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«Он плакал, его трясло, он задыхался»: фанаты «Аяччо» напали на 8-летнего болельщика «Марселя». У ребенка тяжелая форма рака мозга

Марсель Марсель
Аяччо Аяччо
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Маттео Гендузи Маттео Гендузи
Футбол Футбол

В заключительном туре Лиги 1 «Марсель» на выезде уступил «Аяччо». Встреча попала в заголовки французской прессы не из-за спортивных результатов команд, а из-за ужасной выходки фанатов корсиканской команды.

На игру был приглашен 8-летний Кензо, у которого диагностирована тяжелая форма рака мозга. Ребенок страстно поддерживает «Марсель», после матча он должен был встретиться с игроками любимой команды.

В ложе, подготовленной специально для Кензо и его родных, на семью напали примерно 15 фанатов «Аяччо». По словам матери мальчика, болельщики толкнули ребенка, он упал и поранил лицо. Отца Кензо корсиканцы избили. Затем фанаты отобрали у малыша футболку «Марселя» и сожгли у него на глазах.

«Мой сын был в шоке, ему было трудно прийти в себя, его глаза были красными, а лицо опухшим. Он плакал, его трясло, он задыхался. Мы и подумать не могли, что кто-то решит напасть на маленького ребенка. Мой сын тяжело болен, он теряет зрение. Он сказал, что перед тем, как потеряет зрение, хочет увидеть свою любимую команду», – передает слова матери Кензо издание Le Parisien со ссылкой на RTL.

После матча малыш все же смог встретиться со своим кумиром – Маттео Гендузи.

«Аяччо» выпустил заявление с осуждением поведения фанатов.

Издевательством над ребенком выходки фанатов тем вечером не ограничились. Корсиканцы также напали на журналистов, а уже после матча полиция разнимала дерущихся фанатов «Аяччо» и «Марселя».

Такому поведению фанатов оправдания нет.

10 комментариев

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Гуркюфф
Надеюсь Аяччо ещё не скоро вернётся в элиту
+8
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+8
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Dan Gudumak
самый мерзкий и циничный поступок, который можно себе представить. Я надеюсь, эти фанаты понесут уголовную ответственность.
+5
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San San
пздц фанатам аяччо теперь. никто им руки не пожмёт теперь за такую выходку.
+3
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+3
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SY1978
Животные... За такое неплохо давать реально тюремные сроки.
+1
0
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Rad0
Смотрю футбол лет 20, но такую жесть приходится читать впервые. Не стоит эта игра такого.
+1
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Ненавидящий2.0
15 человек на семью, женщина, мужчина и 8-летний мальчик. С такими надо не по закону, закон слишком гуманен к таким
+1
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Анастасия Прудникова
Идиоты. 😠😡🤬Мальчику желаю излечения от тяжелого недуга! 🙏
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hazowsky
Ответ Dan Gudumak
самый мерзкий и циничный поступок, который можно себе представить. Я надеюсь, эти фанаты понесут уголовную ответственность.
Да тут не уголовную надо, а бутылочную. Насколько надо быть отморозком, чтобы больного ребенка бить.
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muslim1978
Пусть их настигнет божья справедливость!!!
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Анастасия Прудникова
Ответ Dan Gudumak
самый мерзкий и циничный поступок, который можно себе представить. Я надеюсь, эти фанаты понесут уголовную ответственность.
Да, их надо привлечь.
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