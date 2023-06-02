Француз точно любит эту игру.

Недавно стало известно о том, что легенда «Юнайтед» Патрис Эвра через американский инвестиционный фонд My Football Club приобрел 90% акций клуба второго португальского дивизиона «Эштрела Амадора». Сразу после покупки француз пообещал фанатам, что обязательно в ближайшее время посетит матч теперь уже родного клуба.

Патрис не обманул, тем более случай представился отличный. «Эштрела Амадора» заняла третье место во второй португальской лиге и получила право на стыковые матчи с «Маритиму», который в элите оказался шестнадцатым.

В субботу, 3 июня, в первом стыковом матче за право играть в высшем дивизионе «Эштрела» дома обыграла соперника со счетом 2:1. Патрис Эвра наблюдал за игрой с трибуны и был явно доволен тем, что он увидел. Этот матч посетили более десяти тысяч зрителей.

В случае, если «Эштрела Амадора» выбьет «Маритиму», то впервые за очень долгое время в элите не будет клуба, представляющего Мадейру. Мадейра − автономный регион Португалии, где, к примеру, родился Криштиану Роналду.

«Эштрела» была образована в 1932 году, но в 2011 клуб признали банкротом и расформировали. В 2020 году команду воссоздали и она начала свой путь с третьего португальского дивизиона. В разное время команду возглавляли такие известные специалисты как Фернанду Сантуш и Жоржи Жезуш. Наивысшее достижение − Кубок Португалии сезона-1989/1990.