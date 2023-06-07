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Фото недели📷 Матеу Лаос в слезах завершил свой последний матч в Ла Лиге и хочет отправиться по пути Роналду и Бензема

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Конец большой карьеры.

46-летний испанец должен был завершить карьеру еще год назад - в Ла Лиге, согласно регламенту, для рефери существует возрастной ценз в 45 лет. Однако судейский комитет позволял Лаосу обслуживать матчи в Примере в виде исключения.

В конце апреля Луис Медина Канталехо, глава судейского комитета, уведомил 46-летнего арбитра, что со следующего сезона он не сможет работать на поле. То же касается 47-летнего Карлоса дель Серро Гранде. При этом оба арбитра могут в дальнейшем привлекаться к работе в качестве видеоассистентов.

На счету Лаоса свыше 280 матчей в качестве руководителя бригады судей, последний матч Ла Лиги он завершил в слезах.

Ему даже устраивали коридор почета.

По данным Estadio Deportivo, сейчас Лаос рассматривает предложение из Саудовской Аравии, там он может возглавить судейскую коллегию.

Лаос дебютировал в Ла Лиге в 2008 году, а в 2011-м стал судьей ФИФА. Высшей точкой карьеры Лаоса стал финал ЛЧ-2020/21: «Ман Сити» – «Челси».

6 комментариев

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паяльная лампа
а на футболистах наоборот радостные лица
+8
0
+8
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wmfrxwf5rq
Ответ паяльная лампа
а на футболистах наоборот радостные лица
Если бы его провожали игроки Реала, залили бы слезами всю Испанию
+3
-2
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& Co1366
Там, что мёдом намазано? Тогда и Хиль Мансано пора уже туда же.
0
0
0
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