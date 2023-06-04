10 комментариев

В заключительном туре Лиги 1 «Марсель» на выезде уступил «Аяччо». Встреча попала в заголовки французской прессы не из-за спортивных результатов команд, а из-за ужасной выходки фанатов корсиканской команды.

На игру был приглашен 8-летний Кензо, у которого диагностирована тяжелая форма рака мозга. Ребенок страстно поддерживает «Марсель», после матча он должен был встретиться с игроками любимой команды.

В ложе, подготовленной специально для Кензо и его родных, на семью напали примерно 15 фанатов «Аяччо». По словам матери мальчика, болельщики толкнули ребенка, он упал и поранил лицо. Отца Кензо корсиканцы избили. Затем фанаты отобрали у малыша футболку «Марселя» и сожгли у него на глазах.

«Мой сын был в шоке, ему было трудно прийти в себя, его глаза были красными, а лицо опухшим. Он плакал, его трясло, он задыхался. Мы и подумать не могли, что кто-то решит напасть на маленького ребенка. Мой сын тяжело болен, он теряет зрение. Он сказал, что перед тем, как потеряет зрение, хочет увидеть свою любимую команду», – передает слова матери Кензо издание Le Parisien со ссылкой на RTL.

После матча малыш все же смог встретиться со своим кумиром – Маттео Гендузи.

«Аяччо» выпустил заявление с осуждением поведения фанатов.

Издевательством над ребенком выходки фанатов тем вечером не ограничились. Корсиканцы также напали на журналистов, а уже после матча полиция разнимала дерущихся фанатов «Аяччо» и «Марселя».

Такому поведению фанатов оправдания нет.