивал по 50 голов за сезон, но еще только набирался опыта»

Рыжиков: то, что Месси ни разу не забил «Рубину», – заслуга всей команды.

Бывший вратарь «Рубина » Сергей Рыжиков высказался о том, как ему удалось ни разу не пропустить от Лионеля Месси в четырех матчах против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«Мне невероятно радостно, что довелось сыграть против Месси и той «Барселоны». Жаль только, не получилось выйти против Роналду , чтобы объективно их сравнить.

То, что Месси ни разу в четырех матчах не забил «Рубину» в Лиге чемпионов, – заслуга всей команды. Я к этому спокойно отношусь, но журналисты об этом помнят и иногда напоминают.

Тогда, в конце 2010-х, проходило становление Месси. Да, он уже был звездой и забивал по пятьдесят голов за сезон, но еще только набирался опыта. Месси постоянно стягивал на себя сразу двух-трех игроков. Легко смещался в центр, а оттуда бил с левой. Правда, в матчах с нами в основном не попадал по воротам.

В первой игре Месси плотно пробил в створ из центральной зоны. Если честно, по телевизору удар кажется сложнее, чем наяву. В моменте спокойно отбил его – с такими вратарь в Лиге чемпионов должен справляться.

Тренеры нас серьезно настраивали на «Барселону»: говорили, что с ними можно играть, но будет тяжело. Придется терпеть и провести почти весь матч в низком блоке. Если выдержим и сохраним концентрацию, шанс появится.

Месси играл справа в атаке, а мы в первой игре на «Камп Ноу» (2:1) вышли с двумя игроками обороны на его фланге. Кристиан Ансальди играл защитника, Виталий Калешин – полузащитника.

Они должны были присматривать за Месси и доигрывать за ним до конца. Помню, Ансальди и Калешин вместе ходили на индивидуальную теорию к Курбану Бекиевичу [Бердыеву], и он им объяснял, как должен работать этот сдвоенный фланг.

Запомнился момент во втором матче в Барселоне (0:2), когда Месси обыграл трех-четырех наших, а Цезарю (Сесар Навас – Спортс’’) между ног прокинул. Я даже улыбнулся тогда. К счастью, удар в итоге заблокировали.

Уникальная левая, уникальное видение поля, уникальное чувство пространства – так могу сказать про Месси. Он еще в жизни такой маленький. Говорят, Марадона еще меньше был. Ну, вот таких маленьких гениев растит и воспитывает Аргентина», – сказал Рыжиков Спортсу’’ .

Мне не забил Месси – ни разу за четыре матча. Монолог Рыжикова об уникальном достижении